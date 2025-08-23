Ft
08. 23.
szombat
Willi Orbán Bayern München Gulácsi Péter

A Bayern alaposan helybenhagyta a két legismertebb magyar csapatát – (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 07:57

A Bayern München a Bundesliga idénynyitóján 6-0-s zakót mért Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatára. Érthető módon a Bayern háza táján mindenki boldog, míg Lipcsében finoman szólva nem ilyen kezdésről álmondtak.

2025. augusztus 23. 07:57
null

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig kiütéses, 6-0-s vereséget szenvedett a címvédő Bayern München vendégeként a német labdarúgó-élvonal 2025/26-os szezonjának nyitányán. A bajor sztárcsapat a duplázó francia Michael Olise vezérletével már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, mivel a szünetig háromgólos előnyt alakított ki. A fordulás után az angol Harry Kane 14 perc alatt elért mesterhármassal tette kiütésessé a hazai sikert. Mindkét magyar válogatott futballista végigjátszotta a találkozót, Orbán a 34. percben sárga lapot kapott.
 

Bayern
Hatalmas győzelemmel kezdett a Bayern


Bayern: Nagy az Öröm
 

Katasztrófa volt, a legrosszabb eshetőség. Telibe pofán vertek minket. Ez soha többet nem történhet meg

 – idézi a Kicker David Raumot, a Leipzig csapatkapitányát. 

 

Ami az egyik oldalon katasztrófa, az a másikon csúcsteljesítmény. A Bayern Münchennél most érthetően mindenki boldog, miután Vincent Kompany csapata gálával örvendeztette meg a bajor szurkolókat. A Bayern csapatkapitánya, Joshua Kimmich jó kedvében még a játékvezetőt is megdicsérte, noha sárga lapot kapott tőle reklamálásért, mielőtt a sípmester a VAR segítségével elvette volna a lipcseiek egyetlen gólját - írta a Magyar Nemzet. 

Örülök, hogy volt bátorsága még egyszer visszanézni a jelenetet. Én azonnal jeleztem neki, hogy az ellenfél játékosa saját magának passzolt szabadrúgásból –

 mondta Kimmich, aki elismerte: valószínűleg a játékvezető helyében ő is sárga lapot adott volna magának, amiért túl vehemensen jelezte a szabálytalanságot.

 

