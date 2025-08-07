Fokozódik a droghelyzet Franciaországban, már az ország egyetlen része sem kábszermentes
Aki törvényesen akar kannabiszt termeszteni vagy fogyasztani, annak jogi útvesztőkkel is meg kell küzdenie.
„Németországban alig telt el néhány hónap az úgynevezett »részleges kannabisz legalizáció« életbe lépése óta, máris egyre hangosabbak a kritikák. Az áprilisban hatályba lépett törvény célja az volt, hogy modern, realista módon szabályozza a kannabisz használatot, visszaszorítsa a feketepiacot és megkönnyítse a hatóságok dolgát. A valóság ezzel szemben egy másik képet rajzol: túlbürokratizált szabályozás, végrehajthatatlan előírások, fokozódó jogi és rendőrségi bizonytalanság, valamint továbbra is virágzó illegális piac. A kormányzati kommunikációban mindeddig nem hangzott el, hogy a törvény teljes kudarc lenne. Ám az igazságügyi, rendvédelmi és tartományi vezetők véleménye másról tanúskodik: a reform, amelyet a »haladó társadalom vívmányaként« tálaltak, gyakorlatilag saját súlya alatt rogyadozik, sőt már el is esett.
Sokkoló új jelentés látott napvilágot.
Az egyik leggyakrabban visszhangzott kritika az, hogy a törvény végrehajtása gyakorlatilag lehetetlen. A kannabisz-klubok engedélyeztetése, az otthoni termesztés szabályozása, a gyermekvédelmi zónák kijelölése és a fogyasztási korlátozások mind olyan szintű adminisztratív és jogi bonyodalmat eredményeznek, amelyre sem az önkormányzatok, sem a rendőrség nincs felkészülve. A Rheinische Post publicistája egyenesen »bürokráciamonsternek« titulálta a szabályozást. Az engedélyeztetési folyamatokban a tartományi hatóságok eltérő értelmezései, az egymásnak ellentmondó előírások és a minimális koordináció még a legelszántabb jogalkalmazók türelmét is próbára teszik.
Még a német kannabisz szövetség (Hanfverband) vezetője, Georg Wurth is elismerte, hogy bár a törvény szimbolikus áttörés, a mindennapi alkalmazhatósága egyelőre vágyálom. »Aki törvényesen akar kannabiszt termeszteni vagy fogyasztani, annak nemcsak a hatóságokkal, hanem a jogi útvesztőkkel is meg kell küzdenie« – nyilatkozta.
Egyesek azzal érveltek, hogy a legalizáció csökkenti majd a rendőrség terheit. Ez azonban nem valósult meg. A Német Rendőrszakszervezet (GdP) alelnöke, Alexander Poitz hangsúlyozta: »A gyakorlati végrehajtásban a rendőrségnek most több a dolga, mint valaha. Több ellenőrzés, több konfliktus, több szabályértelmezési vita.« A közterületi fogyasztás például csak bizonyos távolságra engedélyezett iskoláktól, óvodáktól, sportlétesítményektől – de az, hogy hol húzódik pontosan az »100 méteres zóna«, gyakran térképtől, hivatalnoktól és politikai irányultságtól függ. Így a rendőröknek gyakorlatilag centiméterek alapján kellene dönteniük, jogi alap nélkül. A legalizáció egyik fő ígérete az volt, hogy visszaszorítja az illegális kannabisz piacot. Eddig ennek ellenkezője történt. A jogszabály szigorúan korlátozza, hogy kik és milyen feltételek mellett juthatnak kannabiszhoz: a klubtagság szigorú, a termesztés minimális, a kereskedelmi értékesítés tilos. Így továbbra is virágzik a szürke- és feketepiac, hiszen sok fogyasztónak nincs legális alternatívája.
A CDU/CSU politikusai, különösen a bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann élesen kritizálták a kormányt. Szerinte „a törvény valójában reklám a dílereknek”, hiszen a lakosság egy része nem tud vagy nem akar hivatalos klubtag lenni, így visszatér az illegális forrásokhoz. A másik kulcsterület, amely az új törvény miatt nyomás alá került, az igazságszolgáltatás. Az Észak–Rajna–Vesztfália-i igazságügyi miniszter, Benjamin Limbach szerint a bíróságok most visszamenőleg kénytelenek elbírálni több ezer olyan ügyet, amelyben a törvény életbe lépése előtt elítélt kannabisz használókat vagy birtoklókat kellene felmenteni, esetleg a büntetésüket módosítani.
Ez adminisztratív káoszhoz vezetett: az ügyészi hivatalok leterheltek, a jogi útmutatás pedig nem mindig egyértelmű. Több tartományban az ügyiratok újranyitása elhúzódik, sok helyen hónapokat csúszik a végrehajtás. Noha a törvényt a szövetségi parlament fogadta el, annak végrehajtása jelentős részben a tartományokra hárul. Bajorország és Szászország nyíltan bojkottálja a törvény egyes részeit, és kijelentette: amennyiben a szövetségi kormány nem módosítja az előírásokat, saját szabályokat fognak érvényesíteni. A konzervatív tartományok vezetői szerint a törvény nemcsak gyenge, de veszélyes precedenst teremt: »Ha ezt a mintát más bódító szerekre is alkalmazni fogjuk, a társadalmi kontroll teljesen megszűnik« – figyelmeztetett egy névtelenséget kérő CDU-s képviselő.
A törvény eddigi működése alapján sokakban merül fel a kérdés: vajon meddig lehet fenntartani ezt az állapotot? A rendőrség, a bíróságok, az önkormányzatok és az egészségügyi szakemberek mind egyhangúan állítják: a jelenlegi rendszer nem fenntartható. A CDU/CSU-frakció parlamenti indítványt készít elő, amely a törvény egyes részeinek felfüggesztését, más elemek visszavonását szorgalmazza. A baloldali kormánypártok ezzel szemben védik a törvényt, mondván, hosszabb távú hatásokra kell várni. Egy friss felmérés szerint a németek több mint 50%-a újra szigorítaná a kannabisz fogyasztás szabályait.”
