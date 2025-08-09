Ft
Diogo Jota mezeladás Liverpool jótékonyság

Megható nagyvonalúság: kiderült, mi lesz a sorsa a Diogo Jota mezeladásaiból befolyt összegnek

2025. augusztus 09. 18:38

A Premier League címvédője karitatív célokra adományozza a tragikus körülmények között elhunyt játékosa mezeladásából befolyt összeget.

2025. augusztus 09. 18:38
null

A Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket.

A klub internetes áruházban is feltüntetik, hogy a befolyt összeg a jótékonysági alapítványnak meg (Fotó: X/The Footy Section)

Mint ismert, a július 3-án 28 évesen, testvérével együtt autóbalesetben tragikusan elhunyt portugál csatár mezét a Premier League címvédője végleg visszavonultatta, most pedig bejelentették, hogy a 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitatív szervezetének ajánlják fel. 

A Jota nevével ellátott mezek jelenleg a második helyen állnak a megrendelések számát tekintve, csak a nyáron rekordösszegért szerződtetett német sztárközéppályás, Florian Wirtz előzi meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Korábban Jota és öccse, André Silva nevelőegyesülete, a Gondomar SC tett egy hasonlóan szép gesztust: a 2025/26-os bajnoki idényben a csapat a mezén viseli magán a tragikusan fiatalon elhunyt testvérpárt, így állítva emléket néhai játékosainak. 

(Nyitókép: Peter PARKS / AFP)

