Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset
Elképesztő fölényben az Osztrák Szabadságpárt.
Zelenszkij felhívása Ukrajna megsegítéséről nem tűnik egyformán fontosnak a Tettrekészek Koalíciójának minden tagja számára.
„Megtartottuk a Tettrekészek koalíciójának ülését, amely egy elengedhetetlen találkozó volt Ukrajna biztonsága szempontjából” – fogalmazott X -bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Különösen nagy szükség van Ukrajna védelmi támogatására, mivel Oroszország támadásai nem állnak meg”
– írta az elnök.
Úgy tűnik azonban, hogy az elnök felhívása és Ukrajna támogatása nem bír azonos súllyal a koalíció minden tagja számára. A felvételen a 36. másodpercnél még jól látható az észt kormányfő, Kristen Michal, ám amikor legközelebb – a 3:31-es időpontnál – mutatja őt a kamera, már csak az üres széke látszik a képernyőn.
