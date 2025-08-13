Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Márki-Zay Péter Tisza Párt Tiszta Hang Tóth Péter kampánymenedzser Magyar Péter

Olyan összefüggést találtunk a Tisza és a szocialisták között, hogy az összes ellenzékiben megáll az ütő

2025. augusztus 13. 19:35

Összenő, ami összetartozik, de ennyire?

2025. augusztus 13. 19:35
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Magyar Péterék a közelmúltban dobták „piacra” a kiadványukat, az úgynevezett Tiszta Hangot, azaz a Tisza-szigetek által terjesztett „újságot”, amit sokkal inkább nevezhetnénk kiskáténak, hogyan legyen az ember tiszás. 

A Mandiner rendszeres olvasói emlékezhetnek korábbi cikkünkre, amelyben részletesen bemutattuk Magyar Péterék legújabb tervének elképesztő költségeit, amelyeket a támogatókkal fizettetnek meg. Mint ismert, a Tiszta Hanggal a Tisza Pártnak a célja, hogy az ország olyan szegleteibe is eljussanak, „ahova nem jut el a független sajtó”.

A kéthetente megjelenő irományt egymilliós példányszámban terítik majd, amivel ez lesz a legnagyobb példányszámú, rendszeresen megjelenő lap hazánkban. 

Önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt”

 – olvasható a felhívásban. 

Az egymilliós példányszám brutális, a jelenleg nyomtatott lapok legnagyobb példányszáma pár tízezres nagyságú. Lapunk nyomdaipari forrása szerint egy forduló az egymilliós példányszámból akár több százmillió forintba is kerülhet. 

Szavai szerint csupán önkéntesekkel nem lehet egy egész országot lefedni, pláne nem a falvakat, amelyeket elsősorban célozná a párt. 

Vélekedése alapján ilyen méreteknél muszáj bevonni a terjesztőket, csupán velük lehet elérni a kívánt célt, ez azonban hatalmas összeget emészt fel, ez az egyik legnagyobb költség az iparban. Úgy fogalmazott forrásunk, hogy 

terjesztők nélkül csak annyit tudnak csinálni, hogy lerakják a lapokat az önkormányzat elé és kész. 

A júliusi szám ki is ment, a Reddit közösségi portál r/hungary subredditjére pedig fel is került a print lap tartalma is. A tartalmi részét tekintve sok meglepetés nincs: hosszas cikkek olvashatók a párt által rendszeresen puffogtatott szólamokból, Ruszin-Szendi Romulusz szigorú tekintettel hiteti el mindenkivel, hogy ő a legjobb, valamint a párthoz erősen kötődő 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatását is bemutatják, amiben mi másról lenne szó, mint hogy vezet a Tisza a Fidesz előtt. 

A lap végén szerepel egy rövid impresszumszerű lábjegyzet, amelyben bemutatják, hogy a Tiszta Hangot maga a párt adja ki, a lap felelős szerkesztője pedig Tóth Péter volt. 

Jó, de ki is ez a Tóth Péter?

Ha valakinek nem ugrana be, ki a Tisza Párthoz köthető Tóth Péter, annak itt egy kis mankó: idén év elején vették fel kampánymenedzsernek Tóthot Magyar Péterék, a baloldal számára nem ismeretlen a guru, ugyanis ő nem más, mint a szocialista XIII. kerületi polgármester, Tóth Józsefnek a fia. Tóth Péter nemrég a VálaszOnline-nak adott interjújában elmondta, az utóbbi években  azért maradt távol maradt a politikától, mert úgy érezte, hogy az ellenzéki pártok korábban elárulták a szavazóik bizalmát és az ország érdekeit.  

A közgazdász végzettségű Tóth korábban már több kampányt is levezényelt, sőt, már Márki-Zay Péterrel is kapcsolatba került, de akkor az egyeztetések eredménytelenül zárultak. Most azonban Tóth Péter Magyar Péter hívására tért vissza, és elmondása szerint hosszú mérlegelés, valamint több hónapos egyeztetés előzte meg döntését. 

Mint azt a kampányfőnök az interjúban leszögezte: szerinte „most az ideológiánál fontosabb kérdés, hogy ki hogyan áll Orbán Viktorhoz és a rendszeréhez”. Úgy folytatta:

valószínűleg én vagyok Magyar Péter egyik legbaloldalibb szavazója.

Egyszer már ráégett az ellenzékre

Mint fentebb is jeleztük: Tóth Péter nem először sertepertél az ellenzék térfelén, a baloldal számára tragikusan végződő ‘22-es választásban is komoly szerepe volt. A Direkt36 a választások után részletesen bemutatta, hogyan zajlott a pártok közötti egyezkedés, milyen marakodások mentek a színfalak mögött. Mint megírták, Tóth részt vett Márki-Zay Péterrel, Kész Zoltánnal és Ruff Bálinttal egy találkozón, ahol a tanácsadók elkezdték magyarázni, hogy szerintük milyen stratégiát kellene követnie a hódmezővásárhelyi polgármesternek. 

Tóth és Ruff elmondta neki, hogy a siker érdekében tovább kell haladnia azon az úton, amelyen az előválasztási küzdelem során elindult és óva intették Márki-Zayt attól, hogy hatalmi alkudozásokba kezdjen az ellenzéki pártok vezetőivel, különben azok egyszerűen ledarálják. 

A Direkt36 szerint Kész Zoltán azért hívta össze a feleket, hogy meggyőzze Márki-Zayt arról, bízzon Tóthékban, ez azonban nem történt meg. 

„Kik vagytok ti? Nem tudtok semmit” – közölte a politikus az egyik résztvevő szerint.

A nyitóképen Tóth Péter. Fotó: Facebook

 

UzBence
2025. augusztus 13. 20:39
Jo kis Toth. Jo kis ugynok ugylatszik. Egy kudarc utan ujra ot kell hasznalni hmmm. Mas nem kapott forgato konyvet vagy o vegzett jelesre?
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 13. 20:18 Szerkesztve
A libbcsikommcsik összeálltak. Kinek volt ez meglepetés? .Magyar Júdás Péter édesanyja libbcsikommcsi bírónő! Tanácsokat ad fiának. Nagy barátnők az Apró-villa úrnője Piroska néni, a Spinoza-ház sárkánynője Rangos Katalin Asszony, akikkel havonta összejárnak. Mindegyikük intrikus, libbcsikommcsi fostalicska! Mindenki láthatja!
kbs-real
2025. augusztus 13. 20:16
Ezek szerint a gurunak csak egy nagyon költséges, ám teljesen haszontalan, kb. húsz éve elavult ötletre futotta.
Ehetős Odó
2025. augusztus 13. 20:15
Újabb tiszás komcsi. Minő meglepetés!
