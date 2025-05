Ezekre az ügyekre is reagált a kormányoldal az átláthatósági törvénnyel

Az ügyet feltérképező nemzetbiztonsági jelentésekből az is kiderül, hogy az EzaLényeg nevű lejáratóportál működtetője, az Oraculum 2020 Kft. az Action for Democracy által utalt 1 milliárd 82 millió forint mellett egy másik forrásból is is kapott hasonló nagyságrendű összeget, 887 millió forintot.

Bár a milliárdoknak az ismert egyéb okok miatt nem volt jelentős hatása a 2022-es választás eredményére, a külföldi befolyásszerzés veszélyének csökkentése miatt lépett a kormánypárt, amely a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállítása mellett egyéb jogszabályok (például a Büntető Törvénykönyv) módosítását is kezdeményezte.

Befagyasztott amerikai támogatások

Eztán következett a második lebukás Donald Trump hivatalba lépése után, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, azaz a USAID évek óta demokrata propagandaközpontként működött, dollármilliókkal támogatva a párt ideológiai partnereit. Az új amerikai elnök felfüggesztette az USAID működését és befagyasztotta az általa folyósított támogatásokat.