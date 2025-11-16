Ft
11. 16.
vasárnap
Nyugati embervadászat

2025. november 16. 15:43

A terroristák azt látják, hogy aki magyarokat ver agyon a nyílt utcán, abból honatyát csinálnak Brüsszelben.

2025. november 16. 15:43
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap.hu

„Az amerikai demokrácia »Minden ember egyenlőnek teremtetett« mondatát megfogalmazó nagy gondolkodói abban nem láttak kivetnivalót, hogy odahaza néger rabszolgáik legyenek.

Megriadunk az iszlám öngyilkos merénylőitől, és nehezen találunk jelzőket rájuk és tetteikre, de a fehér európaiak is képesek hasonlóra. Gondoljunk csak a norvég Breivik ámokfutására.

És miközben próbáljuk az egészet megmagyarázni azzal, hogy ez csak néhány elmebeteg abszurd válasza a túlzott jólétre, normális kihívások híján extrém és bűnös izgalmak keresése, a szemünk előtt zajlik ennek aktualizált változata. Mert amit Európa megannyi kormányzata, élén az EU bürokratáival, magával Von der Leyennel és a baloldali pártszövetségekkel együtt művel az ukrán-orosz háború kapcsán, az ugyanez.

A végtelenségig és ellenőrizetlenül pénzelik a háborút, újabb és újabb fegyvereket és töltényeket szállítanak, amelyek emberi testekbe fognak csapódni – hiszen ez a természetük, a céljuk, a lényegük. Ursulának sokkal több élet szárad a lelkén, mint ezeknek a »mesterlövészeknek«, akiket – már persze ha ez az egész igaz – remélhetőleg nagyon súlyos börtönbüntetéssel fognak sújtani.

S miközben esetleg valamelyik képmutató európai képviselő elborzad az embervadászaton, ezzel párhuzamosan mentelmi jogot ad annak az olasznak, Ilaria Salisnak, aki Budapesten rendezett hasonló embervadászatot – szerencsére halálos áldozat nélkül.

Persze, ami késik, nem múlik: a terroristák azt látják, hogy aki magyarokat ver agyon a nyílt utcán, abból honatyát csinálnak Brüsszelben, s a Szarajevóban békés járókelőkre lövöldözők is csak bő harminc év után kerülnek bíróság elé – ha egyáltalán…”

Nyitókép: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

arany1
2025. november 16. 17:23
Elképesztő....: " aki magyarokat ver agyon a nyílt utcán, abból honatyát csinálnak Brüsszelben". Ez egy TOTÁLISAN NYÍLT "HADÜZENET" Magyarország ellen az Európai Unió részéről. Mint ahogyan tapasztaljuk is, ez a hadüzenet egy HIBRID háborút eredményezett, aminek része : jogosan és feltétel nélkül járó EU pénzek megvonása, más gazdasági intézkedések , EU pénzzel megvásárolt magyar ellenzék cselszövései, és ki tudja még mi ami kiderül e valaha is , stb. Azok a magyarellenes intézkedések és nyilatkozatok ha más országok ellen történtek volna, már MINIMUM rég az Európai Unió politikusainak kiutasításával járt volna , vagy még keményebb intézkedésekkel.
vakiki
2025. november 16. 16:35
Tömeggyilkos volt Németország is akkoriban,amikor a Szovjetunió.
Box Hill
2025. november 16. 16:12
A tömeggyilkos Szovjetunióból meg a Biztonsági Tanács állandó tagja lehetett. Tudják: a vétó joggal.
