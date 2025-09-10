Ft
09. 10.
szerda
Most érkezett: elkaphatták az amerikai merénylőt (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 21:55

A hatóságok, köztük az FBI is vizsgálja a történteket.

2025. szeptember 10. 21:55
null

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben.

A Newsweek beszámolója szerint az egyetem megerősítette:

Charlie Kirköt egy mesterlövész lőtte meg az UVU rendezvényén.

A Utah Valley Egyetem közlése szerint a Turning Point USA által szervezett egyetemi eseményen történt a lövöldözés. Az egyetem szóvivője a Newsweeknek nyilatkozva elmondta, hogy Kirk szerdán helyi idő szerint 13 óra körül kezdett beszélni, amikor körülbelül 13:20-kor egyetlen lövést adtak le egy közeli épület tetejéről, nagyjából 200 méterre a helyszíntől.

Az egyetem megerősítette, hogy Kirköt eltalálták, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A hatóságok, köztük az FBI is vizsgálja a történteket. A közösségi médiában megjelentek olyan felvételek is, amelyek azt mutatják, ahogy őrizetbe veszik az állítólagos merénylőt.

Az egyik ilyen felvételt itt tudja megtekinteni:

Donald Trump reakciója

Donald Trump amerikai elnök nyilvános nyilatkozatot adott ki a Truth Social odalán, amelyben arra buzdította az amerikaiakat, hogy imádkozzanak Kirkért és családjáért. A bejegyzésben Kirköt „remek fickónak" nevezte, és hozzátette: „Isten áldja meg őt!"

Hohokam
2025. szeptember 10. 22:41
Nem az.
kbexxx
2025. szeptember 10. 22:32 Szerkesztve
Ilyenkor FBI nyomoz ? Ha a gyilkos 15 perc hír névre vágyott ,akkor most laparoszkopikus mélységü vizsgálaton esik át ,átvilagitva múltját . A sajtó ,szenzációs részletekkel tartja napirenden ! Utah állam.halál büntetést hatályban tartó igazgatása , tárgyalja az ügyet ha (meghalt) nem biztos az életfogytig...!
patikus-3
2025. szeptember 10. 22:32 Szerkesztve
Mandi korán ujjongott. Mellényúltak. Person in custody has been released, CBS News reports A university spokesperson says the person who was taken into custody after the shooting has since been released, BBC's US Partner CBS reports.
llnnhegyi
2025. szeptember 10. 22:08
Több tízezer gyilkosság évente
