Újabb orosz gépek bukkantak fel az amerikai határnál: azonnal felszálltak az F–16-osok

Az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) vadászgépei egy héten belül már harmadszor emelkedtek a levegőbe, miután orosz repülőgépeket észleltek az alaszkai légtérazonosítási zónában – számolt be az ABC News.

A parancsnokság tájékoztatása szerint vasárnap egy E-3 Sentry irányító repülőgépet, két F–16-os vadászt és két KC–135-ös légi utántöltő gépet riasztottak, hogy elfogják és vizuálisan azonosítsák az orosz Il–20-as felderítő repülőgépet, amely az alaszkai ADIZ-ben repült. A közlés kiemelte:

az orosz gép mindvégig a nemzetközi légtérben tartózkodott, és nem hatolt be sem az Egyesült Államok, sem Kanada szuverén légterébe.

A NORAD hozzátette, hogy az ehhez hasonló orosz jelenlét az alaszkai légtérazonosítási övezetben rendszeresnek számít, és nem tekintik közvetlen fenyegetésnek. Az ADIZ a nemzeti légtér határain kívül kijelölt terület, ahol biztonsági okokból minden áthaladó repülőgép azonosítása kötelező.

Az elmúlt héten már két alkalommal – augusztus 20-án és 21-én – is felszálltak az amerikai F–16-osok, hogy orosz Il–20-asokat azonosítsanak ugyanebben a zónában.