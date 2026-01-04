Kulcsfontosságú hét vár Orbán Viktorra: ez a két esemény áprilisra is hatással lesz

ez egy kifejezetten egyedi műfaj, kevés politikus vállalkozik ilyenre.

Rámutatott, hogy Magyar Péter például sosem hívja meg a sajtótájékoztatóira a jobboldali sajtótermékeket. Sőt, arra is volt példa, hogy biztonsági őrökkel vezettette ki vagy börtönnel fenyegette meg őket. „De az is emlékezetes jelenet volt, amikor hisztizve kisétált az ATV stúdiójából” – sorolta a példákat Deák arról, miként viselkedik a Tisza-vezér a sajtó képviselőivel.

A nemzetközi sajtótájékoztatót a Patrióta is élőben közvetíti, melyben előzetesen és utána is élőben elemzi majd a szakértő az eseményeket.

Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, hogy a jövő héten lesz egy másik fontos esemény is: január 10-én tartja kongresszusát a Fidesz. „Ezen a grandiózus eseményen mutatja be a Fidesz, hogy milyen felállásban vág neki a választásoknak” – húzta alá a vezető elemző.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala