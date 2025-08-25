Kongói gólzsák érkezhet a Fradiba – megvan Varga Barnabás utódja?

Egyre többen dobják be Pululu nevét a Fradinál – Európában már tudják, ki ő
Lengyel sajtóhírek szerint a Ferencváros lesz a befutó a kongói gólzsákért, Afimico Pululuért folytatott harcban, de ehhez a zöld-fehéreknek emelniük kell másfél millió eurós ajánlatukon.
Pár nappal korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a zseniális nevű kongói csatárért, Afimico Pululuért ajánlatot tett a magyar bajnoki címvédő Ferencváros csapata – ezt maga a játékost foglalkoztató lengyel Jagiellonia elnöke, Ziemowit Deptula is megerősítette a sajtónak.
Rossz vételnek nem is tűnik a támadó, hiszen ebben a szezonban eddig négy mérkőzésen kétszer volt eredményes a bajnokságban és szintén négy meccsen négyszer is betalált a Konferencia-ligában. A sportowefakty.wp.pl nyomán az m4sport.hu most arról számolt be, hogy
a jelenleg a Qarabag elleni Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő Fradi pályázik a legnagyobb eséllyel a játékos megszerzésére.
A lengyel portál szerint a megállapodás még nem jött létre, sőt a Jagiellonia a magyar csapat másfél millió eurós ajánlatát vissza is utasította, de a zöld-fehérek előre láthatólag emelni fogják a tétet. Az FTC mellett egyébként két lengyel klub, a Lech Poznan és a Pogon Szczecin szeretné megszerezni Pululut, de klubja inkább nem erősítene meg vele helyi riválisokat.
Az oldal szerint Pululu a Népligetben 750 ezer eurót kereshetne évente, ezt azonban a mindig jól értesült ulloi129.hu meg is cáfolta.
Az m4sport.hu emellett megjegyzi: a Fradinak azért lehet óriási szüksége Pululura, mert Varga Barnabást olasz újságírók szerint négy Serie A-csapatnak és egy arab emírségekbeli klubnak is beajánlották, míg Alekszandar Pesicsért Törökországból kaphatott ajánlatot a Fradi.
A 26 éves, 175 centiméter magas, 4 millió euróra taksált Pululu a Baselnél nevelkedett, 83 meccsen pályára is lépett a svájciak első csapatában, de korábban megfordult a Greuther Fürthnél is. Pululu az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve
A 2023–2024-es évadban megnyerte a lengyel bajnokságot a bialystoki klubbal, és beválasztották a szezon álomcsapatába.
Az angolai születésű, de kongói-francia kettős állampolgárságú csatárt nem először hozták szóba az FTC-vel, amely tavaly nyáron állítólag tett már érte ajánlatot, ám akkor a lengyel klub visszautasította azt.
