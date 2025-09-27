Szorul a hurok Sorosék alapítványa körül: hamarosan vádat emelhetnek ellene az USA-ban

Váratlan helyről érkezett a hadüzenet: most aztán utánanéznek Soros György üzelmeinek
Betelt a pohár Amerikában.
A lehetséges vádak között a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és pénzügyi bűncselekmények szerepelnek a New York Times értesülése szerint.
Soros Nyitott Társadalom Alapítványa ellen hamarosan vádat emelhetnek az USA-ban.
A Trump-kormányzat ezzel a USAID leépítése után a baloldali korrupciós hálózat másik fontos pillérét ütheti ki
– ismertette Facebook-oldalán László András.
A Fidesz EP-képviselője idézte a New York Times azon beszámolóját, melyből kiderült, hogy az amerikai főügyész-helyettes irodájából származó üzenet alapján hét ügyészi irodát azzal bíztak meg, hogy készítsék elő a Soros Györgyék elleni vizsgálatot.
A lehetséges vádak között
Itt nyilván a BLM szervezetek és egyes palesztin szervezetek támogatása, az illegális migránsok érdekeit védő szervezetek és az ANTIFA-hoz köthető szervezetek támogatása lehet kényes – sorolta a lap.
Az Alapítvány mindent tagad és politikai üldöztetésről beszél.
A főügyész-helyettes irodája nem tagadta az előkészületeket és a szóvivő úgy nyilatkozott, hogy nekik a közbiztonság az első és minden olyan szervezetet megvizsgálnak, amelyek erőszakos cselekedetek véghezvitelére vagy szövetségi törvények megsértésére konspirálnak – derült ki az összeállításból.
Ezt is ajánljuk a témában
Betelt a pohár Amerikában.
Mint ismert,
a Soros-hálózat milliókat költött Amerikában és Európában is illegális migránsok támogatására, a kitoloncolások megakadályozására és ezzel kapcsolatos perekre.
Ezekről már a korábbi években is részletes cikkek jelentek meg. Ezen felül arra is, hogy az illegális migránsok helyzetét legalizálják és mielőbb állampolgárságot kaphassanak.
Ha tényleg komoly fellépés lesz a Soros-hálózat ellen Amerikában, abba ugyanúgy beleremegnek majd az európai baloldali szervezetek, ahogy a USAID-pénzcsapok elzárásába – zárta posztját László András.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP