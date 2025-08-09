Most minden kiderül: ilyen lesz idén az augusztus 20-i tűzijáték

Augusztus 20-án formabontó látvánnyal jelentkezik a Tűz és fények játéka Magyarország születésnapján: a nemzeti védjeggyé vált, minden korábbinál nagyobb tűzijáték-show 5 kilométer hosszú Duna-menti szakaszon, a Margit-szigettől a Petőfi hídig kápráztathatja majd el a látogatókat.

Folytatódik Az öreg pásztor meséje

A Szent István Nap rendezvénysorozat (augusztus 16-21.) huszadikai éjszakáján negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról.

A rendezvénysorozatot megkoronázó ünnepi tűzijáték mellett pedig idén is lesz drónshow, amelyben a pilóta nélküli repülőeszközök történelmünk legmeghatározóbb jelképeit jeleníthetik majd meg.

A tavaly megkezdett, Az öreg pásztor meséje elnevezésű koncepció folytatódik – a történet ezúttal a Szent István király megkoronázásától az államalapító-uralkodó szentté avatásáig tartó eseményeket eleveníti fel.

A tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor meséjében felbukkan Gizella királyné, az áruló Orseolo Péter, valamint a lovagkirály, Szent László legendás alakja is.

A tűzijáték-show hat tételét Ugron Zsolna írta, a zenei kompozíció Elek Norbert nevéhez fűződik, a látványtervekért ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, Seres Anikó felelt, a művészeti koncepciót pedig Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozták ki.

A Mandiner most megszólaltatta a készítőket, akiket mások mellett a Tűz és fények játékának szimbolikus üzenetéről, illetve a kontinens legnagyobb tűzijáték-show-jának technikai hátteréről kérdeztük.

Erre tanít meg minket történelmünk

„Szent István országépítő munkája azért is kiemelkedő, mert nagyon komoly nehézségek árán, rengeteg politikai érdek ütközésekor kellett dolgoznia” – mondja portálunknak Réti Barnabás dramaturg-kreatív konzultáns; hiszen a fiatal magyar állam Európa szívében az első évtizedekben is komoly nemzetközi konfliktusok kereszttüzében állt, a kereszténység még nem szilárdult meg igazán és István öröksége megfelelő utód híján veszélybe került.

Ezt az izgalmas időszakot akartuk feldolgozni, mely kiváló lehetőséget nyújtott a történetmesélésre. István megkoronázásával kezdünk és Szent László királlyal fejezzük be az idei történetívet, aki elődje szentté avatásával egyben »befejezi« István munkáját és teljes jogú keresztény európai állammá teszi Magyarországot

– meséli a dramaturg-kreatív konzultáns.

Arra, hogy mindezek milyen üzenetet hordoznak, Réti Barnabás úgy felel: nemzeti értékeink, örökségünk és hitünk segítségével álljunk helyt minden nehéz órában. „Erre tanít minket a történelmünk, és ez a késztetés minden magyarban ott kell, hogy munkálkodjon. Pogány őseinktől kezdve a királyainkon át a mai napig azon dolgozunk, hogy Európa közepén ez az ország meg tudja őrizni a szabadságát, hogy a nagyvilág viharai közt is biztonságos otthonunk legyen.”

Afelől is érdeklődünk, hol és miként tudták összehangolni a mondabéli és történelmi epizódok szövegeit a zenei kompozícióval. „Mindig olyan zenei témákat keresünk, amik hangulatukban, energiában közel állnak egy-egy adott fejezet világához. Ezeket Elek Norbert zeneszerző kollégánk gyúrja át igazi grandiózus, nagyívű hangzássá” – fogalmaz Réti Barnabás, jelezve természetesen, hogy a zene az egyik legfontosabb elem és mindig pontosan illeszkednie kell a dramaturgiába, hogy minden hang a történetet mesélje.

Hogy ezúttal pedig mi fog felcsendülni, arról annyit árul el a dramaturg, szövegíró, hogy idén is hallható lesz a Star Wars-filmek zenéjét idéző nyitány – egy különleges csavarral. „De személyes kedvencem az az unikális zenei motívum lesz, amikor az egyik harci fejezetünkben, a német-római császár seregeivel vívott harcban Wagner zenéje alakul magyar verbunkossá. Ez egy egy olyan zseniális zenei és dramaturgiai megoldás az idei show-ban, ami miatt már megéri figyelemmel kísérni az öreg Pásztor idei meséjét” – fűzi hozzá.

Több hónapnyi szervezés a nagy nap előtt

A legnagyobb kihívást nagy részben a szervezési feladatok teszik ki, amely a hatósági kapcsolattartás és a logisztikai feladatok szintjén van – ezt már Kotasz Gergő pirotechnikus mondja a Mandinernek, megemlítve:

21 tengeri konténer pirotechnikai eszköz előkészítése, logisztikája, telepítése világszinten is óriási pirotechnikai feladat.

„Minden másra ott vannak a nagyszerű szakemberek, nemzetközi szinten elismert és díjazott látványtervezők és a 30 év tapasztalattal rendelkező vezető pirotechnikusok, akik világszínvonalon tervezik, és szervezik a látványt és munkát” – teszi hozzá.

Mint megtudjuk, a pirotechnikai termékek (több mint 45 ezer pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozhat létre komplex látványt) a legkiemelkedőbb minőségi szintet képviselő gyártóktól van válogatva, Spanyolországból, Olaszországból, Portugáliából és Kínából.

És ezek időzítése ugyancsak összetett feladat. „A látvány tervezőjének nem csak művészi kreativitásra van szüksége, neki teljes mértékben tisztában kell lennie a pirotechnika minden gyakorlati, műszaki aspektusával is. Ismernie kell több ezer féle tűzijáték termék látványát és műszaki adatait – meséli a pirotechnikus. – Tudnia kell, hogy amit tervez, az technikailag telepíthető legyen a hajókra, hidakra (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd). Hogy milyen kalodarendszerekbe, rekkekbe telepíthető, mekkora a termékek védő-távolsága, késleltetési ideje, effekt átmérője, füsthatása, bontási magassága, és így tovább.”

Továbbá, egyfelől a több tízezer terméket egy számítógépes tűzijáték tervező program segítségével a zene hangulatára el kell helyeznie 500 kilövési pontra, a kívánt hatás érdekében a megfelelő kilövési időre programozva és a megfelelő kilövési szögbe állítva. Másrészt grafikus (pirográfiai) elemek létrehozása külön tervezői készségeket is igényel.

Ez a folyamat egy ekkora tűzijátéknál több hónapot vesz igénybe

– mutat rá Kotasz Gergő.

Minden körülményre felkészültek a szervezők

Az időjárás persze mindenbe beleszólhat. Ugyanakkor az alkotók, szervezők a mostoha körülményekre is felkészültek. Hiszen, mint arra a pirotechnikus felhívja a figyelmet, minden telepített pirotechnikai termék esőálló, a jég ellen pedig vastagabb ponyvával védekeznek. „Rossz időjárás esetén a telepítési munkálatok megcsúszhatnak, ezért tartalék idővel kell tervezni. A fellövést önmagában nem zavarja az eső, de a nézők esőben nem tudnak felfelé figyelni."

Az erős szél (45km/óra fölött) esetén a tűzijátékot jogszabály szerint nem szabad elkezdeni, vagy azt le kell állítani, még akkor is, ha az nem jelent közvetlen veszélyt az élő vagy az épített környezetre.

A szélmérési adatok közléséről a Hungaromet gondoskodik, ezeket ők juttatják el az irányítási pontra. A kedvezőtlen behatások ellen digitálisan kódolt, szabotázsvédett indítóberendezéseket használnak a szervezők, amelyek az Európai Unióban tűzijáték indítására dedikált frekvencián működnek. A vezérlőben pedig 16 különböző veszély zóna van beprogramozva, amelyek egyenként is és egyszerre is azonnal leállíthatóak. „A tűzijáték menetét 30 pirotechnikus figyeli, akik duplikált, közvetlen trönkölt rádió kapcsolatban vannak az indító vezető pirotechnikussal. A rádióforgalmazásról felvétel is készül” – árul el zárásként portálunknak egy-két kulisszatitkot Kotasz Gergő.