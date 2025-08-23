Magyar Péter egykori kulcsembere: Csak azért, mert ők a leghangosabbak, még nem ők a többség (VIDEÓ)
A Tisza szigetek egykori koordinátora szerint a Tiszából egyre többen fognak kiábrándulni.
A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.
„Az utóbbi idők botrányos eseményeinek fényében egyre határozottabban az lehet a benyomásunk, hogy Magyar Péter közéleti garázdálkodásának egyik legfőbb haszonélvezője Karácsony Gergely.
A ballépések, ordító trehányságok egész sorozatát produkáló főpolgármester felháborító, szakmailag értékelhetetlen ténykedése, bakiparádéja teljesen háttérbe szorul a Tisza párti messiáspótlék permanens, provokatív támadó hadműveletei mögött.
Jachtozásról, honvédségi repülőről, luxusútról, osztrigáról és francia pezsgőről hadovál, miközben ezekből semmi nem igaz.
Pedig a Párbeszéd nevű látszatpártocska maradék frontemberét a fővárosiak urnához járuló része csupán alig pár szavazattal többel támogatta, mint riválisát. Ehhez képest úgy viselkedik, mintha az egész budapesti lakosság arra hatalmazta volna fel, hogy hülyeségben, alkalmatlanságban überelje az épp esedékes balos utolsó reménységet.
És mégis, amilyen igazságtalan az élet, sokkal nagyobb közfigyelem övezi a tiszás vezér ártó szándékú rossz cselekedeteit, üvöltő hazugságait, mint Karácsony működési malőrjeit, melléfogásait. Holott amiatt is méltánytalan az érthetetlen háttérbe szorítása Magyar Péter mögött, mivel neki már van elért pozíciója Budapest nyögvenyelősen, ám mégiscsak megválasztott vezetőjeként. Ezzel szemben a Tisza párti influenszer mindössze egy nyamvadt európai parlamenti képviselőséget bír felmutatni, s azt is csak úgy, hogy rendszeresen bepókhálósodik Brüsszelben a plenáris ülésen elfoglalt széke, olyan ritkán látogat el uniós munkahelyére.”
Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében.
Nem csak a Tisza Párt tíz pontjáról volt szó a nemzeti ünnepen Pannonhalmán.
