Egész Amerika megmozdult Charlie Kirk halála után: ez a felvétel tartja most lázban a jobboldalt (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. Azóta megerősítették a hírt, hogy Charlie Kirk elhunyt.

Ennek kapcsán Donald Trump csütörtökön nagy bejelentést tett.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadság-érdemrenddel.

Csütörtökön egy felemelő videó is napvilágra került. A Liberty University hallgatói együtt imádkoztak az elhunytért és a családjáért.

A felvételt itt tudja megtekinteni: