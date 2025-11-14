Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bukarest üzemanyag energetika szankciók Bulgária Románia

Katasztrofális a helyzet, Románia és Bulgária most rettenetesen irigykedhet Magyarországra

2025. november 14. 14:43

Mit nem adnának, ha Magyarországéhoz hasonló mentességet kapnának az amerikai szankciók alól.

2025. november 14. 14:43
null

Románia és Bulgária versenyt fut az idővel, hogy megakadályozza kulcsfontosságú olajfinomítóik leállását, mielőtt életbe lépnének az orosz tulajdonosaikra vonatkozó amerikai szankciók még ebben a hónapban – írta a Politico.

Washington döntése, hogy feketelistára helyezi a Lukoilt és a Rosznyeftet, káoszba taszította azokat az uniós országokat, ahol a két legnagyobb orosz olajvállalat jelen van.

Ezek az országok most kétségbeesetten próbálják elkerülni az üzemanyag-ellátás megszakadását a november 21-én hatályba lépő szankciók előtt.

Pénteken a bolgár törvényhozók elfogadtak egy új törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy vezetőt nevezzen ki az ország óriási, Lukoil-tulajdonú burgaszi finomítójának élére.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a vezető széleskörű jogosítványokat kapna az üzem működtetésére, eladásának jóváhagyására, sőt akár államosítására is. Eközben Szófia szankciós mentességet próbál kieszközölni.

Románia – ahol a Lukoil Petrotel finomítója működik – még nem hozott hivatalos döntést. 

Bukarest azonban szintén fontolgatja egy „szankcióhalasztás” kérdését, miközben kidolgozza saját válaszlépéseit 

– mondta egy magas rangú kormányzati forrás, aki névtelenséget kért. A forrás szerint az államosítás „legvégső opció”.

Ezt is ajánljuk a témában

Bogdan-Gruia Ivan román energiaügyi miniszter ugyanakkor a POLITICO-nak úgy nyilatkozott: Bukarest „minden forgatókönyvre felkészült” a működés szempontjából. A kormány terve szerinte olyan megoldást céloz, amely „megőrzi Románia gazdasági működését, miközben megállítja az oroszországi finanszírozást.”

Az amerikai pénzügyminisztérium – amelynek jóvá kell hagynia az esetleges eladásokat – és az Európai Bizottság nem kívánt kommentálni.

Nyitókép: Andrei PUNGOVSCHI / AFP

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dinasztia
2025. november 14. 14:52
Ez hazugság!! Hiszen csak a hülye magyarok, es a szlovákok használják Európában az orosz energiát! a többiek hozzá se érnének. Ilyen amikor a fagyi visszanyal! Szerintem ezt Trump ezért is csinálta ezt az egészet! Kiugranak a nyulak...:)
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 14. 14:50
kinek mit intéz a kormánya!...🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!