Megdöbbentő kutatás látott napvilágot: Róna Dániel, Böcskei Balázs és Horn Gábor is érintett lehet

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta a Magyarországon működő közvélemény-kutatással foglalkozó vagy ilyen profillal is rendelkező szervezetek tevékenységét – tudatta közleményében a szervezet.

Ahogy Lánczi Tamásék fogalmaznak, a közvélemény-kutatások a demokratikus nyilvánosság és verseny alapelemének számítanak, segítik, hogy a választók szabadon és befolyásolástól mentesen tájékozódhassanak a választási győzelemért folytatott versenyről, és a szavazás napján így hozhassanak döntést.

A nyilvánossággal nagy mennyiségben megosztott

hamisított vagy ál-közvéleménykutatási eredmények ezzel szemben a hétköznapi, állampolgári orientációt torzítják.

Az ilyen manipulatív adatközlések széles körben képesek hitelteleníteni a módszertanilag megalapozott kutatásokat, hozzájárulnak a választási eredmények utólagos megkérdőjelezéséhez. A manipuláció önmagában is szakmai és morális aggályokat vet fel, szuverenitási kérdéssé pedig akkor válik, amikor külföldi finanszírozók megbízásából történik – hívja fel a figyelmet a hivatal.