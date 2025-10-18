Texas szenátora figyelmeztet: Soros György erőszakos és szélsőséges tüntetéseket finanszíroz

Szorul a hurok Sorosék alapítványa körül: hamarosan vádat emelhetnek ellene az USA-ban
A lehetséges vádak között a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és pénzügyi bűncselekmények szerepelnek a New York Times értesülése szerint.
A Fox News értesülései szerint Soros György alapítványi hálózata több millió dollárral támogathatott egy, Donald Trump volt amerikai elnök ellen irányuló mozgalmat.
A Fox News beszámolója szerint Soros György, a milliárdos befektető és a Nyitott Társadalom Alapítványok alapítója több millió dollárral támogatja az úgynevezett „No Kings” (Nincsenek királyok) néven szervezett, Donald Trump volt amerikai elnök ellen irányuló tüntetéseket.
Ezt is ajánljuk a témában
A lehetséges vádak között a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és pénzügyi bűncselekmények szerepelnek a New York Times értesülése szerint.
A megmozdulásokhoz a Demokrata Párt több vezető politikusa, köztük Chuck Schumer, a szenátusi kisebbségi vezető is csatlakozott.
A Fox szerint a
Soros György által létrehozott Nyitott Társadalom Akcióalap (Open Society Action Fund) 2023-ban 3 millió dolláros, két évre szóló támogatást nyújtott az Indivisible nevű baloldali civil szervezetnek.
A támogatás célja „a társadalmi részvételt segítő tevékenységek finanszírozása” volt, az Indivisible pedig jelenleg a „No Kings” tüntetések kommunikációját és adatkezelését végzi.
A Fox News szerint az Indivisible egyik vezetője, Leah Greenberg, korábban a Nyitott Társadalom Alapítványoknál dolgozott, ami további kapcsolatot jelent a két szervezet között.
A csoport korábban más, Soros Györgyhöz köthető szervezetektől is kapott támogatást, köztük a Tides Foundationtől, amelyet szintén azzal vádolnak, hogy radikális baloldali mozgalmakat és Izrael-ellenes tüntetéseket pénzel.
A Foxnak nyilatkozó Ted Cruz texasi republikánus szenátor szerint „jelentős bizonyíték van arra, hogy a Soros György-hálózat áll a tüntetések finanszírozása mögött”. Cruz emlékeztetett arra, hogy korábban egy törvényjavaslatot is benyújtott (STOP FUNDERs Act), amely lehetővé tenné, hogy a hatóságok bűnszervezet elleni (RICO) eljárást indítsanak azok ellen, akik „erőszakos” vagy „szélsőséges” tüntetéseket pénzelnek.
A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy az alapítvány „független szervezeteket támogat, amelyek a békés, demokratikus részvételt erősítik”, és hangsúlyozta: nem fizetnek, nem képeznek és nem koordinálnak tüntetőket, továbbá elítélnek minden formájú erőszakot.
A „No Kings” megmozdulások célja, hogy Trumpot „zsarnoknak” és „királynak” állítsák be, és országszerte több városban szerveznek tüntetéseket.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP