01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
fidesz nemzetközi sajtótájékoztató esemény kongresszus választás orbán viktor

Kulcsfontosságú hét vár Orbán Viktorra: ez a két esemény áprilisra is hatással lesz

2026. január 04. 09:00

Jön Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, és a hétvégén az is kiderül, milyen felállással vág neki a Fidesz a 2026-os választásnak.

2026. január 04. 09:00
null

Orbán Viktor az ünnepi időszak után elindítja az idei politikai szezont, méghozzá rögtön egy kifejezetten izgalmas eseménnyel:

hétfőn 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart, amelyen minden hazai és külföldi sajtótermék újságírója kérdezhet tőle,

a kormányfő pedig válaszol – írta közösségi oldalán Deák Dániel. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, 

ez egy kifejezetten egyedi műfaj, kevés politikus vállalkozik ilyenre.

Rámutatott, hogy Magyar Péter például sosem hívja meg a sajtótájékoztatóira a jobboldali sajtótermékeket. Sőt, arra is volt példa, hogy biztonsági őrökkel vezettette ki vagy börtönnel fenyegette meg őket. „De az is emlékezetes jelenet volt, amikor hisztizve kisétált az ATV stúdiójából” – sorolta a példákat Deák arról, miként viselkedik a Tisza-vezér a sajtó képviselőivel.

A nemzetközi sajtótájékoztatót a Patrióta is élőben közvetíti, melyben előzetesen és utána is élőben elemzi majd a szakértő az eseményeket.

Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, hogy a jövő héten lesz egy másik fontos esemény is: január 10-én tartja kongresszusát a Fidesz. „Ezen a grandiózus eseményen mutatja be a Fidesz, hogy milyen felállásban vág neki a választásoknak” – húzta alá a vezető elemző. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

csendbiztos-2
•••
2026. január 04. 10:04 Szerkesztve
"gyzoltan-2" január 04.09:51.Tűpontos,gratula!Az utolsó mondathoz."Jobb nem volt?"Az a helyzet és ez nem elfogultság,hanem tény,Orbán árnyékában,mindenki eltörpül!Ez a "rendszerkegyenc hörcsög"a pillanatnyi sikerét is Orbánnak köszönheti!1.Orbán köpönyegéből bújt elő 2.A tehetségtelenek lázadásának tobzódása az eszement Orbán gyűlöletben!
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
2026. január 04. 09:51
2026 a magyarság újabb kritikus éve lesz! -azaz semmi változás, minden év kritikus volt a magyarság számára 1945 óta! Vélem, és remélem, hogy a jogos, vagy jogtalannak minősíthető, generált Orbán-gyűlölet, nem elégséges ahhoz, hogy elkövessük azt az őrültséget, hogy az országáruló Károlyi magyarellenes hagyatékát ápoló Magyar Pétert helyzetbe hozzuk! A magyarság megosztottságának a bűnét, ostobaságát nem követhetjük el! -ha nehézségekkel is, ha bukdácsolva is, de Orbán alatt a magyarságnak is, legalább a túlélésre van esélye! -bizony van mit félteni! A "Bolondok Hajója"-ját ne valósítsuk meg, hogy a viták, az obstrukciók közepette az irányítás elmaradjon, megszűnjön! A várhatót már átéltük az 1990 körüli tragikus évtizedekben! Aki megélte, tudja! -nem áshatunk magunknak vermet Magyar Péter közreműködésével! -de az "ellenzésék" is kérdezhető: feltétlenül a Fidesz szemétdombjáról kellett egy rendszerkegyenc, hörcsög, alkalmatlan, megvezetett "vezetőt" választani?! Jobb nem volt?!
Válasz erre
7
0
hazafi-974
2026. január 04. 09:50
Út, a börtönbe nevű program! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
2
szilvarozsa
2026. január 04. 09:28
Na, ezt nem fogja utánozni Magyarellenes Péter! Ő sokkal jobbat talált ki: Körben áll egy fossiás ...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!