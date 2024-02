Guruló dollárok: A lebukás után hallgatásba menekül a baloldal és Korányi

Nem válaszoltak kérdéseinkre sem a magyar baloldal pártjai, sem az Action for Democracy (A4D) amerikai pénzgyűjtő szervezetnél a guruló dollárok botrány legújabb fejleményei kapcsán. A minap nyilvánosságra került videókon mások mellett éppen az A4D vezetője, Korányi Dávid beszél arról, hogy Soros György állhat azok mögött a milliárdok mögött, amelyeket a baloldalnak adtak Amerikából, hogy megbuktassák az Orbán-kormányt. A mostani hallgatás azért különösen érdekes, mert korábban Korányi és Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje is váltig tagadta, hogy Sorostól érkezett az óriási pénz. Arról volt szó, hogy magánszemélyek csekély összegű adományaiból jöttek össze a milliárdok.

Két évig tagadtak, a múlt héten lebuktak, most hallgatnak – így foglalható össze a majdnem két éve kipattant guruló dollárok botránya.

A baloldal különféle szereplői az Egyesült Államokból nagyjából hárommilliárd forintnyi összeget kaptak arra, hogy megbuktassák az Orbán-kormányt,

s mikor ez kiderült, az volt a magyarázat: az összegeket kint élő magyar magánszemélyek adták össze.

Ehhez képest múlt héten leleplező felvételekről érkezett hír. A Mandiner számolt be arról elsőként: több nyilvánosságra került felvételen a pénzt gyűjtő Action for Democracy (A4D) nevű amerikai szervezet vezetői maguk beszéltek arról, hogy Soros György állhatott a baloldalhoz utalt külföldi pénzek mögött.

Az X-en (korábbi nevén Twitteren), a MagaBabe nevű profilon megosztott három felvételen mások mellett Kati Marton, az A4D kuratóriumának elnöke, a szintén kuratóriumi tag Wesley Clark tábornok, valamint az Action for Democracy vezetője, Korányi Dávid is utalt rá, beszélt róla, hogy Sorostól érkezhettek a források a baloldal támogatására egy lehetséges kormányváltáshoz. Korányi még azzal is eldicsekedett, hogy az USA-ban az „501 – (C) (4)” besorolás lehetővé teszi számukra annak elhallgatását, kik is támogatták a tengerentúl bejegyzett NGO-t.