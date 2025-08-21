Egyre többen dobják be Pululu nevét a Fradinál – Európában már tudják, ki ő

A goal.pl-hez hasonlóan az M4 Sport is úgy értesült, hogy a Ferencváros élénken érdeklődik a lengyel élvonalbeli Jagiellonia csatára, Afimico Pululu iránt, akiért hamarosan ajánlatot is tehet.

A 26 éves, 175 centiméter magas labdarúgó a Baselnél nevelkedett, 83 meccsen pályára is lépett a svájciak első csapatában, de korábban megfordult a Greuther Fürthnél is. Pululu az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve

53 mérkőzésen 21 gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki a Jagielloniában,

a Konferencia-ligában pedig a legeredményesebb játékos volt nyolc találattal.

A 2023–2024-es évadban megnyerte a lengyel bajnokságot a bialystoki klubbal, és beválasztották a szezon álomcsapatába. A mostani kiírásban az eddigi hét meccsén összesen öt gólt jegyzett (kettőt a bajnokságban, hármat a Kl selejtezőjében).

Az angolai születésű, de kongói-francia kettős állampolgárságú csatárt

nem először hozták szóba az FTC-vel, amely tavaly nyáron állítólag tett már érte ajánlatot, ám akkor a lengyel klub visszautasította azt.

A zöld-fehérekkel kapcsolatos hír még, hogy az M4 Sport információi szerint Alekszandar Pesicsért Törökországból kapott ajánlatot a klub (azt nem tudni, hogy melyik egyesülettől), míg a januári szerződtetése óta csupán nyolc meccsen pályára lépő Alekszandar Csirkovicsot a belga első osztályú Mechelen venné kölcsön vételi opcióval.

Nyitókép: Facebook / Jagiellonia Bialystok

Gólok, gólpasszok és cselek Pululutól