Katasztrofális a helyzet, Románia és Bulgária most rettenetesen irigykedhet Magyarországra

Románia és Bulgária versenyt fut az idővel, hogy megakadályozza kulcsfontosságú olajfinomítóik leállását, mielőtt életbe lépnének az orosz tulajdonosaikra vonatkozó amerikai szankciók még ebben a hónapban – írta a Politico.

Washington döntése, hogy feketelistára helyezi a Lukoilt és a Rosznyeftet, káoszba taszította azokat az uniós országokat, ahol a két legnagyobb orosz olajvállalat jelen van.

Ezek az országok most kétségbeesetten próbálják elkerülni az üzemanyag-ellátás megszakadását a november 21-én hatályba lépő szankciók előtt.

Pénteken a bolgár törvényhozók elfogadtak egy új törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy vezetőt nevezzen ki az ország óriási, Lukoil-tulajdonú burgaszi finomítójának élére.