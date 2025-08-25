Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Szuverenitásvédelmi Hivatal USAID NGO külföldi beavatkozás

Mit szól ehhez Brüsszel? Európa-szerte elegük van az embereknek a külföldi beavatkozásokból és következményeket akarnak

2025. augusztus 25. 16:51

Sokatmondó kutatást publikált a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

2025. augusztus 25. 16:51
null

Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn az MTI-vel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült nemzetközi közvélemény-kutatás eredményét ismertetve.

Mint írták, a kutatóintézet a nemzetközi közvélemény-kutatásban huszonhét európai országban térképezte fel a választópolgárok hozzáállását a külföldi államok befolyásával és a választásokba való beavatkozási kísérletekkel, az idegen államok érdekeit szolgáló pártokkal és a külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekkel kapcsolatban.

Hozzátették: a USAID-botrány kirobbanását követően készült közvélemény-kutatás „rávilágít, hogy 

az európai közvélemény – és különösen a magyarok – egyértelműen érzékelik a külföldi befolyásolás veszélyét”.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az európaiak nem pusztán általánosságban érzékelik bizonyos országok befolyásolási szándékát, hanem 

a választásokkal összefüggő konkrét beavatkozási kísérleteket is tapasztalnak. 

A felmérés szerint csaknem kétharmaduk (62 százalék) gondolja úgy, hogy az előző öt évben történt külföldi beavatkozási kísérlet hazája választási folyamataiba” – írták.

Kiemelték: a kutatási adatok alapján ráadásul az is kijelenthető, hogy 

az európai lakosság szerint egyes pártok a politikájukat a nemzeti érdekek képviselete helyett külföldi érdekeknek rendelik alá.

Egyértelműen kiderült az is, hogy a pártoknál és politikusoknál is jelentősen kisebb a közbizalom az idegen államok által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetekben, amelyek Európa-szerte hevesen tiltakoznak a tevékenységük és gazdálkodásuk átláthatóságának megteremtését célzó jogi környezet kialakítása ellen – tették hozzá.

Megjegyezték: „a külföldi befolyás jelenlétét és érzékelését megerősítő adatok fényében nem meglepő, hogy összességében az európaiak 87 százaléka tartja fontosnak, hogy az állam szigorúbban lépjen fel a külföldi beavatkozással szemben”.

A kérdésben Magyarországon is szinte teljes a társadalmi konszenzus, ugyanis az emberek 80 százaléka vár határozottabb fellépést. 

Az európaiak a voksolás tisztaságát tartják a legfontosabbnak, ennek megfelelően 90 százalék szerint mindent meg kell tenni az ellen, hogy a választásokat külföldi erők befolyásolják” – írták.

Hozzátették: 

négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben. 

Ezt várja az emberek többsége kivétel nélkül minden vizsgált országban – emelték ki.

Lánczi Tamás: A magyarok továbbra sem szeretik, ha külföldről avatkoznak be az életükbe

„Hiába önti a pénzt az Európai Bizottság a Magyarországon kiemelkedő aktivitást mutató politikai nyomásgyakorló szervezetekbe, az európaiak többsége gyanakodva néz a tevékenységükre. Feltűnően sokan tartanak attól is, hogy befolyásolják hazájuk választásait. Továbbá négy európaiból három szerint az államnak szigorúbban kellene fellépnie a külföldi befolyással szemben”kommentálta a kutatás eredményeit Facebookján a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

Lánczi Tamás hozzátette: „Hazánkban szinte teljes a társadalmi konszenzus ezekben a kérdésekben. Hiába, a magyar emberek továbbra sem szeretik, ha – akármilyen körmönfont módon – külföldről avatkoznak be az életükbe. 

Azt pedig végképp nem szeretik, ha Brüsszelből akarják megmondani nekik, hogy mit is kellene csinálniuk.”

A teljes kutatás ide kattintva, a Szuverenitásvédelmi Hivatal honlapján keresztül érhető el.

Nyitókép: AFP
 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. augusztus 25. 17:09
Ursula az undorító, önelégült mosolyával sok-sok gondolatot indít el az emberek fejében! Miután se szíve, se lelke, se gerince nincs ennek a nőnek, gondolom nem érdekli, hogy az EU lakói mit akarnak!
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. augusztus 25. 17:05
Az ukrán vezetés ép elméjét kérdőjelezzük meg. Jobb célpontjuk is lehetne, mint azoknak kárt okozni akik támogatják őket! Tőlünk még most is vesznek olajtermékeket, gázt, elektromos áramot stb. Humanitárius segélyekkel is támogatjuk Ukrajnát. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, aláírta az szankciós dokumentumokat. Nem tartotta hatékonynak azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül. A konfliktusmegoldás felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
2
0
vamonos-4
2025. augusztus 25. 16:55
ujabb kamuhivatal kamufelmerese vann itt (koz)penz
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!