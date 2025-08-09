Ft
08. 09.
szombat
Orbán Balázs gondolat téma MCC Feszt párbeszéd esemény légkör

Egy hete zárult az idei MCC Feszt

2025. augusztus 09. 19:58

Több tízezren voltak kíváncsiak a programokra, előadásokra és vitákra.

2025. augusztus 09. 19:58
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Egy hete zárult az idei MCC Feszt, de az élmény és az inspiráló gondolatok azóta is velünk maradtak. Több tízezren voltak kíváncsiak a programokra, előadásokra és vitákra, ahol a legkülönbözőbb témákról – a mesterséges intelligencia jövőjétől a nemzetközi geopolitikai kihívásokig – folytattunk nyílt, előremutató párbeszédet.

A résztvevők visszajelzései alapján a fesztivál barátságos, nyitott légköre és a tartalmas viták lendülete együtt adta meg az MCC Feszt egyedülálló hangulatát. Jó látni, hogy az MCC Feszt mára igazi találkozási ponttá vált a jobboldali gondolkodó és cselekvő emberek számára.

Az idei rendezvény nemcsak szórakoztató volt, hanem inspiráló is: számos új ötlet, kapcsolat és együttműködés született. Ezen szellemiségnek köszönhetően egy hét távlatából is látható: az MCC Feszt nemcsak egy esemény, hanem közösségépítő erő is.”

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

