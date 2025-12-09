Nemet mondtak Von der Leyennek, akinek a magyar–szlovák kettős tehet keresztbe; ez a párt lehet a harmadik erő a magyar parlamentben

Kész, vége: pisloghat Von der Leyen, Magyarország a legszorosabb szövetségesével viszi a bíróság elé a piszkos ügyét

Szintén Brüsszelhez kapcsolódó hír, hogy Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Brüsszel a héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet,