Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Karácsony Gergely

Karácsony kitúrná a tiszás szektavezért

2025. augusztus 23. 07:30

A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.

2025. augusztus 23. 07:30
null
Megyeri Dávid
Magyar Nemzet

„Az utóbbi idők botrányos eseményeinek fényében egyre határozottabban az lehet a benyomásunk, hogy Magyar Péter közéleti garázdálkodásának egyik legfőbb haszonélvezője Karácsony Gergely.

Ezt is ajánljuk a témában

A ballépések, ordító trehányságok egész sorozatát produkáló főpolgármester felháborító, szakmailag értékelhetetlen ténykedése, bakiparádéja teljesen háttérbe szorul a Tisza párti messiáspótlék permanens, provokatív támadó hadműveletei mögött.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Németh Balázs

Facebook

Idézőjel

Magyar Péternek egyre nagyobbakat kell hazudnia, hogy bekerüljön a hírekbe

Jachtozásról, honvédségi repülőről, luxusútról, osztrigáról és francia pezsgőről hadovál, miközben ezekből semmi nem igaz.

Pedig a Párbeszéd nevű látszatpártocska maradék frontemberét a fővárosiak urnához járuló része csupán alig pár szavazattal többel támogatta, mint riválisát. Ehhez képest úgy viselkedik, mintha az egész budapesti lakosság arra hatalmazta volna fel, hogy hülyeségben, alkalmatlanságban überelje az épp esedékes balos utolsó reménységet.

És mégis, amilyen igazságtalan az élet, sokkal nagyobb közfigyelem övezi a tiszás vezér ártó szándékú rossz cselekedeteit, üvöltő hazugságait, mint Karácsony működési malőr­jeit, melléfogásait. Holott amiatt is méltánytalan az érthetetlen háttérbe szorítása Magyar Péter mögött, mivel neki már van elért pozíciója Budapest nyögvenyelősen, ám mégiscsak megválasztott vezetőjeként. Ezzel szemben a Tisza párti influenszer mindössze egy nyamvadt európai parlamenti képviselőséget bír felmutatni, s azt is csak úgy, hogy rendszeresen bepókhálósodik Brüsszelben a plenáris ülésen elfoglalt széke, olyan ritkán látogat el uniós munkahelyére.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szentkirályi Alexandra

Facebook

Idézőjel

Az utasok életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten

Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 23. 08:10
pötiPeti és Kamugeri ugyanannak az internáci-büdöskomcsi belpesti éttermiségnek és dollár(euró) médiának a trágyája. Annyi a különbség közöttük, hogy Pöti a kőkemény macsót alakítja, Geri pedig a szűzies kurvát. A butapesti gombák pedig degeszre híznak tőlük.
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. augusztus 23. 08:08
Picsaszájú rinyagépet már rég pofán kellet volna baszni egy szívlapáttal, aztán levetkőztetve korbácsolni egy Nyírtassi tanyára. Nesze bazdmeg, lapátold a disznótrágyát!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!