Varga Barnabás egy sztárklub célkeresztjében? Menedzsere reagált a friss hírekre!

Négy olasz élvonalbeli klubbal (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), valamint az egyesült arab emírségekbeli Al-Dzsazirával is összeboronálták Varga Barnabást, a Ferencváros magyar válogatott csatárát, ám a menedzsere, Paunoch Péter az M4 Sportnak azt mondta, egyelőre nem lehet konkrétumokról beszélni.

Gianluca Di Marzio olasz sportújságíró úgy tudja, két Serie A-klubnak, a Cagliarinak és a Cremonesének is beajánlották a labdarúgót. Egy másik itáliai zsurnaliszta, a Gazzetta Regionale portálnál dolgozó Lorenzo Canicchio pedig arról számolt be az X-en, hogy a Cagliari mellett az Al-Dzsazira, az Udinese és a Napoli is képben lehet, de utóbbi klub, az olasz bajnokság címvédője jelenleg más típusú, és egy nemzetközileg vélhetően sokkalta ismertebb támadót keres a hónapokra kidőlő Romelu Lukaku sérülése miatt.

Esclusiva 🚨 #Vargas del #Ferencvaros reduce da avvio di stagione super con 5/5 G/P nelle qualificazioni di #ChampionsLeague. È stato proposto a diverse squadre italiane, tra cui #Cagliari e #Udinese. Sullo sfondo il #Napoli, ora su altri profili. All’estero c’è l’#AlJazira pic.twitter.com/aDcRVHpbYr — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) August 20, 2025

Jó néhány csapat érdeklődik iránta. Konkrét ajánlat ügyében azonban nem vagyok kompetens, mert azokat nem nekem, hanem a Ferencvárosnak küldik. Egyelőre olyan szinten nem tart egyik dolog sem, hogy érdemben lehessen róla beszélni, ezért nem egyeztettem a klubbal

– mondta az M4 Sportnak a hírek kapcsán Varga menedzsere, Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

„Az olasz piac eléggé speciális. Azt is el tudom képzelni, hogy Barni statisztikái láttán a klubokhoz közel álló ügynökök beajánlják, hiszen egy góllövő csatárra mindenhol szükség van. Tény, az olasz piacon jobban szeretik azokat, a harminc év körüli csatárokat, akik nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint a fiatalokat” – tette hozzá a játékosügynök.

Varga Barnabás nagyszerű formában kezdte a mostani idényt, kilenc tétmeccsen hét gólt és egy gólpasszt jegyzett (a Bajnokok Ligája selejtezőjében öt mérkőzésen öt gól a mérlege). Szerződése a Transfermarkt adatbázisa szerint 2027-ig érvényes a Ferencvárosnál.

