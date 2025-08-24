Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Woody Allen Moszkva Oroszország

Woody Allen lesz a fő vendég az orosz filmfesztiválon

2025. augusztus 24. 11:42

A 2024-ben indult Moszkvai Nemzetközi Filmhét augusztus 23. és 27. között zajlik.

2025. augusztus 24. 11:42
null

Az Oscar-díjas amerikai filmrendező, Woody Allen, aki legendás vígjátékairól ismert, lesz a Moszkvai Nemzetközi Filmhét fő vendége – írja a TVP World.

A 89 éves rendező – a szervezők közlése szerint – személyesen nem lesz jelen, hanem online kapcsolódik be az eseménybe.

A 2024-ben indult Moszkvai Nemzetközi Filmhét augusztus 23. és 27. között zajlik, programjában vetítések, előadások és üzleti fórumok is szerepelnek, amelyek célja, hogy az orosz fővárost a filmkészítők és a mozirajongók nemzetközi központjaként népszerűsítsék.

Allen vasárnap a „Világ filmművészetének legendái” című program fő vendége lesz, a beszélgetést Fjodor Bondarcsuk orosz rendező moderálja.

„Az idei fesztiválon több mint 20 országból, köztük Kínából, Indiából, Törökországból, az Egyesült Arab Emírségekből, Szaúd-Arábiából, Egyiptomból, Brazíliából, Mexikóból, az Egyesült Államokból, Dél-Koreából, Iránból és más államokból érkezik több mint 80 nemzetközi résztvevő” – közölte a fesztivál sajtószolgálata pénteken.

„A különleges vendégek között van Woody Allen is, a négyszeres Oscar-díjas rendező, több mint 50 film, köztük az Éjfélkor Párizsban, az Annie Hall és a Manhattan alkotója” – tették hozzá.

Nyitókép: GABRIEL BOUYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Amerikai pszicho/analízis – Woody Allen önéletrajzáról

Woody Allen önéletrajza olyan, mint a filmjei. Aki szereti a szarkazmusát, maró öniróniáját, az szeretni fogja; aki nem, az nem. Az enigmatikus amerikai rendező saját maga pszichiátereként türelmesen végighallgatja magát, ahogy elmeséli élete traumáit, szerelmeit, filmes sikereit és kudarcait. Az Apropó nélkül című könyvben benne van valószínűleg minden, amit tudni akartunk Woody Allenről, de sosem mertük megkérdezni. Recenziónk.

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tapeino
2025. augusztus 24. 12:22
Ezt láttuk jönni??
Válasz erre
0
0
zrx8
2025. augusztus 24. 12:14
ilyenkor nincs hoppá ?
Válasz erre
1
0
Tapeino
2025. augusztus 24. 12:12
Ő ugye akkor nem Putyin-csicska?? Ab ovo a kritikán felül állt mindig, ugye???
Válasz erre
2
0
Galerida
2025. augusztus 24. 11:53
Elévült a pedofil ügye?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!