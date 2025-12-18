Ft
Bunyózni hívott egy kedves tiszás

2025. december 18. 11:33

Ahhoz nincs kedvem, de szívesen beszélgetek vele a háborús őrületről, a bevándorlók szétosztásáról és a Tisza által tervezett megszorításokról.

2025. december 18. 11:33
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Bunyózni hívott egy kedves tiszás. Pontosabban meg akar verni. 

Ahhoz nincs kedvem, de szívesen beszélgetek vele a háborús őrületről, a bevándorlók szétosztásáról és a Tisza által tervezett megszorításokról.”

Nyitókép: Németh Balázs Facebook-oldala

Glück28
2025. december 18. 14:19
Tiszással beszélgetni olyan mint galambbal sakkozni. Semmi, de semmi közünk nincs egymáshoz.
lutra
2025. december 18. 14:18
Ahogy az ősi kínai bölcsesség mondja: ne vitatkozz hülyékkel, mert lehúznak a saját szintjükre, ahol megvernek a rutinjukkal.
blackorion
2025. december 18. 14:09
Nem tudom milyen hírértéke van ennek. A Mandiner komment szekciójában átlagosan havi egyszer megfenyegetnek, azt még sem hisztizek, mint egy jólfésült fasz.
Majdmegmondom
2025. december 18. 13:17
Felesleges... mintha galambbal sakkoznál...
