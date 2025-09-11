Azonnal intézkedett Donald Trump: óriási tömegdemonstrációra számít (VIDEÓ)

Nem kertelt Kós Hubert: le tudta győzni Milák Kristófot, és a 100 pillangón is dobogóra tör
Kós Hubert feltöltődött a vizes világbajnokság után: a Maldív-szigeteken úszott, Írországban golfozott.
Az amerikai elnök elárulta, posztumusz tünteti ki Charlie Kirköt.
A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. Azóta megerősítették a hírt, hogy Charlie Kirk elhunyt.
Ennek kapcsán Donald Trump csütörtökön nagy bejelentést tett.
Az amerikai elnök kijelentette, hogy posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát az Elnöki Szabadság-érdemrenddel – írja a Fox News.
Ezt a díjat csak olyan személyek kaphatják meg, akikről úgy tartják, hogy különösen sokat tettek az Egyesült Államok biztonságáért, nemzeti érdekeiért, a világbékéért, egyéni illetve közösségi célokért az élet bármely területén.
Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy a ceremónia nagyszabású lesz:
egyetlen dolgot tudok garantálni: hatalmas tömeg lesz ott”.
Ez a lépés egyszerre tiszteletadás Kirk politikai örökségének, és egy határozott jelzés is Donald Trump részéről, hogy nem enged az erőszaknak.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP