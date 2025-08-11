Megdöbbentő kutatás látott napvilágot: Róna Dániel, Böcskei Balázs és Horn Gábor is érintett lehet

A három legfőbb ok: ezért állítja a közvélemény-kutató, hogy kétharmados győzelemre állnak Magyar Péterék
Semmi sem véletlen – egyre nehezebben titkolják a manipulációs kerekasztal létezését. A háttérben kulcsszerepe lehet Seprenyi Anitának.
Külföldi támogatásokról írt a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta a Magyarországon működő közvélemény-kutatással foglalkozó vagy ilyen profillal is rendelkező szervezetek tevékenységét – tudatta közleményében a szervezet.
Ahogy Lánczi Tamásék fogalmaznak, a közvélemény-kutatások a demokratikus nyilvánosság és verseny alapelemének számítanak, segítik, hogy a választók szabadon és befolyásolástól mentesen tájékozódhassanak a választási győzelemért folytatott versenyről, és a szavazás napján így hozhassanak döntést.
A nyilvánossággal nagy mennyiségben megosztott
hamisított vagy ál-közvéleménykutatási eredmények ezzel szemben a hétköznapi, állampolgári orientációt torzítják.
Az ilyen manipulatív adatközlések széles körben képesek hitelteleníteni a módszertanilag megalapozott kutatásokat, hozzájárulnak a választási eredmények utólagos megkérdőjelezéséhez. A manipuláció önmagában is szakmai és morális aggályokat vet fel, szuverenitási kérdéssé pedig akkor válik, amikor külföldi finanszírozók megbízásából történik – hívja fel a figyelmet a hivatal.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint egyértelműen látszik, hogy
az érintett közvélemény-kutató cégek partnerei az általuk már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei.
A 21 Kutatóközpont külföldi támogatói között feltűnik egyebek mellett a European Liberal Forum és a German Marshall Fund, amelyek politikai befolyásukat és finanszírozási hátterüket kihasználva társadalmi attitűdkutatásokkal, politikai elemzésekkel, közvélemény- és piackutatásokkal foglalkozó projekteket támogatnak Magyarországon.
Az IDEA Intézet közvetlenül együttműködik az Európai Unióval, valamint olyan szervezetekkel, mint a National Endowment for Democracy (NED) és a Rockefeller Brothers Fund. A Publicus Intézet hazai partnereivel együtt széles körű külföldi hálózatban dolgozik, így közvetlenül részesülnek támogatásokban és pályázati pénzekben.
A Republikon az Európai Unió támogatási programjaiban vesz részt, emellett közvetlen támogatásokat kapott a Soros-féle Open Society Policy Center-től, valamint korábban az USA budapesti nagykövetségétől is. Jelentős külföldi partnereik között szerepel az amerikai German Marshall Fund, a National Democratic Institute (NDI) és a Rockefeller Brothers Fund. Ezek a kapcsolatok egyértelműen a szervezet nemzetközi politikai beágyazottságát tükrözik.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki magát függetlennek mondja, de manipulatív vagy hamis eredményeket közöl, s erre a célra külföldi támogatásokat és forrásokat is felhasznál,
lényegében beavatkozik a szabad választásokba.
Tevékenységével tudatosan félrevezeti a választópolgárokat, és ürügyet szolgáltat a választások eredményének megkérdőjelezéséhez is. A károkozás mértékét súlyosbítja az, ha mindezt sorozatosan, a médiával összehangolva végrehajtott dezinformációs kampány vagy akció keretében teszi.
