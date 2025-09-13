Váratlan helyről érkezett a hadüzenet: most aztán utánanéznek Soros György üzelmeinek

Donald Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket – számolt be a hírről a Magyar Nemzet.

Az Egyesült Államok elnöke a Fox and Friends című műsorban jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump bejelentése alig néhány nappal azután történt, hogy egy luxusétteremben „szabad Palesztinát” skandáló tüntetőkkel találkozott.

Trump azt is megjegyezte, hogy az egyik tüntető jól öltözött volt és gazdagnak tűnt, ami arra késztette Trumpot, hogy feltegye a kérdést: vajon fizetett tüntetők voltak-e.

