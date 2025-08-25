Mit szól ehhez Brüsszel? Európa-szerte elegük van az embereknek a külföldi beavatkozásokból és következményeket akarnak

Ezekre az ügyekre is reagált a kormányoldal az átláthatósági törvénnyel
Gurultak a dollárok a 2022-es választások előtt, de jött a pénz az USAID-tól is.
Sokatmondó kutatást publikált a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn az MTI-vel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült nemzetközi közvélemény-kutatás eredményét ismertetve.
Mint írták, a kutatóintézet a nemzetközi közvélemény-kutatásban huszonhét európai országban térképezte fel a választópolgárok hozzáállását a külföldi államok befolyásával és a választásokba való beavatkozási kísérletekkel, az idegen államok érdekeit szolgáló pártokkal és a külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekkel kapcsolatban.
Hozzátették: a USAID-botrány kirobbanását követően készült közvélemény-kutatás „rávilágít, hogy
az európai közvélemény – és különösen a magyarok – egyértelműen érzékelik a külföldi befolyásolás veszélyét”.
„Az európaiak nem pusztán általánosságban érzékelik bizonyos országok befolyásolási szándékát, hanem
a választásokkal összefüggő konkrét beavatkozási kísérleteket is tapasztalnak.
A felmérés szerint csaknem kétharmaduk (62 százalék) gondolja úgy, hogy az előző öt évben történt külföldi beavatkozási kísérlet hazája választási folyamataiba” – írták.
Kiemelték: a kutatási adatok alapján ráadásul az is kijelenthető, hogy
az európai lakosság szerint egyes pártok a politikájukat a nemzeti érdekek képviselete helyett külföldi érdekeknek rendelik alá.
Egyértelműen kiderült az is, hogy a pártoknál és politikusoknál is jelentősen kisebb a közbizalom az idegen államok által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekben, amelyek Európa-szerte hevesen tiltakoznak a tevékenységük és gazdálkodásuk átláthatóságának megteremtését célzó jogi környezet kialakítása ellen – tették hozzá.
Megjegyezték: „a külföldi befolyás jelenlétét és érzékelését megerősítő adatok fényében nem meglepő, hogy összességében az európaiak 87 százaléka tartja fontosnak, hogy az állam szigorúbban lépjen fel a külföldi beavatkozással szemben”.
A kérdésben Magyarországon is szinte teljes a társadalmi konszenzus, ugyanis az emberek 80 százaléka vár határozottabb fellépést.
Az európaiak a voksolás tisztaságát tartják a legfontosabbnak, ennek megfelelően 90 százalék szerint mindent meg kell tenni az ellen, hogy a választásokat külföldi erők befolyásolják” – írták.
Hozzátették:
négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben.
Ezt várja az emberek többsége kivétel nélkül minden vizsgált országban – emelték ki.
„Hiába önti a pénzt az Európai Bizottság a Magyarországon kiemelkedő aktivitást mutató politikai nyomásgyakorló szervezetekbe, az európaiak többsége gyanakodva néz a tevékenységükre. Feltűnően sokan tartanak attól is, hogy befolyásolják hazájuk választásait. Továbbá négy európaiból három szerint az államnak szigorúbban kellene fellépnie a külföldi befolyással szemben” – kommentálta a kutatás eredményeit Facebookján a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, hogy a szóban forgó szervezetek megrendelésre jönnek létre, a működésüket külföldről finanszírozzák, és pénzelőik még azt is meghatározzák, hogy milyen eredményeket hozzanak ki a kutatásaikból.
Lánczi Tamás hozzátette: „Hazánkban szinte teljes a társadalmi konszenzus ezekben a kérdésekben. Hiába, a magyar emberek továbbra sem szeretik, ha – akármilyen körmönfont módon – külföldről avatkoznak be az életükbe.
Azt pedig végképp nem szeretik, ha Brüsszelből akarják megmondani nekik, hogy mit is kellene csinálniuk.”
A teljes kutatás ide kattintva, a Szuverenitásvédelmi Hivatal honlapján keresztül érhető el.
