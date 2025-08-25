Hoppá: nem engedik fellépni Ajsa Lunát Dunakeszin – szerintük „nem méltó” a rendezvényhez

Ajsa Luna mégsem lép fel a szeptember 5-i Dunakeszi Feszten, miután a szervezők törölték a koncertjét. A döntést a helyi önkormányzat a Dunakeszi Programiroda Facebook-oldalán jelentette be.

Indoklásuk szerint az énekesnő fellépése „sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.

A szervezők azt is közölték, hogy a kieső előadó helyett új fellépőről gondoskodnak a fesztivál pénteki programjában.

Nyitókép: Facebook