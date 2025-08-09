Ft
Duna pesti rakpart Fidesz Karácsony Gergely

Tűzijáték: rakpartlezáró Karácsony Gergely most a rakpartlezárás ellen érvel, mert Rogán

2025. augusztus 09. 12:30

Bármilyen hihetetlen, a hír igaz. Ha ő zárja le, az jó, ha a Fidesz, az rossz.

2025. augusztus 09. 12:30
null

A notórius rakpartlezáró főpolgármester hirtelen irányt váltott, alaposan körbeírva semmivel a valamit. „Nem lennék most (sem) Szentkirályi Alexandra helyében. Mert ha legalább saját magát komolyan veszi, akkor bizony Facebook-posztok és TikTok-videók özönét lesz kénytelen Rogán Antalra zúdítani. A fővárosi 

Fidesz kormánya ugyanis jövő hét végén egy hétre (!) egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is” 

kezdi a terjedelmes poszot. 

Hozzáteszi: „A kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza. Az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos(!) tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja. Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja, akkor is tény, hogy 

az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz. 

Ez nem az én véleményem csupán, hanem hazai és nemzetközi vizsgálatok eredménye. Ezt tetézi idén 

a teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás.”

„Miközben a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy megnyitottuk a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, sőt, kulturális programokat is volt képünk szervezni a Duna-parton, aminek köszönhetően naponta sok ezer ember tölti meg élettel a rakpartot, 

most egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak–déli közlekedését”

 – hangsúlyozza Karácsony Gergely.

A politikus nemrég a Gellért-hegyi kereszt ellen kelt ki, vagy keltek ki a szövegírói, hasonló vehemenciával.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás


 

pankotaidili-2
2025. augusztus 09. 14:21
Karógerinek ennyiben merül ki a politikája hosszú évek óta.. mindenben ellentmondani és mindent megfúrni amit a kormány akar. Közben rohad az egész csődváros. Nézhetne néha tükörbe az agyalágyult szavazóival együtt
smokey-eye
•••
2025. augusztus 09. 14:21 Szerkesztve
„ Miközben a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy MEGNYITOTTUK a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, " Édes Istenem, micsoda primitív, átlátszó kommunikációs trükk ! A gonosz Fidesz lezár, Karigeri viszont még véletlenül sem zár le . Áááh dehogy, ő MEGNYITJA a gyalogosok elött . Arról persze hallgat, hogy ez az autósok előtti lezárással egyenlő . :-) És ezért a kommunikációs csapata nyilván súlyos milliókkal gazdagodott . Viszont kifelejtették azt, ami a kötelező elem az összes megszólalásában : az igazságosnyitottzöldbefogadófenntartható szóözön, random sorrendű mantrázását .
lemez
2025. augusztus 09. 14:18
Anyádat köcsög.
Infidel
•••
2025. augusztus 09. 14:12 Szerkesztve
Amikor a félkegyelmű barátod keddenként kivonult mint Zrinyi a várából és az Erzsébet hídon tépázta a közlekedők idegeit az rendben volt, a gerikarók felállítása, a szélesített biciklisávok, a rakpart plázsaid stb-stb az mind rendben mert jót tettél “sok ezer” embernek. Te idióta tejbefos Budapesten egy millió hétszázezren élnek.
