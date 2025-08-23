A Bayern alaposan helybenhagyta a két legismertebb magyar csapatát – (VIDEÓ)

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig kiütéses, 6-0-s vereséget szenvedett a címvédő Bayern München vendégeként a német labdarúgó-élvonal 2025/26-os szezonjának nyitányán. A bajor sztárcsapat a duplázó francia Michael Olise vezérletével már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, mivel a szünetig háromgólos előnyt alakított ki. A fordulás után az angol Harry Kane 14 perc alatt elért mesterhármassal tette kiütésessé a hazai sikert. Mindkét magyar válogatott futballista végigjátszotta a találkozót, Orbán a 34. percben sárga lapot kapott.



Hatalmas győzelemmel kezdett a Bayern



Bayern: Nagy az Öröm



Katasztrófa volt, a legrosszabb eshetőség. Telibe pofán vertek minket. Ez soha többet nem történhet meg

– idézi a Kicker David Raumot, a Leipzig csapatkapitányát.

Ami az egyik oldalon katasztrófa, az a másikon csúcsteljesítmény. A Bayern Münchennél most érthetően mindenki boldog, miután Vincent Kompany csapata gálával örvendeztette meg a bajor szurkolókat. A Bayern csapatkapitánya, Joshua Kimmich jó kedvében még a játékvezetőt is megdicsérte, noha sárga lapot kapott tőle reklamálásért, mielőtt a sípmester a VAR segítségével elvette volna a lipcseiek egyetlen gólját - írta a Magyar Nemzet.

Örülök, hogy volt bátorsága még egyszer visszanézni a jelenetet. Én azonnal jeleztem neki, hogy az ellenfél játékosa saját magának passzolt szabadrúgásból –

mondta Kimmich, aki elismerte: valószínűleg a játékvezető helyében ő is sárga lapot adott volna magának, amiért túl vehemensen jelezte a szabálytalanságot.