09. 11.
csütörtök
Charlie Kirk aktivista egyetem merénylet jobboldal republikánusok Egyesült Államok felvétel

Egész Amerika megmozdult Charlie Kirk halála után: ez a felvétel tartja most lázban a jobboldalt (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 20:22

Felemelő képsorokat mutattak be.

2025. szeptember 11. 20:22
Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista, aki merénylet áldozata lett 2025. szeptember 10-én

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. Azóta megerősítették a hírt, hogy Charlie Kirk elhunyt.

Ennek kapcsán Donald Trump csütörtökön nagy bejelentést tett.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadság-érdemrenddel.

Csütörtökön egy felemelő videó is napvilágra került. A Liberty University hallgatói együtt imádkoztak az elhunytért és a családjáért.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

@libertyuniversity

Our hearts are broken as our student body gathered to pray for Charlie Kirk’s family and loved ones 🙏

♬ original sound - Liberty University

Nyitókép: JEFF KOWALSKY / AFP

herden100
2025. szeptember 11. 20:59
🤍🗽🕊️🇺🇸 eyn.hu/specialis-temak/lucifer-es-ahriman/
Sróf
2025. szeptember 11. 20:36
Mindeközben a Kétfarkú Kutyapárt képviselője örömködik és bohócsapkát és szilveszteri dudát rajzol a meggyilkolt áldozat fényképére. Így képviseli a választóit.
bikfic-0
2025. szeptember 11. 20:35
Azért az sokat elmond a képmutatásról, és a tömegek agymosásáról, hogy amikor egy fekete bűnőző meghalt (nem viráglocsolás közben), abból világméretű mozgalom lett...
