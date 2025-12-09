Nemet mondtak Von der Leyennek, akinek a magyar–szlovák kettős tehet keresztbe; ez a párt lehet a harmadik erő a magyar parlamentben

Erre sokan nem számítottak: Belgium után egy újabb ország mondott nemet Ursula von der Leyennek
A francia állam két éve tartja titokban az orosz vagyon zárolásában érintett magánbankok adatait.
Bár Belgiumban parkol a legnagyobb orosz lefagyasztott vagyon, de Franciaország is azon országok közé tartozik, amelynek pénzintézeteiben el van helyezve orosz vagyonkészlet. Párizs ezt a 18 milliárd eurót nem hajlandó feladni – számolt be a Világgazdaság a Financial Times alapján.
A lap szerint
Franciaországra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy segítse Ukrajna finanszírozását
a 18 milliárd euró értékű orosz vagyon felhasználásával. A francia állam két éve tartja titokban az orosz vagyon zárolásában érintett magánbankok adatait, ügyféltitokra hivatkozva.
Szintén Brüsszelhez kapcsolódó hír, hogy Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy Brüsszel a héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet,
amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.
Az továbbra is vita tárgya a közvélemény-kutatók körében, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezet. Egy valamiben azonban egyetértés van, hogy jelen állapot szerint a Mi Hazánk ott lesz a parlamentben 2026 áprilisa után is.
G. Fodor Gábor a Mesterterv legújabb adásában ugyanakkor arra mutatott rá, hogy bár egyelőre nem foglalkoznak vele a kutatók, de van egy nem rég alakult formáció, amely akár bele is szólhat a kispártok versenyébe:
ez pedig a Karácsony Gergely által szponzorált Humanisták.
Fotó: Facebook