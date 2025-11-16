Ft
11. 16.
vasárnap
Berlin Neukölln Hudhaifa Al-Mashhadani Ibn-Khaldun-Iskola Német-Arab Tanács hálózat

Megtámadták a berlini német-arab iskola igazgatóját, mert bírálta az iszlamista hálózatokat

2025. november 16. 16:36

Nem ez volt az első alkalom, hogy halálos fenyegetést kapott.

2025. november 16. 16:36
null

Berlin Neukölln városrészében megtámadták a német-arab iskola igazgatóját, Hudhaifa Al-Mashhadanit, az elkövetőt a rendőrség még keresi.

A 44 éves Mashhadani péntek délelőtt a polgármesteri hivatal előtti metróállomáson lökték meg hátulról, majd halálosan megfenyegették. Mashhadani szerint azért érte őt támadás, mert tudni lehet róla, hogy az iszlamista hálózatok kritikusa és az arab–izraeli kapcsolatok pártfogója, amit sok vallási fanatikus nem néz jó szemmel.

Fenyegetésként tekintenek rám"

– jelentette ki a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, nem ez volt az első támadás ellene. Az iskola igazgatója nemrég közzétette a berlini német-arab Ibn-Khaldun-Iskola, a Német-Arab Tanács valamint az ezt támogató németországi arab, kurd és zsidó szervezetek közös szolidaritási nyilatkozatát. Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X-en gyáva tettnek minősítette a támadást.

(MTI)

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 


 

 

akitiosz
2025. november 16. 17:37
"Megtámadták a berlini német-arab iskola igazgatóját, mert bírálta az iszlamista hálózatokat " Na és akkor miért ment német-arab iskolába dolgozni? Mire számított? Kommunista, keresztény vagy liberális hálózatokra? Pogány hálózatokra csak nem valószínű. Ahogyan az iszlám hálózatok úgy Mashhadani, a zsidók, az arabok és a kurdok sem valók Németországba. Miért nem a saját országukat virágoztatják fel, miért a németeken élősködnek?
bergmann
2025. november 16. 17:29
"Berlin polgármestere, Kai Wegner megdöbbenését fejezte ki a történtek miatt, és az X-en gyáva tettnek minősítette a támadást." Vagyis a mai kor szabályai szerint a lovagias elégtétel megtörtént. Balfaszok.
borsos-2
2025. november 16. 17:04
Fonderkurva is megnyilvánul az ügyben? Elítéli az igazgatót, hogy bírálja az iszlamista hálózatokat?
esvany-0
2025. november 16. 17:01
Tehát Németország fővárosában Hudhaifa Al-Mashhadanit, a német-arab iskola igazgatóját iszlamisták fenyegetik? Hová süllyed még ez az ország?
