08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
Márki-Zay Péter harc Magyar Péter Fidesz

Magyar Péter és a lojalitás próbája

2025. augusztus 17. 07:27

Nem minden arany – a közösségi média egyik legnagyobb hazugsága, hogy vannak valós barátaim, akik velem tartanak, ha menni kell.

2025. augusztus 17. 07:27
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Magyar Nemzet

„A közösségi médiának ez a legnagyobb hazugsága. Hogy vannak barátaim, valódi ismerőseim, akiket érdekel, mi van velem, és vannak követőim, akik velem tartanak, ha menni kell. A valóság azonban az, hogy a valós barátok, ismerősök és követők kizárólag azok, akikkel fizikai valóságukban tudunk találkozni.

Így eshetett meg 2022 áprilisában, hogy szinte mindenkit becsapott a közösségimédia-láz, a manipulált közvélemény-kutatások, »az utolsó kapcsolja le a villanyt« hangulat, úgy érezte a többség, hogy tényleg, mindenki, minden egyes szál ember Márki-Zay Péter mögé sorakozott fel, és a Fidesz–KDNP kormányzása véget ér. Az ország azonban narancsszínbe borult. Negyedszer, kétharmaddal.

És emlékeznek még rá, amikor Márki-Zay Péter a nagy harc után kiállt a színpadra? Amikor el kellett ismerni a vereséget, és gratulálni a győztesnek. Emlékeznek arra, kik álltak mögötte? Senki. Nem voltak lájkolók, kommentelők, szabadságharcos szívvel bélelt internethuszárok, rács-rács, bilincs-bilincs, boldog szelfik és logós zászlók. Márki-Zay Péter mögött a családja állt. A becsület és a lojalitás próbáját egyedül ők állták ki. Szomorú, ám nagyon fontos tanulság.

Amikor annak idején a polgári körök megalakultak, a kétezres évek eleje is éppen azt mutatta meg: a csendes többség, a józan ész, a racionális magyar gondolkodás van többségben. Vannak hús-vér, gondolkodó – és ami a legfontosabb: valós – emberek, akiknek nem csak az egyén, a közösség is fontos. Őket kell most megtalálni és összegyűjteni az online térben is, mert akárhogy elutasítjuk vagy próbálunk nem tudomást venni róla, a világ megváltozott. Az egyetlen esélyünk pedig az, ha mi is változunk vele.”

Nyitókép forrása: FERENC ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 3 komment

revanced
2025. augusztus 17. 08:20
Rossz a memóriája talán vagy szándékosan hazudozik ez a bértoll-jobbágy? Ott állt Donárh és Karácsony is a vereségét elismerő MZP mellett! Igaz, hogy a Gyurcsány és a Jakab nem vállalta ezt be.
Egyszeriember
2025. augusztus 17. 07:44
Pitir Midyir egy trend. A trendek pedig jönnek-mennek. Amikor jönnek, felkapottak, a csapból is azok folynak, kikerülhetetlenek, meghatározónak tűnnek a mindennapok során. S nagyon sokszor, amikor pedig mennek, úgy merülnek feledésbe, mintha soha nem is lettek volna.
counter-revolution
•••
2025. augusztus 17. 07:35 Szerkesztve
Mérő Vera arról szokott posztolni, hogy mennyi röhögő fej van Orbán bejegyzései alatt, majd megünnepli a feminista selejtszektájával a TSZ 2026-os győzelmét. Okos fajta ez.
