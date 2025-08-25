Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
közélet Hetek Youtube Google hekkertámadás

Brutális hekkertámadás: letarolták az egyik legnagyobb, közéleti témákkal foglalkozó magyar YouTube-csatornát

2025. augusztus 25. 17:55

Több ezer videó vált elérhetetlenné.

2025. augusztus 25. 17:55
null

Hétfő hajnalban súlyos hekkertámadás érte a Hetek 134 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáját, amelyet rövid időn belül töröltek is – közölte a lap szerkesztősége. A támadás következtében 

több mint négyezer videó, köztük interjúk, hírműsorok és tudósítások tűntek el a nyilvánosság elől.

A szerkesztőség tájékoztatása szerint a hackerek először a főszerkesztő-helyettes fiókját törték fel, ezen keresztül szereztek hozzáférést a teljes csatornához. A Hetek úgy véli, hogy célzott akcióról lehet szó, amely mögött egy profi csoport állhat. Már felvették a kapcsolatot kiberbiztonsági szakértőkkel, valamint a Google írországi központjával, és ígéretük szerint a fejleményekről később részletesen beszámolnak.

A Hetek YouTube-csatornája meghatározó szereplője volt a hazai közéleti videós tartalmaknak: augusztusra havi nézettsége meghaladta az 5 milliót, míg a teljes megtekintésszám 2022 óta több mint 87 millióra nőtt. A támadás indítéka egyelőre ismeretlen, ugyanakkor a szerkesztőség emlékeztetett arra, hogy rendszeresen tudósítanak nemzetközi konfliktusokról, köztük a gázai és az ukrajnai háborúról is.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció (VICTOR de SCHWANBERG / SCIENCE PHO / VSC / Science Photo Library via AFP)

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mamika2
•••
2025. augusztus 25. 18:54 Szerkesztve
2026 tavasz ..hoooppáááá macskás fadísz
Válasz erre
0
2
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 25. 18:44 Szerkesztve
Ez az egyik legszínvonalasabb magyar csatorna, nem véletlenül támadták meg az ukránok. Rendszeresen szinkronizálnak Putyin interjúkat is, épp tegnap volt a legújabb. Rendszeresen néztem. Az archivum eltűnése engem nem érdekel, csak friss tartalmat néztem, nyilván a legtöbb nézőt sem érdekli. Ezt csak azért írom, hogy a feliratkozók döntő többsége az újnál is ott lesz.
Válasz erre
0
0
tompika-2
2025. augusztus 25. 18:35
Végre eltűnt ez a Hit gyülekezetes foshalom.
Válasz erre
1
6
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
•••
2025. augusztus 25. 18:33 Szerkesztve
A Hetek-et nem kedvelem, mert ugyanaz a tulajdonosi köre, mint az ATV-nek --- ezért nem tartom igazán hitelesnek. Abból a szempontból viszont figyelemreméltóak, hogy az elmúlt évek kiemelt és a közösséget tekintve megosztó témáinál (azaz gender, Ukrajna, Izrael-Gáza, keresztény hit és a rasszizmus-antirasszizmus-bevándorlás) erősen szembement a balliberális-woke mainstream sajtóval. Ezért minden valószínűség szerint a hackerek vagy a balliberális-woke körökből kerültek ki vagy ezek fizették a profi hacker-csoport számláját.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!