„Majka ott a színpadon Orbán Viktor főbelövését játszotta el” – Bencsik Gábornak elege lett abból, hogy „hülyének nézik” a nemzeti oldalt

„És miután a vakokat és süketnémákat kivéve nagyjából minden magyar értesült arról, hogy itt Orbán Viktor gúnyolásáról van szó, most már videóra sincs szükség, mindenki érti a zene alapján is. Szóval kedves balliberális honfitársaink, hagyják abba a hülyének nézésünket” – fogalmazott Bencsik, majd így folytatta:

„Majka ott a színpadon Orbán Viktor magyar miniszterelnök főbelövését játszotta el, ő is tudta ezt, ti is tudjátok, mi is tudjuk. Azt is tudjuk, hogy ez olyan határátlépés volt, amivel szemben a felháborodott tiltakozás a minimum. Vegyük egymást komolyan, különben nem fog menni” – zárta bejegyzését az újságíró.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI