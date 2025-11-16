„Az amerikai demokrácia »Minden ember egyenlőnek teremtetett« mondatát megfogalmazó nagy gondolkodói abban nem láttak kivetnivalót, hogy odahaza néger rabszolgáik legyenek.

Megriadunk az iszlám öngyilkos merénylőitől, és nehezen találunk jelzőket rájuk és tetteikre, de a fehér európaiak is képesek hasonlóra. Gondoljunk csak a norvég Breivik ámokfutására.

És miközben próbáljuk az egészet megmagyarázni azzal, hogy ez csak néhány elmebeteg abszurd válasza a túlzott jólétre, normális kihívások híján extrém és bűnös izgalmak keresése, a szemünk előtt zajlik ennek aktualizált változata. Mert amit Európa megannyi kormányzata, élén az EU bürokratáival, magával Von der Leyennel és a baloldali pártszövetségekkel együtt művel az ukrán-orosz háború kapcsán, az ugyanez.

A végtelenségig és ellenőrizetlenül pénzelik a háborút, újabb és újabb fegyvereket és töltényeket szállítanak, amelyek emberi testekbe fognak csapódni – hiszen ez a természetük, a céljuk, a lényegük. Ursulának sokkal több élet szárad a lelkén, mint ezeknek a »mesterlövészeknek«, akiket – már persze ha ez az egész igaz – remélhetőleg nagyon súlyos börtönbüntetéssel fognak sújtani.