Aggódik az amerikai szankciók miatt Bulgária: ha így megy tovább, elfogyhat a benzinjük

Ukrán támadás érte Oroszország olajkikötőjét, globális gond lehet belőle
A globális olajkínálat 2 százalékát exportálja Novorosszijszk kikötője, amit a Reuters szerint ukrán támadás ért.
Bolgár energetikai szakértők szerint ha nem kapnak mentességet az amerikai szankciók alól, akkor benzin- és dízelkészlet nélkül maradhat Bulgária, és az árak az egekbe fognak szökni.
Martin Vlagyimirov bolgár energetikai szakértő szerint ha nem tesznek lépéseket, fennáll a veszélye annak, hogy benzin- és dízelkészletek nélkül marad Bulgária – írja a bolgár Fakti.
Aszen Aszenov közgazdász szerint az Oroszország elleni amerikai szankciók bizonytalanságot teremtenek az európai és a bolgár piacokon, ahol a Lukoil kulcsfontosságú vállalat. Aszenov kifejtette, hogy a szankcióknak globális politikai hatásuk van, de nem zárta ki az egyes országoknak nyújtott ideiglenes engedmények lehetőségét.
Martin Vlagyimirov, a Demokrácia Tanulmányozási Központ Energia és Klíma programjának igazgatója szerint
a szankciók hatása érezhető lesz mind az orosz gazdaságban, mind a bolgár üzemanyagpiacon.
Ha nem hoznak sürgős intézkedéseket, november 21. után Bulgária egy „szerb forgatókönyvbe” kerülhet, amely kockázatot jelent az ellátásra nézve – véli. Az Egyesült Államok Lukoil és Rosneft elleni szankciói a legnagyobb pofon Oroszország arcába az ukrajnai háború kezdete óta – mondta Vlagyimirov. A Lukoil és a Rosneft Oroszország nyersolajtermelésének körülbelül felét termeli, és az export kétharmadáért felelős. „Ezért ezek a szankciók valódi potenciállal rendelkeznek arra, hogy blokkolják a Kremlbe irányuló pénzmozgásokat” – tette hozzá.
A szakértő szerint november 21. után, amikor a korlátozások teljes mértékben hatályba lépnek, egyetlen nemzetközi bank sem lesz képes kiszolgálni a Lukoil kifizetéseit. „Ez vonatkozik a burgaszi bolgár finomítóra is – ez egy kis része a nagyobb struktúrának, de az Egyesült Államok semmiképpen sem tehet kivételt csak emiatt” – tette hozzá Vlagyimirov. Még ha a kifizetések euróban, és nem dollárban történnek is, a probléma továbbra is fennáll,
mivel a világ pénzügyi tranzakcióinak 80-90%-át az amerikai rendszeren keresztül bonyolítják le
– magyarázta.
„November 21-én olyan helyzetbe kerülhetünk, mint Szerbia – ott a finomító leállt, és az ország stratégiai tartalékaiból él” – figyelmeztetett Vlagyimirov.
Bulgária törvényileg három hónapnyi nyersolajtartalékot tart fenn, de ezek nem jelenthetnek hosszú távú megoldást.
Fotó: Lapis Renáta