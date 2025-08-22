Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Dr Fekete Dávid áruló Pannonhalma Magyar Péter

Szimbolikus helyen osztotta ki Magyar Pétert a Fidesz győri politikusa

2025. augusztus 22. 16:01

Nem csak a Tisza Párt tíz pontjáról volt szó a nemzeti ünnepen Pannonhalmán.

2025. augusztus 22. 16:01
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Mint ismert: Pannonhalmán hirdetett tíz pontba szedett programot Magyar Péter, melyben többek között az orosz energiahordozókról való leválás 2035-ös céldátuma szerepelt, az egészségüggyel és oktatással kapcsolatos klasszikus ellenzéki ígéretek, illetve az a cél, hogy 2050-re újra tízmillió fölé juttatnák Magyarország lakosságát. Az ellenzék vezérét emellett ebédre fogadta Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapát is.

Ez azonban nem az egyetlen ünnepi beszéd volt Pannonhalmán augusztus 20-án – aznap ünnepelték ugyanis a Szent László parkban a település városi rangra emelkedésének 25., és Győrszentmártonról Pannonhalmára való átnevezésének 60. évfordulóját.

Ezen a rendezvényen szólalt fel Fekete Dávid, a Fidesz győri frakcióvezetője, a Fidelitas Országos Választmányának elnöke – mégpedig úgy, hogy a szomszédos Váralja utcában szónokló Magyar Péter is meghallja.

„Szuverenitásunk ma is az egyik legnagyobb kincsünk, történelmünkből tanulva igyekszünk megvédeni mindazt, amit Szent István király ránk hagyott: az egységet, a függetlenséget, a békét. Mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a saját sorsunkról, és mindig akkor szenvedtünk vereséget, amikor idegenek kiszolgálói lettünk” – fogalmazott Fekete.

A politikus megemlékezett Guzmics Izidor nyelvújító bencés szerzetesről, akinek a „Pannonhalma” nevet köszönhetjük.

Szót ejtett a Versenyképes Járások Programról is, melynek keretében Pannonhalma 250 millió forintos közvilágítás-fejlesztési programot hajt végre.

Ám nem maradt el a nehezen félreérthető politikai üzenet sem: „Ma, mikor is együtt lehetünk, közösen ünnepelhetünk évfordulókat, jeles eseményeket, hős hazafikat, államalapító királyunkat.

S közben nemet mondunk az ármánykodásra, szembeszállunk az árulókkal, azokkal, akik saját érdekeik miatt hátat fordítottak szeretteiknek, hátat fordítottak hazájuknak, és azon mesterkednek, hogy lerombolják mindazt, amiért közösen küzdöttünk, amit együtt építettünk és amit ma is őszinte hitünkkel védünk”

– üzente a szomszéd utcába Fekete Dávid.

Pannonhalmán a legutóbbi pártlistás választáson, a 2024-es európai parlamentin 814 szavazatot, 49,82 százalékot kapott a Fidesz-KDNP, míg a Tisza Pártot 480 fő, 29,38 százalék választotta. 106 szavazattal 6,49 százalékot ért el a Mi Hazánk, az óbaloldali MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek szövetséget pedig – amely a szomszédos megyeszékhelyen, Győrben megválasztott polgármestert, Pintér Bencét részben nyíltan, részben hallgatólagosan támogatta – 79 pannonhalmi, a helyiek 4,83 százaléka tartotta bizalomra érdemesnek.

Nyitókép: Facebook/Dr. Fekete Dávid

 

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2025. augusztus 22. 19:00
Miért hívta meg a főapát petit?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. augusztus 22. 18:43
Péter azt mondta, hogy nem lesz politikus. Péter azt mondta, hogy nem lesz EP-képviselő. Péter azt mondta, hogy nem bántotta Juditot. Péter azt mondta, hogy nem készített hangfelvételt a gyerekei anyjáról. Péter azt mondta, hogy nem jelentette fel a volt feleségét. Péter azt mondta, hogy nem fosott be. Péter azt mondta, hogy nem dobta a Dunába a telefont. Péter azt mondta, hogy nem kell neki a mentelmi jog. Péter azt mondta, hogy nincs testőre. Péter most azt mondja, hogy nem kúrta meg Márkot…
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. augusztus 22. 18:09
Az ukrán claudius milyen érzékeny lett......
Válasz erre
0
0
madre79
2025. augusztus 22. 17:57
Ezt a senkiházi poloskát miért fogadják egyáltalán? Ki ő, mi ő? Ki és mire hatalmazta fel (a vén kurva Ursulán és Wéberen kívül)? Magyarországon egy szarházi senki! Kigyúrt vagy inkább kihizlalt verőlegényekkel járkál, holott pont őt kéne móresre tanítani!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!