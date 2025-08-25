Budapest-rajongók, beszélgetők, keresztények, háborúellenesek – gőzerővel zajlik a digitális honfoglalás

Budapesti Digitális Polgári Kör

A Budapesti Digitális Polgári Körről a vezetője, Szentkirályi Alexandra – aki egyben a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is – azt mondta, Budapest nemcsak a fővárosunk, hanem mindannyiunk közös otthona, a nemzet szíve, ahol a múlt büszkesége, a jelen kihívásai és a jövő lehetőségei találkoznak. Ezért hiszi, hogy a digitális polgári körök nemzetformáló munkájában élen kell járniuk.

„Nem kizárólag nekünk, budapestieknek, hanem mindenkinek, akinek fontos, hogy a nemzet fővárosa merre halad tovább. Így ha valaki itt tanul, dolgozik, élt korábban vagy csak egyszerűen büszke csodálatos fővárosunkra, ugyanúgy várjuk.

Ez a város többre képes annál, mint amit ma látunk: legyen zöldebb, élhetőbb, családbarátabb, biztonságosabb – olyan hely, ahol jó élni, dolgozni, családot alapítani”

– fogalmazott.

A Budapesti DPK-ban együtt beszélik meg a főváros legégetőbb kérdéseit, és közösen gondolkodnak azon, hogyan építsék a jövő Budapestjét.

Az alapítótagok:

Almássy Kornél – közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője,

Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja,

Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója,

Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár,

Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,

Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember,

Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó,

Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere,

Tibolya Péter – jogász, öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.

Szentkirályi végül kijelentette, „Budapest mindannyiunk otthona – és most itt a lehetőség, hogy együtt tegyünk érte. Már több mint négyezren vagyunk, de a célunk, hogy mindenki, akit érdekel ez a város, csatlakozzon és együtt vitassuk meg Budapest ügyeit”.

Beszélgető Digitális Polgári Kör

Skrabski Fruzsina újságíró, dokumentumfilmes vezetésével működik a Beszélgető Polgári Kör, amelynek tagjai nagyon fontosnak tartják a párbeszédet. Úgy vélik, kommunikációval, egymás megértésével minden konfliktus feloldható. „Hangosan gondolkodó választópolgárok vagyunk, akiknek az alapértéke az Isten, Haza, Család hármasa.

Építeni szeretnénk, nemzeti minimumokat találni, figyelmesen megbeszélni a kritikákat ugyanúgy, mint a dicséretet. Nem kampányolunk, csak beszélgetünk”

– fogalmazott. A tagoknak annyi a feladata, hogy jókat beszélgessenek őszintén, de kulturált hangnemben.

Az alapítótagok:

Skrabski Fruzsina – újságíró, dokumentumfilmes

Mátyássy Andrea – marketingkommunikációs közgazdász

Dézsy Zoltán – filmrendező

Vida Gábor – szülész-nőgyógyász

Bugnyár Zoltán – külpolitikai újságíró, tudósító

Bencsik Gábor – író, újságíró

Takács Bence – előadóművész, műsorvezető

Hegedüs Lóránt – református lelkész

Magyary Jenő – ügyvezető

Kupper András – orvos, Symphonia Program alapítója

Weisz Péter – nyugalmazott kórházigazgató, a Barankovics Izraelita Műhely elnöke

Jelenleg 250 tagjuk van, rendszeresen jelentetnek meg tartalmakat, a feladatokat elosztják egymás között. Egyébként bárki kérheti a felvételét a körbe, moderálni fogják azt, aki trollkodik.

Misszió Keresztény Digitális Polgári Kör

Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója a vezetője az ökumenikus „Misszió” keresztény digitális polgári körnek, amelyhez már több mint 1400-an csatlakoztak. A Mandinerrel közölte, nagy örömmel várják továbbra is mindazokat, akik úgy érzik, nemzetünk megmaradása és személyes életünk is elsősorban Isten kezében van.

Európában ma ez a meggyőződés a közélet partvonalára van szorítva. Aki keresztényként érvel, sokszor nevetség tárgya lesz, nem egyszer a szélsőségesség vádját vágják a fejéhez – állítja.

Pedig Európa a Tízparancsolat és Jézus tanításának, értünk vállalt keresztáldozatának kősziklájára épült, ennek talaján lett nagy, irigylett kultúrává.

A 21. század hitvalló keresztényeinek – tartozzanak bármely felekezethez – a mai hübrisztől szenvedő, értékválságban lévő közegben fontos missziós feladata van. Kinek-kinek a maga őrhelyén: családokban, helyi közösségekben és nemzetünk egészében, az anyaországban és a határon túl – mondta.

A DPK működéséről kijelentette, fontos, izgalmas és sokszor lélekemelő eszmecserék is zajlanak a felületükön. A megerősítő személyes tanúságtételek mellett beszélgettek sok érdekes témáról. Csak néhány példa: szó esett arról a jelenségről, hogy miért döntenek egyre többen a fiatalok közül a gyermekvállalás helyett a kisállattartás mellett; hogy van-e társadalmi feladatunk a kisgyerekek digitális függésének megakadályozása kapcsán; egyáltalán milyen eszmények szerint neveljük gyermekeinket.

Az alázat fontosságáról, a bosszúállás tévútjáról és emberi méltóság tiszteletéről is váltottak szót, ami a közbeszédben, közéletben is irányadó kell legyen számukra.

Szent István ünnepe kitűnő alkalom volt – az állami ünnepléssel kapcsolatos fanyalgó közéleti kritikák apropóján –, hogy a közös ünneplés értelméről, erejéről és annak lelki gyümölcseiről is beszélgettek – jelentette ki.

Máthé Zsuzsa elmesélte, hogy az elmúlt két hétben közben már ki is léptek a digitális térből és az alaszkai csúcstalálkozó előtti nap estéjén imádságban kapcsolódtak össze.

„Azért fohászkodtunk, hogy a három és fél éve zajló, kárpátaljai testvéreinket közvetlenül is sújtó háború a tárgyalóasztalok mellett mihamarabb befejeződhessen”

– fogalmazott.

Végül elmondta, rengeteg témájuk, megbeszélnivalójuk van: szeretnének majd foglalkozni az életvédelem súlyos kérdéseivel, a teremtésvédelem nagy dilemmáival, a hit és értelem összefüggéseivel és – sajnos – a kereszténységet érő támadások, valamint magyar és európai jövőnk kérdőjeleiről. De tervezik analóg alkalmak tartását is, hiszen úgy véli, a személyes emberi kapcsolat mással nem pótolható. Aki szívesen velük tart – akár hívő, akár kereső – szeretettel várják.

Háborúellenes Digitális Polgári Kör

Forrás: Kiss Rajmund

Az MCC Diplomáciai Műhelyének a vezetője, Kiss Rajmund áll a Háborúellenes Digitális Polgári Kör élén. Már több mint 400-an csatlakoztak hozzájuk, és azt szeretné, ha a következő hetekben minél többen éreznék úgy, hogy érdemes ehhez a közösséghez tartozni. Magyarország ugyanis háborúellenes, ezt többször bebizonyítottuk, sőt, Európában, valamint az Európai Unióban 2022 február vége óta a magyar politikai vezetés, a kormány többször hangsúlyozta, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

„A magyarok békét akarnak. A háborúellenes digitális polgári körnek az a célja, hogy ezt bebizonyítsuk, hangot adjunk annak, hogy a magyarok békepártiak, együttműködésre törekszenek” – fogalmazott.

Az alapítók között ismert szakemberek, véleményformáló emberek vannak – állítja Kiss Rajmund –, mindenki tudja róluk, hogy a magyar érdekeket, magyar értékeket képviselik, és ezt szeretnék az online térben is megvédeni.

Az alapítótagok:

Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára,

Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese,

Rácz Zsuzsa, valamint Szamosi Tímea, a Hír Tévé szerkesztő-műsorvezetői,

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője,

Madarász László bankár, pénzügyi szakértő, az MCC kuratóriumi tagja,

Demkó Attila, író, geopolitikai szakértő,

Rákossy Balázs, jogász, ügyvéd, politikus, sportvezető, egykori államtitkár,

Árpás László etyeki sonkamester.

Kiss Rajmund a Háborúellenes DPK vezetőjeként arra szólít fel, hogy „építsünk egy büszke és aktív közösséget, akik megmutatják, hogy mi magyarok háborúellenesek vagyunk és védjük együtt a magyar érdekeket!”

Nyitóképünk: ChatGPT

