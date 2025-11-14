Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
benzin energia Oroszország szankciók Bulgária Egyesült Államok

Aggódik az amerikai szankciók miatt Bulgária: ha így megy tovább, elfogyhat a benzinjük

2025. november 14. 15:28

Bolgár energetikai szakértők szerint ha nem kapnak mentességet az amerikai szankciók alól, akkor benzin- és dízelkészlet nélkül maradhat Bulgária, és az árak az egekbe fognak szökni.

2025. november 14. 15:28
null

Martin Vlagyimirov bolgár energetikai szakértő szerint ha nem tesznek lépéseket, fennáll a veszélye annak, hogy benzin- és dízelkészletek nélkül marad Bulgária – írja a bolgár Fakti.

Aszen Aszenov közgazdász szerint az Oroszország elleni amerikai szankciók bizonytalanságot teremtenek az európai és a bolgár piacokon, ahol a Lukoil kulcsfontosságú vállalat. Aszenov kifejtette, hogy a szankcióknak globális politikai hatásuk van, de nem zárta ki az egyes országoknak nyújtott ideiglenes engedmények lehetőségét.

Martin Vlagyimirov, a Demokrácia Tanulmányozási Központ Energia és Klíma programjának igazgatója szerint

a szankciók hatása érezhető lesz mind az orosz gazdaságban, mind a bolgár üzemanyagpiacon.

Ha nem hoznak sürgős intézkedéseket, november 21. után Bulgária egy „szerb forgatókönyvbe” kerülhet, amely kockázatot jelent az ellátásra nézve – véli. Az Egyesült Államok Lukoil és Rosneft elleni szankciói a legnagyobb pofon Oroszország arcába az ukrajnai háború kezdete óta – mondta Vlagyimirov. A Lukoil és a Rosneft Oroszország nyersolajtermelésének körülbelül felét termeli, és az export kétharmadáért felelős. „Ezért ezek a szankciók valódi potenciállal rendelkeznek arra, hogy blokkolják a Kremlbe irányuló pénzmozgásokat” – tette hozzá.

A szakértő szerint november 21. után, amikor a korlátozások teljes mértékben hatályba lépnek, egyetlen nemzetközi bank sem lesz képes kiszolgálni a Lukoil kifizetéseit. „Ez vonatkozik a burgaszi bolgár finomítóra is – ez egy kis része a nagyobb struktúrának, de az Egyesült Államok semmiképpen sem tehet kivételt csak emiatt” – tette hozzá Vlagyimirov. Még ha a kifizetések euróban, és nem dollárban történnek is, a probléma továbbra is fennáll, 

mivel a világ pénzügyi tranzakcióinak 80-90%-át az amerikai rendszeren keresztül bonyolítják le

– magyarázta.

„November 21-én olyan helyzetbe kerülhetünk, mint Szerbia – ott a finomító leállt, és az ország stratégiai tartalékaiból él” – figyelmeztetett Vlagyimirov.

Bulgária törvényileg három hónapnyi nyersolajtartalékot tart fenn, de ezek nem jelenthetnek hosszú távú megoldást.

 

Fotó: Lapis Renáta

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 14. 16:12
nem aggodni kell elvtarsak, hanem nem kell megszavazni az idiota bruszeli szankciokat, es akkor nincs baj !
Válasz erre
0
0
mondeos
2025. november 14. 16:08
Nahát,nahát! Az hogy volt mikor nemrég a Bolgárok elzárták nekünk a gázcsapot és hetykén idevágták, hogy ideje leválnunk az orosz gázról?
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. november 14. 15:49
Kinek mit intézett a kormánya.
Válasz erre
4
0
aaabbbccc
2025. november 14. 15:45
ilyenkor jon egy nyugati multi es hugyerszarert felvasarolja a cegeket utana mar mimden ok
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!