Pedig a Párbeszéd nevű látszatpártocska maradék frontemberét a fővárosiak urnához járuló része csupán alig pár szavazattal többel támogatta, mint riválisát. Ehhez képest úgy viselkedik, mintha az egész budapesti lakosság arra hatalmazta volna fel, hogy hülyeségben, alkalmatlanságban überelje az épp esedékes balos utolsó reménységet.

És mégis, amilyen igazságtalan az élet, sokkal nagyobb közfigyelem övezi a tiszás vezér ártó szándékú rossz cselekedeteit, üvöltő hazugságait, mint Karácsony működési malőr­jeit, melléfogásait. Holott amiatt is méltánytalan az érthetetlen háttérbe szorítása Magyar Péter mögött, mivel neki már van elért pozíciója Budapest nyögvenyelősen, ám mégiscsak megválasztott vezetőjeként. Ezzel szemben a Tisza párti influenszer mindössze egy nyamvadt európai parlamenti képviselőséget bír felmutatni, s azt is csak úgy, hogy rendszeresen bepókhálósodik Brüsszelben a plenáris ülésen elfoglalt széke, olyan ritkán látogat el uniós munkahelyére.”