Megható nagyvonalúság: kiderült, mi lesz a sorsa a Diogo Jota mezeladásaiból befolyt összegnek

A Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket.

A klub internetes áruházban is feltüntetik, hogy a befolyt összeg a jótékonysági alapítványnak meg (Fotó: X/The Footy Section)

Mint ismert, a július 3-án 28 évesen, testvérével együtt autóbalesetben tragikusan elhunyt portugál csatár mezét a Premier League címvédője végleg visszavonultatta, most pedig bejelentették, hogy a 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitatív szervezetének ajánlják fel.