Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
országgyűlési választás Usula von der Leyen Franciaország

Nemet mondtak Von der Leyennek, akinek a magyar–szlovák kettős tehet keresztbe; ez a párt lehet a harmadik erő a magyar parlamentben

2025. december 09. 05:28

Mutatjuk a hétfői nap legolvasottabb híreit.

2025. december 09. 05:28
null

Erre sokan nem számítottak: Belgium után egy újabb ország mondott nemet Ursula von der Leyennek

Bár Belgiumban parkol a legnagyobb orosz lefagyasztott vagyon, de Franciaország is azon országok közé tartozik, amelynek pénzintézeteiben el van helyezve orosz vagyonkészlet. Párizs ezt a 18 milliárd eurót nem hajlandó feladni – számolt be a Világgazdaság a Financial Times alapján. 

A lap szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

Franciaországra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy segítse Ukrajna finanszírozását 

a 18 milliárd euró értékű orosz vagyon felhasználásával. A francia állam két éve tartja titokban az orosz vagyon zárolásában érintett magánbankok adatait, ügyféltitokra hivatkozva. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kész, vége: pisloghat Von der Leyen, Magyarország a legszorosabb szövetségesével viszi a bíróság elé a piszkos ügyét

Szintén Brüsszelhez kapcsolódó hír, hogy Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Brüsszel a héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, 

amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Az továbbra is vita tárgya a közvélemény-kutatók körében, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezet. Egy valamiben azonban egyetértés van, hogy jelen állapot szerint a Mi Hazánk ott lesz a parlamentben 2026 áprilisa után is. 

G. Fodor Gábor a Mesterterv legújabb adásában ugyanakkor arra mutatott rá, hogy bár egyelőre nem foglalkoznak vele a kutatók, de van egy nem rég alakult formáció, amely akár bele is szólhat a kispártok versenyébe: 

ez pedig a Karácsony Gergely által szponzorált Humanisták. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Facebook

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!