Aggódik az amerikai szankciók miatt Bulgária: ha így megy tovább, elfogyhat a benzinjük

Martin Vlagyimirov bolgár energetikai szakértő szerint ha nem tesznek lépéseket, fennáll a veszélye annak, hogy benzin- és dízelkészletek nélkül marad Bulgária – írja a bolgár Fakti.

Aszen Aszenov közgazdász szerint az Oroszország elleni amerikai szankciók bizonytalanságot teremtenek az európai és a bolgár piacokon, ahol a Lukoil kulcsfontosságú vállalat. Aszenov kifejtette, hogy a szankcióknak globális politikai hatásuk van, de nem zárta ki az egyes országoknak nyújtott ideiglenes engedmények lehetőségét.

Martin Vlagyimirov, a Demokrácia Tanulmányozási Központ Energia és Klíma programjának igazgatója szerint

a szankciók hatása érezhető lesz mind az orosz gazdaságban, mind a bolgár üzemanyagpiacon.

Ha nem hoznak sürgős intézkedéseket, november 21. után Bulgária egy „szerb forgatókönyvbe” kerülhet, amely kockázatot jelent az ellátásra nézve – véli. Az Egyesült Államok Lukoil és Rosneft elleni szankciói a legnagyobb pofon Oroszország arcába az ukrajnai háború kezdete óta – mondta Vlagyimirov. A Lukoil és a Rosneft Oroszország nyersolajtermelésének körülbelül felét termeli, és az export kétharmadáért felelős. „Ezért ezek a szankciók valódi potenciállal rendelkeznek arra, hogy blokkolják a Kremlbe irányuló pénzmozgásokat” – tette hozzá.