Ajsa Luna nem állt le: „Ha tényleg »meggyaláztuk a Himnuszt«, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem?”

Az eddig nem túl ismert Ajsa Luna augusztus 20-án országos hírű énekesnő lett, előadta a Himnuszt ülve, cigarettával a kézben, saját feldolgozásban.

Őszintén szólva nem háborodtam fel elsőre. Cicáspapa vagyok – bulinegyedeseknek és kutyásoknak: ez az a csávó, akinek lányai vannak –, és

inkább részvétet éreztem iránta, annyira kiszolgáltatottnak és kihasználtnak tűnt.

Van is ez az új irály Manchesterben, illetve a közösségi médiában. Tizenéves lányokat videóznak le titokban félmilliós nézettségért, kövér combbal, miniszoknyában, részegen és pisilve, ez jutott eszembe Ajsa produkciójáról.

Sokan mondtak aztán sokfélét, egyvalami azonban mintha kimaradt volna.