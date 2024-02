Válasz a guruló dollárokra: megkezdi munkáját a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Február elsején megkezdi működését a 2023. évi LXXXVIII. törvénnyel létrehozott, Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A törvényjavaslat benyújtója, Kocsis Máté a Fidesz frakció ősz eleji ülése után lengette be a szuverenitásvédelmi törvénycsomagot, amelyet azzal a céllal készítenek, hogy „megnehezítsék azoknak a dolgát, akik külföldön dollárért árulják a hazánkat”. Kocsis akkor még a politikusok mellett álcivilekről és baloldali újságírókról is beszélt, akik „amerikai demokrata dollármilliárdosoknak vagy brüsszeli multinacionális cégek érdekeinek eleget téve politikai hatalomhoz kívánnak jutni, és utána az ország gazdasági szempontjait feladva ki akarják fizetni ennek a támogatásnak az ellenértékét”.

A kiindulópont: Márki-Zay a kampány után is elszólja magát

Az egész kérdéskör egyébként a 2022-es választások után pár hónappal tett szert jelentőségre, amikor Márki-Zay Péter elszólásából kiderült: Amerikából érkezett pénz az összefogott ellenzékhez a választási kampányban.

Bár az ex-miniszterelnök-jelölt még csak százmilliókról (és amerikai magyar mikroadományozókról) beszélt, hamar nyilvánvalóvá lett azonban, hogy 3 milliárd forintnyi amerikai dollár érkezett a Korányi Dávidhoz köthető Action for Democracy-n keresztül.

Egy tavaly januárban a titkosítás alól feloldott nemzetbiztonsági jelentésből az is kiderül, hogy az EzaLényeg nevű lejáratóportál működtetője, az Oraculum 2020 Kft. az Action for Democracy által utalt 1 milliárd 82 millió forint mellett egy másik forrásból is is kapott hasonló nagyságrendű összeget, 887 millió forintot. Az adományozó egy svájci alapítvány volt, amely öt részletben küldött támogatást.