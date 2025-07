Magyarország második fővárosában csúnyán elbukott Majka – még a legnagyobb rajongóit is kiborította

Az egyetemisták kedvenc fesztiválja után a Campuson is úgy ért véget Majka Csurran, cseppen című dala, amely az ellenzék új himnusza lett, hogy az előadót színpadiasan kivégzik – Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívja fel a figyelmet, hogy az erőszakra való buzdítás annak fényében különösen is aggasztó, hogy a közelmúltban Donald Trump és Robert Fico ellen is merényletkísérletet követtek el.