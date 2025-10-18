Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Indivisibel hálózat bűnszervezet Soros György Donald Trump

Texas szenátora figyelmeztet: Soros György erőszakos és szélsőséges tüntetéseket finanszíroz

2025. október 18. 17:54

A Fox News értesülései szerint Soros György alapítványi hálózata több millió dollárral támogathatott egy, Donald Trump volt amerikai elnök ellen irányuló mozgalmat.

2025. október 18. 17:54
null

A Fox News beszámolója szerint Soros György, a milliárdos befektető és a Nyitott Társadalom Alapítványok alapítója több millió dollárral támogatja az úgynevezett „No Kings” (Nincsenek királyok) néven szervezett, Donald Trump volt amerikai elnök ellen irányuló tüntetéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

A megmozdulásokhoz a Demokrata Párt több vezető politikusa, köztük Chuck Schumer, a szenátusi kisebbségi vezető is csatlakozott.

A Fox szerint a 

Soros György által létrehozott Nyitott Társadalom Akcióalap (Open Society Action Fund) 2023-ban 3 millió dolláros, két évre szóló támogatást nyújtott az Indivisible nevű baloldali civil szervezetnek. 

A támogatás célja „a társadalmi részvételt segítő tevékenységek finanszírozása” volt, az Indivisible pedig jelenleg a „No Kings” tüntetések kommunikációját és adatkezelését végzi.

A Fox News szerint az Indivisible egyik vezetője, Leah Greenberg, korábban a Nyitott Társadalom Alapítványoknál dolgozott, ami további kapcsolatot jelent a két szervezet között. 

A csoport korábban más, Soros Györgyhöz köthető szervezetektől is kapott támogatást, köztük a Tides Foundationtől, amelyet szintén azzal vádolnak, hogy radikális baloldali mozgalmakat és Izrael-ellenes tüntetéseket pénzel.

A Foxnak nyilatkozó Ted Cruz texasi republikánus szenátor szerint „jelentős bizonyíték van arra, hogy a Soros György-hálózat áll a tüntetések finanszírozása mögött”. Cruz emlékeztetett arra, hogy korábban egy törvényjavaslatot is benyújtott (STOP FUNDERs Act), amely lehetővé tenné, hogy a hatóságok bűnszervezet elleni (RICO) eljárást indítsanak azok ellen, akik „erőszakos” vagy „szélsőséges” tüntetéseket pénzelnek.

A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy az alapítvány „független szervezeteket támogat, amelyek a békés, demokratikus részvételt erősítik”, és hangsúlyozta: nem fizetnek, nem képeznek és nem koordinálnak tüntetőket, továbbá elítélnek minden formájú erőszakot.

A „No Kings” megmozdulások célja, hogy Trumpot „zsarnoknak” és „királynak” állítsák be, és országszerte több városban szerveznek tüntetéseket.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. október 18. 18:56
Drukkolok, hogy addig ne haljon meg, amíg börtönbe nem kerül....
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
•••
2025. október 18. 18:16 Szerkesztve
gyuribácsi a kapitalizmus legalját képviseli... abból a pénzből jóemberkedik amit kisemberektől harácsolt össze
Válasz erre
1
0
madre79
2025. október 18. 18:01
Ezt mindenki tudja!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!