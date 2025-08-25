Nekimentek az ukránok Woody Allennek, amiért orosz filmfesztiválon szerepelt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Woody Allen, az Oscar-díjas amerikai rendező volt az idei Moszkvai Nemzetközi Filmhét díszvendége, ahol a „Világ mozijának legendái” című panelen vett részt. A beszélgetést Fjodor Bondarcsuk orosz rendező moderálta.

Az orosz állami média szerint Allen dicsérte az orosz filmművészetet, és kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia nem érhet fel Dosztojevszkij műveihez. A RIA Novosztyi idézte Allent, aki egy esetleges moszkvai forgatás lehetőségéről szólva azt mondta, nem kapott még ilyen ajánlatot, de nyitott lenne egy Moszkvához kötődő, „kényelmes érzéseit” tükröző forgatókönyvre.

Allen részvétele heves kritikát váltott ki Ukrajnában. Az Euronews beszámolója szerint az ukrán külügyminisztérium elítélte a rendezőt, amiért egy „Putyin szövetségeseit népszerűsítő” fesztiválon jelent meg, szerintük ezzel semmibe veszi az ukrajnai orosz atrocitásokat. Kijelentették, hogy „Woody Allen részvétele a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten szégyen és sértés azokra az ukrán színész és filmkészítő áldozatokra nézve, akiket az orosz háborús bűnösök megöltek vagy megsebesítettek az Ukrajna ellen folytatott háborúban”.

Az amerikai rendező és csapata nem kommentálta az ügyet.

Nyitókép forrása: Tiziana FABI / AFP