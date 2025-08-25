Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ajsa Luna Dunakeszi fellépés

Hoppá: nem engedik fellépni Ajsa Lunát Dunakeszin – szerintük „nem méltó” a rendezvényhez

2025. augusztus 25. 18:43

A szervezők jelezték, hogy a kieső előadó helyett más fellépőt állítanak színpadra a fesztivál pénteki programjában.

2025. augusztus 25. 18:43
null

Ajsa Luna mégsem lép fel a szeptember 5-i Dunakeszi Feszten, miután a szervezők törölték a koncertjét. A döntést a helyi önkormányzat a Dunakeszi Programiroda Facebook-oldalán jelentette be. 

 Indoklásuk szerint az énekesnő fellépése „sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez”.

A szervezők azt is közölték, hogy a kieső előadó helyett új fellépőről gondoskodnak a fesztivál pénteki programjában.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. augusztus 25. 19:13
Már új helyen írják a műsorát, lesz ebből még mocskos Fidesz...DDD
Válasz erre
2
1
haxima
2025. augusztus 25. 19:13
Helyes. Menjen a picsába.
Válasz erre
3
1
rugbista
2025. augusztus 25. 19:12
Így kellene mindenhol! Csak az a baj, van elég pénze a ganéj balogoknak, hogy máshol kárpótolják. Majd az RTL-en lesz műsora.
Válasz erre
3
1
Uff-uff
•••
2025. augusztus 25. 19:09 Szerkesztve
Igazi dohányos büdösszájú és traktorgumi szájú förmedvény. Pöttömpetinek való !
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!