Nem titkolják tovább, itt a nagy bejelentés: Majka és Magyar Péter mostantól egy csapatban játszik

Példaértékű döntést hoztak a Campus Fesztivál szervezői, amikor vasárnap este közleményben tudatták: elhatárolódnak mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is. Ezzel Majka szombati koncertjére reagáltak, amelyen a Csurran, cseppen című kormányellenes dal végén kivégezték a miniszterelnököt – mindezt kiskorúak jelenlétében. Bár az előadó szerint ez csak egy geg, a klinikai szakpszichológus szerint tragédiákat szülhetnek ezek a jelenetek, amelyek egyébként még Majka leghűségesebb rajongóit is kiakasztották.

A Campus Facebook-bejegyzésénél megjelent Magyar Péter, aki hozzászólásában határozottan kiállt Majka mellett:

Végülis csak a fél bukott kormánypárti bagázs vonult fel és próbált kampányolni, de nyilván a fellépőktől és a jegyet vásárló vendégektől kell elhatárolódni…

A Tisza Párt elnökét tehát láthatóan családapaként sem zavarja, ha gyermekek nézik végig, amint fejbe lőnek valakit egy koncerten. Ezzel vélhetően Majkának akart szívességet tenni, aki a kormányellenes dallal gyakorlatilag bejelentkezett az ellenzék új himnuszának előadójaként. Nem véletlen, hogy az EFOTT-on például kétszer is eljátszotta a Csurran, cseppent, pedig általában az egyslágeres előadók jellemzője, hogy a 75 perces koncerten kétszer mutatják meg ugyanazt a dalt – Majka a kormány elleni hergelésért most meg is kapta a jutalmát Magyar Pétertől.