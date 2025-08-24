Woody Allen lesz a fő vendég az orosz filmfesztiválon

Az Oscar-díjas amerikai filmrendező, Woody Allen, aki legendás vígjátékairól ismert, lesz a Moszkvai Nemzetközi Filmhét fő vendége – írja a TVP World.

A 89 éves rendező – a szervezők közlése szerint – személyesen nem lesz jelen, hanem online kapcsolódik be az eseménybe.

A 2024-ben indult Moszkvai Nemzetközi Filmhét augusztus 23. és 27. között zajlik, programjában vetítések, előadások és üzleti fórumok is szerepelnek, amelyek célja, hogy az orosz fővárost a filmkészítők és a mozirajongók nemzetközi központjaként népszerűsítsék.

Allen vasárnap a „Világ filmművészetének legendái” című program fő vendége lesz, a beszélgetést Fjodor Bondarcsuk orosz rendező moderálja.

„Az idei fesztiválon több mint 20 országból, köztük Kínából, Indiából, Törökországból, az Egyesült Arab Emírségekből, Szaúd-Arábiából, Egyiptomból, Brazíliából, Mexikóból, az Egyesült Államokból, Dél-Koreából, Iránból és más államokból érkezik több mint 80 nemzetközi résztvevő” – közölte a fesztivál sajtószolgálata pénteken.

„A különleges vendégek között van Woody Allen is, a négyszeres Oscar-díjas rendező, több mint 50 film, köztük az Éjfélkor Párizsban, az Annie Hall és a Manhattan alkotója” – tették hozzá.

Nyitókép: GABRIEL BOUYS / AFP