Szorul a hurok Sorosék alapítványa körül: hamarosan vádat emelhetnek ellene az USA-ban

2025. szeptember 27. 22:42

A lehetséges vádak között a gyújtogatás, a terrorizmus anyagi támogatása és pénzügyi bűncselekmények szerepelnek a New York Times értesülése szerint.

2025. szeptember 27. 22:42
null

Soros Nyitott Társadalom Alapítványa ellen hamarosan vádat emelhetnek az USA-ban. 

A Trump-kormányzat ezzel a USAID leépítése után a baloldali korrupciós hálózat másik fontos pillérét ütheti ki

– ismertette Facebook-oldalán László András.

A Fidesz EP-képviselője idézte a New York Times azon beszámolóját, melyből kiderült, hogy az amerikai főügyész-helyettes irodájából származó üzenet alapján hét ügyészi irodát azzal bíztak meg, hogy készítsék elő a Soros Györgyék elleni vizsgálatot.

A lehetséges vádak között 

  • a gyújtogatás, 
  • a terrorizmus anyagi támogatása 
  • és pénzügyi bűncselekmények szerepelnek. 

Itt nyilván a BLM szervezetek és egyes palesztin szervezetek támogatása, az illegális migránsok érdekeit védő szervezetek és az ANTIFA-hoz köthető szervezetek támogatása lehet kényes – sorolta a lap.

Az Alapítvány mindent tagad és politikai üldöztetésről beszél.

A főügyész-helyettes irodája nem tagadta az előkészületeket és a szóvivő úgy nyilatkozott, hogy nekik a közbiztonság az első és minden olyan szervezetet megvizsgálnak, amelyek erőszakos cselekedetek véghezvitelére vagy szövetségi törvények megsértésére konspirálnak – derült ki az összeállításból.

Mint ismert, 

a Soros-hálózat milliókat költött Amerikában és Európában is illegális migránsok támogatására, a kitoloncolások megakadályozására és ezzel kapcsolatos perekre. 

Ezekről már a korábbi években is részletes cikkek jelentek meg. Ezen felül arra is, hogy az illegális migránsok helyzetét legalizálják és mielőbb állampolgárságot kaphassanak.

Ha tényleg komoly fellépés lesz a Soros-hálózat ellen Amerikában, abba ugyanúgy beleremegnek majd az európai baloldali szervezetek, ahogy a USAID-pénzcsapok elzárásába – zárta posztját László András.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Csubszi
2025. szeptember 27. 23:03
Hajrá Trump, most, vagy soha!
patikus-3
2025. szeptember 27. 22:52
Sorost ki nem állhatom. De amerikai mércével nem bűnöző! Trump nem tudja, mibe nyúl itt bele. A félidős választásokon nagy árat fog fizetni.
