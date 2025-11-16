Kulcsfontosságú utat robbantottak fel az ukránok (VIDEÓ)
Ezzel elvágtak egy fontos orosz utánpótlási útvonalat.
A terroristák azt látják, hogy aki magyarokat ver agyon a nyílt utcán, abból honatyát csinálnak Brüsszelben.
„Az amerikai demokrácia »Minden ember egyenlőnek teremtetett« mondatát megfogalmazó nagy gondolkodói abban nem láttak kivetnivalót, hogy odahaza néger rabszolgáik legyenek.
Megriadunk az iszlám öngyilkos merénylőitől, és nehezen találunk jelzőket rájuk és tetteikre, de a fehér európaiak is képesek hasonlóra. Gondoljunk csak a norvég Breivik ámokfutására.
És miközben próbáljuk az egészet megmagyarázni azzal, hogy ez csak néhány elmebeteg abszurd válasza a túlzott jólétre, normális kihívások híján extrém és bűnös izgalmak keresése, a szemünk előtt zajlik ennek aktualizált változata. Mert amit Európa megannyi kormányzata, élén az EU bürokratáival, magával Von der Leyennel és a baloldali pártszövetségekkel együtt művel az ukrán-orosz háború kapcsán, az ugyanez.
A végtelenségig és ellenőrizetlenül pénzelik a háborút, újabb és újabb fegyvereket és töltényeket szállítanak, amelyek emberi testekbe fognak csapódni – hiszen ez a természetük, a céljuk, a lényegük. Ursulának sokkal több élet szárad a lelkén, mint ezeknek a »mesterlövészeknek«, akiket – már persze ha ez az egész igaz – remélhetőleg nagyon súlyos börtönbüntetéssel fognak sújtani.
S miközben esetleg valamelyik képmutató európai képviselő elborzad az embervadászaton, ezzel párhuzamosan mentelmi jogot ad annak az olasznak, Ilaria Salisnak, aki Budapesten rendezett hasonló embervadászatot – szerencsére halálos áldozat nélkül.
Persze, ami késik, nem múlik: a terroristák azt látják, hogy aki magyarokat ver agyon a nyílt utcán, abból honatyát csinálnak Brüsszelben, s a Szarajevóban békés járókelőkre lövöldözők is csak bő harminc év után kerülnek bíróság elé – ha egyáltalán…”
