09. 11.
csütörtök
Charlie Kirk demonstráció aktivista kitüntetés merénylet jobboldal Donald Trump Egyesült Államok áldozat

Azonnal intézkedett Donald Trump: óriási tömegdemonstrációra számít (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 18:39

Az amerikai elnök elárulta, posztumusz tünteti ki Charlie Kirköt.

2025. szeptember 11. 18:39
null

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. Azóta megerősítették a hírt, hogy Charlie Kirk elhunyt.

Ennek kapcsán Donald Trump csütörtökön nagy bejelentést tett.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadság-érdemrenddel – írja a Fox News.

Ezt a díjat csak olyan személyek kaphatják meg, akikről úgy tartják, hogy különösen sokat tettek az Egyesült Államok biztonságáért, nemzeti érdekeiért, a világbékéért, egyéni illetve közösségi célokért az élet bármely területén.

Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy a ceremónia nagyszabású lesz:

egyetlen dolgot tudok garantálni: hatalmas tömeg lesz ott”.

Ez a lépés egyszerre tiszteletadás Kirk politikai örökségének, és egy határozott jelzés is Donald Trump részéről, hogy nem enged az erőszaknak.

A felvételt itt tudja megtekinteni: 

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

templar62
•••
2025. szeptember 11. 19:07 Szerkesztve
Here we go . Had szóljon az amcsi polgárháború . Cserébe megérdemelnék , amiért harmadszor is csatatérré teszik Európát a tyúkszaros dollárjuk létérdekéért .
Válasz erre
0
0
Himiko
2025. szeptember 11. 18:54
Az ukrán nő haláláról újabb videó jelent meg (fiataloknak nem ajánlott). .tiktok.com/@gabrielle.mailbeck.afd/video/7548523135067294998 A támadás pillanatában 4-en voltak körülötte a merénylőn kívül. Miután elhagyta a helyszínt azt mondta, hogy: "I got that white girl" "Megvan nekem az a fehér lány", érdekes módon a nyugati média nem így hozza le a híreket.
Válasz erre
3
0
herden100
•••
2025. szeptember 11. 18:51 Szerkesztve
🗽🇺🇸 antropozofia.hu/termek/ahriman-nyugati-inkarnacioja/
Válasz erre
0
0
Bicsike
2025. szeptember 11. 18:50
Mikor majd szaporodnak a posztumusz kitüntetések akkor vajon mit mond majd elnök úr? Cselekedni kellene csak hát ugye nehéz, mert szerves részét képezik az amerikai társadalomnak ezek a korcsok. Így maradnak a posztumusz kitüntetések. Ha azonnal nem folytjuk el csírájában itthon is a gyűlölködést akkor itt is hamar kialakulhatnak ilyen helyzetek. Kétségtelen, hogy magasabb sebességbe kapcsoltak a libsik az egész világon. Kurva gyorsan cselekedni kell, mert ezek addig nem nyugszanak míg az egész világot háborús övezetté nem alakítják…
Válasz erre
9
0
