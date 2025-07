Nem, kedves Majka – valójában te vagy az, aki teljesen hülyének nézed a közönséget

Egyébként érdekes, hogy Majka milyen kényes a saját hírnevére.

Az számára kicsit sem fontos, hogy ezzel a sötét jelenettel milyen színben tünteti fel „Bindzsisztán” miniszterelnökét.

Miután a dal megjelent, egy hódmezővásárhelyi cukrászda rögtön piacra is dobta a Bindzsisztán nevű szeletet, amelynek tetején ott díszelgett Majka arcképe is. A gonosz rapper azonban szívére vette a dolgot és rögtön perrel kezdett fenyegetni. Reakciója nem maradt válasz nélkül. Követői közül többen azt írták, csalódtak benne. Mások arról írtak, hogy már épp kezdték megkedvelni, sokan pedig arról, hogy mégsem mennek el a koncertjére. De volt, aki tükröt is tartott Majka elé: Ceglédi Zoltán baloldali politológus.

Ceglédi aláhúzta, a gonosz repper

se Magyar Péternek, se Karácsony Gergelynek nem mert odakommentelni,

hogy politikusokként ne használják a Bindzsisztán szót, mert ő azt levédette és nem erre való.