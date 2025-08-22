Szimbolikus helyen osztotta ki Magyar Pétert a Fidesz győri politikusa

Mint ismert: Pannonhalmán hirdetett tíz pontba szedett programot Magyar Péter, melyben többek között az orosz energiahordozókról való leválás 2035-ös céldátuma szerepelt, az egészségüggyel és oktatással kapcsolatos klasszikus ellenzéki ígéretek, illetve az a cél, hogy 2050-re újra tízmillió fölé juttatnák Magyarország lakosságát. Az ellenzék vezérét emellett ebédre fogadta Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapát is.

Ez azonban nem az egyetlen ünnepi beszéd volt Pannonhalmán augusztus 20-án – aznap ünnepelték ugyanis a Szent László parkban a település városi rangra emelkedésének 25., és Győrszentmártonról Pannonhalmára való átnevezésének 60. évfordulóját.

Ezen a rendezvényen szólalt fel Fekete Dávid, a Fidesz győri frakcióvezetője, a Fidelitas Országos Választmányának elnöke – mégpedig úgy, hogy a szomszédos Váralja utcában szónokló Magyar Péter is meghallja.

„Szuverenitásunk ma is az egyik legnagyobb kincsünk, történelmünkből tanulva igyekszünk megvédeni mindazt, amit Szent István király ránk hagyott: az egységet, a függetlenséget, a békét. Mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a saját sorsunkról, és mindig akkor szenvedtünk vereséget, amikor idegenek kiszolgálói lettünk” – fogalmazott Fekete.

A politikus megemlékezett Guzmics Izidor nyelvújító bencés szerzetesről, akinek a „Pannonhalma” nevet köszönhetjük.

Szót ejtett a Versenyképes Járások Programról is, melynek keretében Pannonhalma 250 millió forintos közvilágítás-fejlesztési programot hajt végre.

Ám nem maradt el a nehezen félreérthető politikai üzenet sem: „Ma, mikor is együtt lehetünk, közösen ünnepelhetünk évfordulókat, jeles eseményeket, hős hazafikat, államalapító királyunkat.

S közben nemet mondunk az ármánykodásra, szembeszállunk az árulókkal, azokkal, akik saját érdekeik miatt hátat fordítottak szeretteiknek, hátat fordítottak hazájuknak, és azon mesterkednek, hogy lerombolják mindazt, amiért közösen küzdöttünk, amit együtt építettünk és amit ma is őszinte hitünkkel védünk”

– üzente a szomszéd utcába Fekete Dávid.

Pannonhalmán a legutóbbi pártlistás választáson, a 2024-es európai parlamentin 814 szavazatot, 49,82 százalékot kapott a Fidesz-KDNP, míg a Tisza Pártot 480 fő, 29,38 százalék választotta. 106 szavazattal 6,49 százalékot ért el a Mi Hazánk, az óbaloldali MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek szövetséget pedig – amely a szomszédos megyeszékhelyen, Győrben megválasztott polgármestert, Pintér Bencét részben nyíltan, részben hallgatólagosan támogatta – 79 pannonhalmi, a helyiek 4,83 százaléka tartotta bizalomra érdemesnek.

Nyitókép: Facebook/Dr. Fekete Dávid