Fradi Varga Barnabás Ferencváros FTC

Kongói gólzsák érkezhet a Fradiba – megvan Varga Barnabás utódja?

2025. augusztus 25. 17:18

Lengyel sajtóhírek szerint a Ferencváros lesz a befutó a kongói gólzsákért, Afimico Pululuért folytatott harcban, de ehhez a zöld-fehéreknek emelniük kell másfél millió eurós ajánlatukon.

2025. augusztus 25. 17:18
Pár nappal korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a zseniális nevű kongói csatárért, Afimico Pululuért ajánlatot tett a magyar bajnoki címvédő Ferencváros csapata – ezt maga a játékost foglalkoztató lengyel Jagiellonia elnöke, Ziemowit Deptula is megerősítette a sajtónak.

Pululu a magasban. Fotó: Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP

Rossz vételnek nem is tűnik a támadó, hiszen ebben a szezonban eddig négy mérkőzésen kétszer volt eredményes a bajnokságban és szintén négy meccsen négyszer is betalált a Konferencia-ligában. A sportowefakty.wp.pl nyomán az m4sport.hu most arról számolt be, hogy 

a jelenleg a Qarabag elleni Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő Fradi pályázik a legnagyobb eséllyel a játékos megszerzésére.

A lengyel portál szerint a megállapodás még nem jött létre, sőt a Jagiellonia a magyar csapat másfél millió eurós ajánlatát vissza is utasította, de a zöld-fehérek előre láthatólag emelni fogják a tétet. Az FTC mellett egyébként két lengyel klub, a Lech Poznan és a Pogon Szczecin szeretné megszerezni Pululut, de klubja inkább nem erősítene meg vele helyi riválisokat.

Az oldal szerint Pululu a Népligetben 750 ezer eurót kereshetne évente, ezt azonban a mindig jól értesült ulloi129.hu meg is cáfolta.

Az m4sport.hu emellett megjegyzi: a Fradinak azért lehet óriási szüksége Pululura, mert Varga Barnabást olasz újságírók szerint négy Serie A-csapatnak és egy arab emírségekbeli klubnak is beajánlották, míg Alekszandar Pesicsért Törökországból kaphatott ajánlatot a Fradi.

A 26 éves, 175 centiméter magas, 4 millió euróra taksált Pululu a Baselnél nevelkedett, 83 meccsen pályára is lépett a svájciak első csapatában, de korábban megfordult a Greuther Fürthnél is. Pululu az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 

  • 53 mérkőzésen 21 gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki a Jagielloniában, 
  • a Konferencia-ligában pedig a legeredményesebb játékos volt nyolc találattal. 

A 2023–2024-es évadban megnyerte a lengyel bajnokságot a bialystoki klubbal, és beválasztották a szezon álomcsapatába.

Az angolai születésű, de kongói-francia kettős állampolgárságú csatárt nem először hozták szóba az FTC-vel, amely tavaly nyáron állítólag tett már érte ajánlatot, ám akkor a lengyel klub visszautasította azt.

Nyitókép: Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP

survivor
2025. augusztus 25. 18:06
Nyenyere ? Nyerere ? Kunta- Kinte kanta ?? Fradi menj a picsába......
Válasz erre
0
2
survivor
2025. augusztus 25. 18:05
mamika2 szereti az "öregező " hímringyókat .... :-)))
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 25. 18:04
Afimico Pululu Most szarok be a röhögéstől...... :-)) MPOX teszt volt ? Védőoltás ?
Válasz erre
2
1
mamika2
2025. augusztus 25. 17:59
na ezért klell Péterre szavazni ő egy szuper férfi ..ez van el kell fogadni 2026 tavasz ..hoooppáááá ennyikee
Válasz erre
1
3
