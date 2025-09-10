Most érkezett: elkaphatták az amerikai merénylőt (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben.

A Newsweek beszámolója szerint az egyetem megerősítette:

Charlie Kirköt egy mesterlövész lőtte meg az UVU rendezvényén.

A Utah Valley Egyetem közlése szerint a Turning Point USA által szervezett egyetemi eseményen történt a lövöldözés. Az egyetem szóvivője a Newsweeknek nyilatkozva elmondta, hogy Kirk szerdán helyi idő szerint 13 óra körül kezdett beszélni, amikor körülbelül 13:20-kor egyetlen lövést adtak le egy közeli épület tetejéről, nagyjából 200 méterre a helyszíntől.