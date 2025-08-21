Ft
08. 21.
csütörtök
Alekszandar Pesics Jagiellonia Bialystok Ferencváros FTC

Egyre többen dobják be Pululu nevét a Fradinál – Európában már tudják, ki ő

2025. augusztus 21. 08:53

Hamarosan új csatár érkezhet az Üllői útra? A Ferencváros a hírek szerint élénken érdeklődik a Jagiellonia kongói csatára, Afimico Pululu iránt.

2025. augusztus 21. 08:53
null

A goal.pl-hez hasonlóan az M4 Sport is úgy értesült, hogy a Ferencváros élénken érdeklődik a lengyel élvonalbeli Jagiellonia csatára, Afimico Pululu iránt, akiért hamarosan ajánlatot is tehet.

A 26 éves, 175 centiméter magas labdarúgó a Baselnél nevelkedett, 83 meccsen pályára is lépett a svájciak első csapatában, de korábban megfordult a Greuther Fürthnél is. Pululu az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 

  • 53 mérkőzésen 21 gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki a Jagielloniában, 
  • a Konferencia-ligában pedig a legeredményesebb játékos volt nyolc találattal. 

A 2023–2024-es évadban megnyerte a lengyel bajnokságot a bialystoki klubbal, és beválasztották a szezon álomcsapatába. A mostani kiírásban az eddigi hét meccsén összesen öt gólt jegyzett (kettőt a bajnokságban, hármat a Kl selejtezőjében).

Az angolai születésű, de kongói-francia kettős állampolgárságú csatárt 

nem először hozták szóba az FTC-vel, amely tavaly nyáron állítólag tett már érte ajánlatot, ám akkor a lengyel klub visszautasította azt.

A zöld-fehérekkel kapcsolatos hír még, hogy az M4 Sport információi szerint Alekszandar Pesicsért Törökországból kapott ajánlatot a klub (azt nem tudni, hogy melyik egyesülettől), míg a januári szerződtetése óta csupán nyolc meccsen pályára lépő Alekszandar Csirkovicsot a belga első osztályú Mechelen venné kölcsön vételi opcióval.

Nyitókép: Facebook / Jagiellonia Bialystok

Gólok, gólpasszok és cselek Pululutól

 

survivor
2025. augusztus 21. 11:35
Ha a Paks alkalmazhat KIZÁRÓLAG magyarokat, a Fradi miért NEM ? Kubatov !!!!
survivor
2025. augusztus 21. 11:33
Pululu után Nyerere. Majd KintaKuntaKinte....
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 21. 10:38
Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem erős volt ez a feltett fotó.
zakar zoltán béla
2025. augusztus 21. 09:55
Polinézia
