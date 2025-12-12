Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij kristen michal ukrán elnök ukrajna oroszország

Az év kabaréja: Zelenszkij szövetségesét nem érdekelte az ukrán elnök háborús meséje, egyszerűen kisétált a találkozóról (VIDEÓ)

2025. december 12. 15:32

Zelenszkij felhívása Ukrajna megsegítéséről nem tűnik egyformán fontosnak a Tettrekészek Koalíciójának minden tagja számára.

2025. december 12. 15:32
null

Megtartottuk a Tettrekészek koalíciójának ülését, amely egy elengedhetetlen találkozó volt Ukrajna biztonsága szempontjából” – fogalmazott X -bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Különösen nagy szükség van Ukrajna védelmi támogatására, mivel Oroszország támadásai nem állnak meg”

– írta az elnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Úgy tűnik azonban, hogy az elnök felhívása és Ukrajna támogatása nem bír azonos súllyal a koalíció minden tagja számára. A felvételen a 36. másodpercnél még jól látható az észt kormányfő, Kristen Michal, ám amikor legközelebb – a 3:31-es időpontnál – mutatja őt a kamera, már csak az üres széke látszik a képernyőn.

Nyitókép: Toby Melville / POOL / AFP

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2025. december 12. 16:57
úgy szet fogják lopni az országot megint, mint a bibsik judapestet.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. december 12. 16:54
/Kisétált az ülésteremből./ Ó, hányszor van ilyen! A nagymama most még el szokott menni az unokákért az iskolába, és hazaviszi őket. Később majd az unokák az iskola után megkeresik a nagymamát, és hazakísérik.
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. december 12. 16:53
Az ukrán nép örökre megtanulja, hogy az angolszászokban és a franciákban nem szabad bízni! Az észt meg kiment szarni. Ennyi
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. december 12. 15:48
A koszos kokós törpe elvégezte a feladatát, beleküldte az országát a háborúba. Szét van baszva minden, az energetika, a szaporulat, a létbiztonság. Boris Jonhson dörzsöli a tenyerét, az ukrán nép meg szenved. Mondjuk ki végre, amit ki kell mondani: az ukrán népet kurvára átbaszta a Nyugat.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!