„Egy hete zárult az idei MCC Feszt, de az élmény és az inspiráló gondolatok azóta is velünk maradtak. Több tízezren voltak kíváncsiak a programokra, előadásokra és vitákra, ahol a legkülönbözőbb témákról – a mesterséges intelligencia jövőjétől a nemzetközi geopolitikai kihívásokig – folytattunk nyílt, előremutató párbeszédet.

A résztvevők visszajelzései alapján a fesztivál barátságos, nyitott légköre és a tartalmas viták lendülete együtt adta meg az MCC Feszt egyedülálló hangulatát. Jó látni, hogy az MCC Feszt mára igazi találkozási ponttá vált a jobboldali gondolkodó és cselekvő emberek számára.

Az idei rendezvény nemcsak szórakoztató volt, hanem inspiráló is: számos új ötlet, kapcsolat és együttműködés született. Ezen szellemiségnek köszönhetően egy hét távlatából is látható: az MCC Feszt nemcsak egy esemény, hanem közösségépítő erő is.”

