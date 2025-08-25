Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Woody Allen Moszkvai Nemzetközi Filmhét Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin

Nekimentek az ukránok Woody Allennek, amiért orosz filmfesztiválon szerepelt

2025. augusztus 25. 16:54

Kijev szerint Putyin szövetségeseit népszerűsítette az amerikai rendező.

2025. augusztus 25. 16:54
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Woody Allen, az Oscar-díjas amerikai rendező volt az idei Moszkvai Nemzetközi Filmhét díszvendége, ahol a „Világ mozijának legendái” című panelen vett részt. A beszélgetést Fjodor Bondarcsuk orosz rendező moderálta. 

Az orosz állami média szerint Allen dicsérte az orosz filmművészetet, és kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia nem érhet fel Dosztojevszkij műveihez. A RIA Novosztyi idézte Allent, aki egy esetleges moszkvai forgatás lehetőségéről szólva azt mondta, nem kapott még ilyen ajánlatot, de nyitott lenne egy Moszkvához kötődő, „kényelmes érzéseit” tükröző forgatókönyvre.

Allen részvétele heves kritikát váltott ki Ukrajnában. Az Euronews beszámolója szerint az  ukrán külügyminisztérium elítélte a rendezőt, amiért egy „Putyin szövetségeseit népszerűsítő” fesztiválon jelent meg, szerintük ezzel semmibe veszi az ukrajnai orosz atrocitásokat. Kijelentették, hogy „Woody Allen részvétele a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten szégyen és sértés azokra az ukrán színész és filmkészítő áldozatokra nézve, akiket az orosz háborús bűnösök megöltek vagy megsebesítettek az Ukrajna ellen folytatott háborúban”.

 Az amerikai rendező és csapata nem kommentálta az ügyet.

Nyitókép forrása: Tiziana FABI / AFP

csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
2025. augusztus 25. 17:21
Hát már most az egész világ térdepeljen az ukránok előtt! Tényleg... a sportolók, mint az angol focisták vagy éppen Hamilton, miért nem térdepelnek???
Csigorin
2025. augusztus 25. 17:17
az megvan nekik hogy Woody Allen nem ukran, es igy semmivel se tartozik a szaros orszaguknak?
gullwing
2025. augusztus 25. 17:16
Oroszt támogató zsidó az nem jó zsidó csak az uki zsidó a jó zsidó...
Himiko
•••
2025. augusztus 25. 17:16 Szerkesztve
Lengyelország leállítja a Starlink-szolgáltatások finanszírozását Ukrajna számára karpathir.com/2025/08/25/felfuggeszti-lengyelorszag-az-ukrajnai-starlink-finanszirozasat/ - Az orosz fél befejezte a katonai művelet előkészítő szakaszát, hogy jelentős károkat okozzon Kijev gáz- és energetikai infrastruktúrájában. A források megjegyzik, hogy a művelet tükörválasz lesz Ukrajna oroszországi üzemanyagtároló létesítmények és finomítók elleni számos támadására. topcor.ru/63543-vks-rossii-zavershili-podgotovku-serii-masshtabnyh-udarov-po-jenergeticheskoj-infrastrukture-kievskogo-rezhima.html
