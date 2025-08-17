„A közösségi médiának ez a legnagyobb hazugsága. Hogy vannak barátaim, valódi ismerőseim, akiket érdekel, mi van velem, és vannak követőim, akik velem tartanak, ha menni kell. A valóság azonban az, hogy a valós barátok, ismerősök és követők kizárólag azok, akikkel fizikai valóságukban tudunk találkozni.

Így eshetett meg 2022 áprilisában, hogy szinte mindenkit becsapott a közösségimédia-láz, a manipulált közvélemény-kutatások, »az utolsó kapcsolja le a villanyt« hangulat, úgy érezte a többség, hogy tényleg, mindenki, minden egyes szál ember Márki-Zay Péter mögé sorakozott fel, és a Fidesz–KDNP kormányzása véget ér. Az ország azonban narancsszínbe borult. Negyedszer, kétharmaddal.

És emlékeznek még rá, amikor Márki-Zay Péter a nagy harc után kiállt a színpadra? Amikor el kellett ismerni a vereséget, és gratulálni a győztesnek. Emlékeznek arra, kik álltak mögötte? Senki. Nem voltak lájkolók, kommentelők, szabadságharcos szívvel bélelt internethuszárok, rács-rács, bilincs-bilincs, boldog szelfik és logós zászlók. Márki-Zay Péter mögött a családja állt. A becsület és a lojalitás próbáját egyedül ők állták ki. Szomorú, ám nagyon fontos tanulság.