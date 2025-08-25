Ft
vadászgépek alaszka F-16 diplomácia

Újabb orosz gépek bukkantak fel az amerikai határnál: azonnal felszálltak az F–16-osok

2025. augusztus 25. 17:23

Az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság vadászgépei egy héten belül már harmadszor emelkedtek a levegőbe.

2025. augusztus 25. 17:23
null

Az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) vadászgépei egy héten belül már harmadszor emelkedtek a levegőbe, miután orosz repülőgépeket észleltek az alaszkai légtérazonosítási zónában – számolt be az ABC News.

A parancsnokság tájékoztatása szerint vasárnap egy E-3 Sentry irányító repülőgépet, két F–16-os vadászt és két KC–135-ös légi utántöltő gépet riasztottak, hogy elfogják és vizuálisan azonosítsák az orosz Il–20-as felderítő repülőgépet, amely az alaszkai ADIZ-ben repült. A közlés kiemelte: 

az orosz gép mindvégig a nemzetközi légtérben tartózkodott, és nem hatolt be sem az Egyesült Államok, sem Kanada szuverén légterébe.

A NORAD hozzátette, hogy az ehhez hasonló orosz jelenlét az alaszkai légtérazonosítási övezetben rendszeresnek számít, és nem tekintik közvetlen fenyegetésnek. Az ADIZ a nemzeti légtér határain kívül kijelölt terület, ahol biztonsági okokból minden áthaladó repülőgép azonosítása kötelező.

Az elmúlt héten már két alkalommal – augusztus 20-án és 21-én – is felszálltak az amerikai F–16-osok, hogy orosz Il–20-asokat azonosítsanak ugyanebben a zónában.

A nyitókép illusztráció (HARALD TITTEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Obsitos Technikus
•••
2025. augusztus 25. 18:49 Szerkesztve
Hát igen,. tíz napja volt az elnöki találkozó, onnantól szép kényelmesen visszavitték az elnöki autót, ezt-azt, elhagyták a terepet, és mindezt - ahogy odafelé is - az amerikai légierő kísérte. Ahogy megbeszélték. De a Mangyiner Ingyipingyi ettől felizgult.
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 18:47
Faszmutogatás :-) És egy minimum 70 éves IL-20-assal szemben felrántottak egy repülőezredet? 😆😆😆😆
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 25. 17:56
Csak a szokásos, tesztelik, hogy a másik oldal milyen gyorsan reagál.
Válasz erre
0
1
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 25. 17:45 Szerkesztve
Éberségpróba,.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!