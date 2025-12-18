Orbán Viktor üzent Brüsszelből: megvan a blokkoló kisebbség
A csütörtöki csata előtt válaszolt az újságírók kérdésére a magyar miniszterelnök.
Ahhoz nincs kedvem, de szívesen beszélgetek vele a háborús őrületről, a bevándorlók szétosztásáról és a Tisza által tervezett megszorításokról.
„Bunyózni hívott egy kedves tiszás. Pontosabban meg akar verni.
Ahhoz nincs kedvem, de szívesen beszélgetek vele a háborús őrületről, a bevándorlók szétosztásáról és a Tisza által tervezett megszorításokról.”
Nyitókép: Németh Balázs Facebook-oldala
