Mit szól ehhez Brüsszel? Európa-szerte elegük van az embereknek a külföldi beavatkozásokból és következményeket akarnak

„Az európaiak nem pusztán általánosságban érzékelik bizonyos országok befolyásolási szándékát, hanem

a választásokkal összefüggő konkrét beavatkozási kísérleteket is tapasztalnak.

A felmérés szerint csaknem kétharmaduk (62 százalék) gondolja úgy, hogy az előző öt évben történt külföldi beavatkozási kísérlet hazája választási folyamataiba” – írták.

Kiemelték: a kutatási adatok alapján ráadásul az is kijelenthető, hogy

az európai lakosság szerint egyes pártok a politikájukat a nemzeti érdekek képviselete helyett külföldi érdekeknek rendelik alá.

Egyértelműen kiderült az is, hogy a pártoknál és politikusoknál is jelentősen kisebb a közbizalom az idegen államok által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekben, amelyek Európa-szerte hevesen tiltakoznak a tevékenységük és gazdálkodásuk átláthatóságának megteremtését célzó jogi környezet kialakítása ellen – tették hozzá.

Megjegyezték: „a külföldi befolyás jelenlétét és érzékelését megerősítő adatok fényében nem meglepő, hogy összességében az európaiak 87 százaléka tartja fontosnak, hogy az állam szigorúbban lépjen fel a külföldi beavatkozással szemben”.

A kérdésben Magyarországon is szinte teljes a társadalmi konszenzus, ugyanis az emberek 80 százaléka vár határozottabb fellépést.

Az európaiak a voksolás tisztaságát tartják a legfontosabbnak, ennek megfelelően 90 százalék szerint mindent meg kell tenni az ellen, hogy a választásokat külföldi erők befolyásolják” – írták.

Hozzátették:

négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben.

Ezt várja az emberek többsége kivétel nélkül minden vizsgált országban – emelték ki.

Lánczi Tamás: A magyarok továbbra sem szeretik, ha külföldről avatkoznak be az életükbe

„Hiába önti a pénzt az Európai Bizottság a Magyarországon kiemelkedő aktivitást mutató politikai nyomásgyakorló szervezetekbe, az európaiak többsége gyanakodva néz a tevékenységükre. Feltűnően sokan tartanak attól is, hogy befolyásolják hazájuk választásait. Továbbá négy európaiból három szerint az államnak szigorúbban kellene fellépnie a külföldi befolyással szemben” – kommentálta a kutatás eredményeit Facebookján a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.