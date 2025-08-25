Kongói gólzsák érkezhet a Fradiba – megvan Varga Barnabás utódja?

Rossz vételnek nem is tűnik a támadó, hiszen ebben a szezonban eddig négy mérkőzésen kétszer volt eredményes a bajnokságban és szintén négy meccsen négyszer is betalált a Konferencia-ligában. A sportowefakty.wp.pl nyomán az m4sport.hu most arról számolt be, hogy

a jelenleg a Qarabag elleni Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő Fradi pályázik a legnagyobb eséllyel a játékos megszerzésére.

A lengyel portál szerint a megállapodás még nem jött létre, sőt a Jagiellonia a magyar csapat másfél millió eurós ajánlatát vissza is utasította, de a zöld-fehérek előre láthatólag emelni fogják a tétet. Az FTC mellett egyébként két lengyel klub, a Lech Poznan és a Pogon Szczecin szeretné megszerezni Pululut, de klubja inkább nem erősítene meg vele helyi riválisokat.

Az oldal szerint Pululu a Népligetben 750 ezer eurót kereshetne évente, ezt azonban a mindig jól értesült ulloi129.hu meg is cáfolta.