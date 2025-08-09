Tűzijáték: rakpartlezáró Karácsony Gergely most a rakpartlezárás ellen érvel, mert Rogán

A notórius rakpartlezáró főpolgármester hirtelen irányt váltott, alaposan körbeírva semmivel a valamit. „Nem lennék most (sem) Szentkirályi Alexandra helyében. Mert ha legalább saját magát komolyan veszi, akkor bizony Facebook-posztok és TikTok-videók özönét lesz kénytelen Rogán Antalra zúdítani. A fővárosi

Fidesz kormánya ugyanis jövő hét végén egy hétre (!) egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is”

– kezdi a terjedelmes poszot.

Hozzáteszi: „A kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza. Az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos(!) tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja. Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja, akkor is tény, hogy

az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz.

Ez nem az én véleményem csupán, hanem hazai és nemzetközi vizsgálatok eredménye. Ezt tetézi idén

a teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás.”

„Miközben a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy megnyitottuk a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, sőt, kulturális programokat is volt képünk szervezni a Duna-parton, aminek köszönhetően naponta sok ezer ember tölti meg élettel a rakpartot,

most egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak–déli közlekedését”

– hangsúlyozza Karácsony Gergely.

A politikus nemrég a Gellért-hegyi kereszt ellen kelt ki, vagy keltek ki a szövegírói, hasonló vehemenciával.