Texas szenátora figyelmeztet: Soros György erőszakos és szélsőséges tüntetéseket finanszíroz

A támogatás célja „a társadalmi részvételt segítő tevékenységek finanszírozása” volt, az Indivisible pedig jelenleg a „No Kings” tüntetések kommunikációját és adatkezelését végzi.

A Fox News szerint az Indivisible egyik vezetője, Leah Greenberg, korábban a Nyitott Társadalom Alapítványoknál dolgozott, ami további kapcsolatot jelent a két szervezet között.

A csoport korábban más, Soros Györgyhöz köthető szervezetektől is kapott támogatást, köztük a Tides Foundationtől, amelyet szintén azzal vádolnak, hogy radikális baloldali mozgalmakat és Izrael-ellenes tüntetéseket pénzel.

A Foxnak nyilatkozó Ted Cruz texasi republikánus szenátor szerint „jelentős bizonyíték van arra, hogy a Soros György-hálózat áll a tüntetések finanszírozása mögött”. Cruz emlékeztetett arra, hogy korábban egy törvényjavaslatot is benyújtott (STOP FUNDERs Act), amely lehetővé tenné, hogy a hatóságok bűnszervezet elleni (RICO) eljárást indítsanak azok ellen, akik „erőszakos” vagy „szélsőséges” tüntetéseket pénzelnek.

A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy az alapítvány „független szervezeteket támogat, amelyek a békés, demokratikus részvételt erősítik”, és hangsúlyozta: nem fizetnek, nem képeznek és nem koordinálnak tüntetőket, továbbá elítélnek minden formájú erőszakot.