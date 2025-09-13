Ft
Váratlan helyről érkezett a hadüzenet: most aztán utánanéznek Soros György üzelmeinek

2025. szeptember 13. 12:39

Betelt a pohár Amerikában.

2025. szeptember 13. 12:39
null

Donald Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket – számolt be a hírről a Magyar Nemzet.

Az Egyesült Államok elnöke a Fox and Friends című műsorban jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump bejelentése alig néhány nappal azután történt, hogy egy luxusétteremben „szabad Palesztinát” skandáló tüntetőkkel találkozott.

Trump azt is megjegyezte, hogy az egyik tüntető jól öltözött volt és gazdagnak tűnt, ami arra késztette Trumpot, hogy feltegye a kérdést: vajon fizetett tüntetők voltak-e.

A merénylet után

Az amerikai elnök akkor nyilatkozott újra a Soros család ügyeiről, amikor az elnök jelezte, hogy nyomozást indít politikai ellenfelei ellen Charlie Kirk, a fiatal konzervatív aktivista meggyilkolása kapcsán.

Kormányom megtalálja mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a szörnyűséghez és más politikai erőszakhoz,

beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek finanszírozzák és támogatják azokat – mondta egy szerdán este közzétett videó nyilatkozatában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Treeoflife
2025. szeptember 13. 13:20
Ezt a USAID felszámolásával párhuzamosan el kellett volna indítani. Azóta áttelepültek az EU-ba, ahol majdhogynem látványosan felvállalták, hogy az elapadt forrásokat pótolni fogják. Az EU-ra nehezedő migrációs nyomás és a politikai felfordulás mögött is ez a társaság van. Már egy ideje hangoztattam, ha az USA-ból áttelepült felforgató elemek alól a szőnyeget nem huzza ki Trump, ismét vissza fognak térni, mivel az EU támogatásával újra erősek lesznek, esetleg még erősebbek, mint voltak. Ha ennek Trump nem vet véget, az ukrán-orosz konfliktust sem fogja tudni lezárni, mivel ezek azok, akik a londoniakkal közösen akadályozzák a békekötést.
Da Vinci
2025. szeptember 13. 13:17
Na végre!!!
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 13. 13:16
Jó lenne, ha a polip egyik karját lecsapnák, de nem hinném, hogy ettől megdöglene.
Hangillat
2025. szeptember 13. 13:15
Igen koros, igen kóros magyarbálinti maffiaállamférfi.
