Kulcsfontosságú hét vár Orbán Viktorra: ez a két esemény áprilisra is hatással lesz

Megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter
A Tisza Párt elnöke gyors döntésre szólította fel a bíróságot.
Jön Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, és a hétvégén az is kiderül, milyen felállással vág neki a Fidesz a 2026-os választásnak.
Orbán Viktor az ünnepi időszak után elindítja az idei politikai szezont, méghozzá rögtön egy kifejezetten izgalmas eseménnyel:
hétfőn 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart, amelyen minden hazai és külföldi sajtótermék újságírója kérdezhet tőle,
a kormányfő pedig válaszol – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte,
ez egy kifejezetten egyedi műfaj, kevés politikus vállalkozik ilyenre.
Rámutatott, hogy Magyar Péter például sosem hívja meg a sajtótájékoztatóira a jobboldali sajtótermékeket. Sőt, arra is volt példa, hogy biztonsági őrökkel vezettette ki vagy börtönnel fenyegette meg őket. „De az is emlékezetes jelenet volt, amikor hisztizve kisétált az ATV stúdiójából” – sorolta a példákat Deák arról, miként viselkedik a Tisza-vezér a sajtó képviselőivel.
A nemzetközi sajtótájékoztatót a Patrióta is élőben közvetíti, melyben előzetesen és utána is élőben elemzi majd a szakértő az eseményeket.
Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, hogy a jövő héten lesz egy másik fontos esemény is: január 10-én tartja kongresszusát a Fidesz. „Ezen a grandiózus eseményen mutatja be a Fidesz, hogy milyen felállásban vág neki a választásoknak” – húzta alá a vezető elemző.
