Most érkezett: elkaphatták az amerikai merénylőt (VIDEÓ)

Bréking: merényletet követtek el Charlie Kirk politikai influenszer ellen – Donald Trump is reagált
Kritikus állapotban szállították kórházba a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
A hatóságok, köztük az FBI is vizsgálja a történteket.
A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben.
A Newsweek beszámolója szerint az egyetem megerősítette:
Charlie Kirköt egy mesterlövész lőtte meg az UVU rendezvényén.
A Utah Valley Egyetem közlése szerint a Turning Point USA által szervezett egyetemi eseményen történt a lövöldözés. Az egyetem szóvivője a Newsweeknek nyilatkozva elmondta, hogy Kirk szerdán helyi idő szerint 13 óra körül kezdett beszélni, amikor körülbelül 13:20-kor egyetlen lövést adtak le egy közeli épület tetejéről, nagyjából 200 méterre a helyszíntől.
Az egyetem megerősítette, hogy Kirköt eltalálták, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.
A közösségi médiában megjelentek olyan felvételek is, amelyek azt mutatják, ahogy őrizetbe veszik az állítólagos merénylőt.
Az egyik ilyen felvételt itt tudja megtekinteni:
Donald Trump amerikai elnök nyilvános nyilatkozatot adott ki a Truth Social odalán, amelyben arra buzdította az amerikaiakat, hogy imádkozzanak Kirkért és családjáért. A bejegyzésben Kirköt „remek fickónak” nevezte, és hozzátette: „Isten áldja meg őt!”
Nyitókép: X