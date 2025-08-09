Megható nagyvonalúság: kiderült, mi lesz a sorsa a Diogo Jota mezeladásaiból befolyt összegnek

„Örökre a mi 20-asunk…” – a Liverpool visszavonultatja Jota mezszámát (VIDEÓ)
A játékosok és a stáb közös megemlékezést tartott az elhunyt testvérpár családjával.
A Premier League címvédője karitatív célokra adományozza a tragikus körülmények között elhunyt játékosa mezeladásából befolyt összeget.
A Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket.
Mint ismert, a július 3-án 28 évesen, testvérével együtt autóbalesetben tragikusan elhunyt portugál csatár mezét a Premier League címvédője végleg visszavonultatta, most pedig bejelentették, hogy a 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitatív szervezetének ajánlják fel.
A Jota nevével ellátott mezek jelenleg a második helyen állnak a megrendelések számát tekintve, csak a nyáron rekordösszegért szerződtetett német sztárközéppályás, Florian Wirtz előzi meg.
Korábban Jota és öccse, André Silva nevelőegyesülete, a Gondomar SC tett egy hasonlóan szép gesztust: a 2025/26-os bajnoki idényben a csapat a mezén viseli magán a tragikusan fiatalon elhunyt testvérpárt, így állítva emléket néhai játékosainak.
(Nyitókép: Peter PARKS / AFP)