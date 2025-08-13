Olyan összefüggést találtunk a Tisza és a szocialisták között, hogy az összes ellenzékiben megáll az ütő

Az egymilliós példányszám brutális, a jelenleg nyomtatott lapok legnagyobb példányszáma pár tízezres nagyságú. Lapunk nyomdaipari forrása szerint egy forduló az egymilliós példányszámból akár több százmillió forintba is kerülhet.

Szavai szerint csupán önkéntesekkel nem lehet egy egész országot lefedni, pláne nem a falvakat, amelyeket elsősorban célozná a párt.

Vélekedése alapján ilyen méreteknél muszáj bevonni a terjesztőket, csupán velük lehet elérni a kívánt célt, ez azonban hatalmas összeget emészt fel, ez az egyik legnagyobb költség az iparban. Úgy fogalmazott forrásunk, hogy

terjesztők nélkül csak annyit tudnak csinálni, hogy lerakják a lapokat az önkormányzat elé és kész.

A júliusi szám ki is ment, a Reddit közösségi portál r/hungary subredditjére pedig fel is került a print lap tartalma is. A tartalmi részét tekintve sok meglepetés nincs: hosszas cikkek olvashatók a párt által rendszeresen puffogtatott szólamokból, Ruszin-Szendi Romulusz szigorú tekintettel hiteti el mindenkivel, hogy ő a legjobb, valamint a párthoz erősen kötődő 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatását is bemutatják, amiben mi másról lenne szó, mint hogy vezet a Tisza a Fidesz előtt.

A lap végén szerepel egy rövid impresszumszerű lábjegyzet, amelyben bemutatják, hogy a Tiszta Hangot maga a párt adja ki, a lap felelős szerkesztője pedig Tóth Péter volt.

Jó, de ki is ez a Tóth Péter?

Ha valakinek nem ugrana be, ki a Tisza Párthoz köthető Tóth Péter, annak itt egy kis mankó: idén év elején vették fel kampánymenedzsernek Tóthot Magyar Péterék, a baloldal számára nem ismeretlen a guru, ugyanis ő nem más, mint a szocialista XIII. kerületi polgármester, Tóth Józsefnek a fia. Tóth Péter nemrég a VálaszOnline-nak adott interjújában elmondta, az utóbbi években azért maradt távol maradt a politikától, mert úgy érezte, hogy az ellenzéki pártok korábban elárulták a szavazóik bizalmát és az ország érdekeit.