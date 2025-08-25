Brutális hekkertámadás: letarolták az egyik legnagyobb, közéleti témákkal foglalkozó magyar YouTube-csatornát

Hétfő hajnalban súlyos hekkertámadás érte a Hetek 134 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáját, amelyet rövid időn belül töröltek is – közölte a lap szerkesztősége. A támadás következtében

több mint négyezer videó, köztük interjúk, hírműsorok és tudósítások tűntek el a nyilvánosság elől.

A szerkesztőség tájékoztatása szerint a hackerek először a főszerkesztő-helyettes fiókját törték fel, ezen keresztül szereztek hozzáférést a teljes csatornához. A Hetek úgy véli, hogy célzott akcióról lehet szó, amely mögött egy profi csoport állhat. Már felvették a kapcsolatot kiberbiztonsági szakértőkkel, valamint a Google írországi központjával, és ígéretük szerint a fejleményekről később részletesen beszámolnak.

A Hetek YouTube-csatornája meghatározó szereplője volt a hazai közéleti videós tartalmaknak: augusztusra havi nézettsége meghaladta az 5 milliót, míg a teljes megtekintésszám 2022 óta több mint 87 millióra nőtt. A támadás indítéka egyelőre ismeretlen, ugyanakkor a szerkesztőség emlékeztetett arra, hogy rendszeresen tudósítanak nemzetközi konfliktusokról, köztük a gázai és az ukrajnai háborúról is.