Hoppá: nem engedik fellépni Ajsa Lunát Dunakeszin – szerintük „nem méltó” a rendezvényhez

A szervezők jelezték, hogy a kieső előadó helyett más fellépőt állítanak színpadra a fesztivál pénteki programjában.
Ajsa Luna mégsem lép fel a szeptember 5-i Dunakeszi Feszten, miután a szervezők törölték a koncertjét. A döntést a helyi önkormányzat a Dunakeszi Programiroda Facebook-oldalán jelentette be.
Indoklásuk szerint az énekesnő fellépése „sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.
A szervezők azt is közölték, hogy a kieső előadó helyett új fellépőről gondoskodnak a fesztivál pénteki programjában.
