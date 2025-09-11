Egész Amerika megmozdult Charlie Kirk halála után: ez a felvétel tartja most lázban a jobboldalt (VIDEÓ)

Azonnal intézkedett Donald Trump: óriási tömegdemonstrációra számít (VIDEÓ)
Az amerikai elnök elárulta, posztumusz tünteti ki Charlie Kirköt.
Felemelő képsorokat mutattak be.
A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. Azóta megerősítették a hírt, hogy Charlie Kirk elhunyt.
Ennek kapcsán Donald Trump csütörtökön nagy bejelentést tett.
Az amerikai elnök kijelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadság-érdemrenddel.
Csütörtökön egy felemelő videó is napvilágra került. A Liberty University hallgatói együtt imádkoztak az elhunytért és a családjáért.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
