Medgyessy devizahitelezésbe csalta az embereket – Magyar Péter milyen sötétlelkű megoldásban gondolkozik?

Könnyű becsapni azokat, akik magukat is becsapják, mondta a Pókember. Márpedig az, hogy Magyar Péter a kormány 3 százalékos fix kamatú lakáshitel-ajánlatát gyalázza, éppen ebbe a kategóriába tartozik. Magyar szimpatizánsai becsapják magukat, mert hisznek – a közvéleményben mind kedveltebb nevén – Pojáca Peti hazudozásának.

„Nem leszek politikus” – lett, „nem megyek Brüsszelbe” – ment, „eltöröljük a mentelmi jogot” – egy frászt, éppen azzal takarózik, hogy csak néhányat soroljak sötét hazugságai közül.

Most itt van ez a rendkívül előnyös lakásvásárlási lehetőség, amire már nem sokkal bejelentése után több ezer érdeklődőt tartanak nyilván. Erre kiáll Pojáca úr, és azt meri mondani, hogy húsz százalékkal drágítja a kormány intézkedése a lakásárakat. Emlékezhetünk: Kollár Kinga tiszás EP-képviselő azt mondta, hogy az a jó a Tiszának, ami rossz Magyarországnak. Még az is elképzelhető, hogy Magyarék azért támadják a lehetőséget, mert ez jó az országnak, és így rossz nekik. Ami elszólásnak nehezen nevezhető, mert Kollár azt is kijelentette, hogy agymosott nép a magyar, sietve hozzátéve: „Szégyellnem kell néha magamat azért, mert magyar vagyok.”

Magyar Péter ezt egyértelműen nem igazította ki, nem cáfolta, tehát egyetért Kollár Kingával, ezért aztán vadul támadja a kormány lakáshitelezését is.

Sőt a fejében a drágulás lépésről lépésre nő. Tiszakécskén még 20 százalékosról beszélt, Gyulán azonban már negyven százalékos volt a lakásárak emelkedése. A HírTv helyszíni tudósítása szerint Tiszakécskén ezt mondta: „Több olyan fiatallal beszéltem, aki már összegyűjtötte a pénzt felét egy lakásra, s a szülei kölcsönével most akart volna lakást venni. Amikor mentek volna aláírni a szerződést, akkor közölte az eladó, hogy nem. Már 20 százalékkal drágább. Mert ennyit mentek föl az árak. Ez milyen segítség a fiataloknak?”

Gyulán rátett még egy lapáttal: „­­Nem elég csak támogatott hiteleket adni. Főleg úgy nem, ahogy ez a kormány teszi, hogy ősztől 20 százalékkal drágulnak tovább az ingatlanok.”

Orbán Viktor nagyon tapintatosan úgy magyarázta ez a jóindulatúnak semmiképpen nem nevezhető megközelítést, hogy ismerethiányról van szó.

A legelső Orbán-kormány már előállt egy hatékony lakásprogrammal, de 2002-ben az érkező Medgyessy-kormány megszüntette, noha azt mondta akkor a III/II-es kémelhárító múlttal rendelkező Medgyessy, hogy minden jót megtartanak az Orbán-kormány intézkedései közül, legfeljebb kicsit még jobban fogják csinálni. Aztán megszüntették a lakásprogramot, ezzel a devizahitelezésbe csalták az embereket.

A maga sötétlelkű megoldásán már Magyar Péter is gondolkodhat.

A magyaroknak az a szerencséje, hogy nem lesz döntési helyzetben.

Orbán Viktor Tusványoson határozottan kijelentette: fölényes győzelmet aratna és elsöprő többséget szerezne a kormányoldal, ha most lennének a választások.

Nem árt a Tisza-támogatóknak komolyan venniük ezeket a szavakat, mert ha nem teszik, könnyen lehet, hogy hatalmas csalódás fogja őket érni 2026 áprilisában.

A miniszterelnök azt is mondta Tusnádfürdőn, hogy a 106 választókerületből 80-at megnyernének, amivel ő nem lenne elégedett, mert 2022-ben 87-et nyertek meg.

Azóta kiszivárgott, hogy a belső felméréseik szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös választókerületben 39-32-re nyernének a kormánypártok a Tiszával szemben, Bács-Kiskun vármegye 3-as választókerületében 41,6-31,7 lenne az eredmény,

Pest vármegye 13-as választókerületében 42,6-26,1 százalék lenne a győzelmi arány, Borsod-Abaúj-Zamplén vármegye 5-ös választókerületében pedig 38-27 százalékkal előznék a kormánypártok a Tiszát.

Nem kétséges, hogy az Orbán által jelzett 80 választókerület mindegyikében ilyen pontos adatokból merített a miniszterelnök.

Magyar Péter nem is tudott erre mit mondani, ezen eredmények láttán egyszerűen torkán akadt a szó. Arany János ezt így jellemezte anno a Walesi bárdokban: „Szó bennszakad, hang fennakad, / Lehellet megszegik.”

A Pókembernek csakúgy, mint a kormányfőnek ezúttal is igaza volt. Könnyű becsapni azokat, akik magukat is becsapják.

Kérve kérem a Tisza-szavazókat, ne üljenek fel Pojáca Peti kamuvonatára, mert ő csak saját pecsenyéjét süti, saját hatalmát keresi,

Manfred Weberrel karöltve pedig országunk romlásba döntését akarja elérni. Erre a tiszások is ráfáznak majd.

Óvják meg magukat Pojácától, s legalább önvédelemből hallgassanak a Pókemberre!

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube