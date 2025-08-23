Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
KCNA Észak-Korea Dél-Korea Egyesült Államok

Küszöbön az újabb háború: Dél-Korea lövéseket adott le Észak-Korea irányába

2025. augusztus 23. 08:05

A fegyveres provokáció beláthatatlan következményekkel járhat – főleg, hogy amerikai katonák is szép számmal állomásoznak Dél-Koreában.

2025. augusztus 23. 08:05
null

Dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le Észak-Korea irányába a két országot elválasztó demilitarizált övezetnél – jelentette szombaton a KCNA észak-koreai állami hírügynökség, szándékos provokációnak nevezve az esetet.

A phenjani vezetés szócsövének számító KCNA a hadsereg egyik parancsnokára, Ko Dzsongholra hivatkozva azt közölte, a kommunista ország „arányos válaszlépéseket” tervez a határ észak-koreai oldalán folytatott építkezések megzavarásáért, és „nem vállal felelősséget az esetleges súlyos következményekért”.

A közleményben egyúttal felszólítják Szöult, tartózkodjon az ilyen jellegű „provokációktól”, amelyek „háborús konfliktushoz vezethetnek”.

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának (JCS) közleménye szerint a határ menti térségnél több észak-koreai katona kísérelt meg a déli oldalra jutni, ezért a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le.

A vezérkar júniusban arról adott hírt, hogy észak-koreai katonák hónapok óta a két Koreát átszelő vasúti sínek eltávolításán dolgoznak, emellett feltehetően tankelhárító falakat húznak föl, illetve aknákat telepítenek a határ mentén.

Az építkezések kezdete óta már kétszer fordult elő hasonló határsértés a Koreai-félszigeten. 

A vezérkar állítása szerint azokban az esetekben sem volt szándékos az észak-koreaiak részéről a határ átlépése.

Ugyancsak szombaton Phenjan – a KCNA hírügynökségen keresztül – ismét bírálta Dél-Korea az Egyesült Államokkal közös, hétfőn kezdődött, 11 napos hadgyakorlatát.

Ezt is ajánljuk a témában

Dél-Koreában jelenleg mintegy 28 500 amerikai katona állomásozik.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/KCNA

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2025. augusztus 23. 10:07
Dél-Koreában éppen hatalmas politikai válság van. Pár hónapja volt az eset, hogy a kormányfő majdnem katonai puccsolta a parlamentet. A népet meg azzal próbálják most lekötni, hogy egy ismert színészt hurcolnak meg pedofília vádjával és hónapok óta megy ezzel a média cirkusz (április körül öngyilkos lett egy ismert színésznő, aki gyerekként futott be és előrángatták, hogy nem volt 18 szerintük, amikor randiztak - a színésznő amúgy más felesége volt, akitől frissen vált és Amerikában élt... ) Egy háborús hiszti most jól jöhet a D-Koreai politikai elitnek.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 23. 10:06
talán inkább folytatják a háborút, mert békét soha nem kötöttek, csak tűzszünetet.
Válasz erre
0
0
Welszibard
2025. augusztus 23. 09:28
Az ilyen háborús konfliktusoknál csak nagyon ritkán lehet megtudni mi volt az esemény kiváltó oka. Azt ugyanis már a görög filozófusok is megállapították, hogy ok nélkül nincs okozat.
Válasz erre
2
0
OszkárOszi
2025. augusztus 23. 09:08
Úgy látom, az egyik "figyelmeztető" lövés le is vitte a Kedvesvezető-Elnökminiszterelnök-Admirálisgenerális fejetetejét...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!