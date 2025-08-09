Ft
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
pénzügyminiszter terv külügy Meloni híd kölcsön

Kecske, káposzta, híd – olasz recept a NATO-pénzhez 

2025. augusztus 09. 19:30

Giorgia Meloni kormánya mesteri kreativitással reagál a NATO új, szigorú költekezési előírására. Ha már védelmi célokra kell költeni, miért ne lenne ebből híd, gyár vagy vasút? Az olasz megoldás: stratégiai címkével ellátni a gazdaságélénkítést. 

2025. augusztus 09. 19:30
null
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A szerző a Makronóm újságírója.

Az olasz kormányfő példaszerűen igyekszik élni a kényszerű lehetőséggel, amit a Trump és Rutte főtitkár által kitalált, a NATO-tagállamok által vállalt kötelesség tálalt elé. A hágai NATO-csúcson a résztvevők abban állapodtak meg, hogy 2035-ig országuk éves GDP-jének 5 százalékát fogják védelmi kiadásokra költeni: 3,5 százalékot tényleges fegyverkezésre és haderőfejlesztésre, 1,5-öt pedig „szélesebb körű”, kettős felhasználású beruházásokra. A cél elérése érdekében (az autonóm védelempolitika zászlaja alatt) az Európai Bizottság tervét jóváhagyva az unió létrehozott egy 150 milliárd eurós védelmi alapot, amelyből a tagállamok kölcsön formájában különböző összegeket igényelhetnek konkrét fegyver gyártásra/vásárlásra, valamint a kritikus infrastruktúra-befektetéseire. 

Ez utóbbi ág értelmezésébe kapaszkodott bele az olasz miniszterelnök, aki egyáltalán nem volt boldog az erőltetett védelmi kiadások gondolatától, ám ha már így alakultak a dolgok, gazdaságélénkítő lehetőséget igyekszik látni benne.  

A napokban Giorgia Meloni arra kérte a kulcsfontosságú olasz ipari és pénzügyi szereplőket (a megbeszélésen részt vett a Leonardo fegyvergyártó, a Fincantieri hajógyártó vállalat, a Cassa Depositi fejlesztési bank és a Gruppo FS vasútipari társaság vezetője, ahogyan az olasz védelmi, külügy- és pénzügyminiszter is), hogy dolgozzanak ki egy tervet a pénz észszerű elköltésére vonatkozóan. A feltétel: a beruházásoknak minél több munkahelyet kell teremtenie, és egyszerre kell velük fejleszteni a katonai és polgári infrastruktúrát.  

A kecske és a káposzta 

Meloni a kettős felhasználású beruházásokkal ügyesen felhasználja az egyébként is infrastrukturális célokra fordítandó pénzt, amit így egyszerűen áthelyez a védelmi büdzsébe, vagyis egy könyvelési trükkel jut el úgy a gazdaságélénkítéshez, hogy az közben katonai címkét kap. Néhány héttel ezelőtt már borzolta a kedélyeket egy hasonló csellel, amikor bejelentette, hogy megvalósítana egy mintegy százéves álmot, és 13,5 milliárd euróért megépítené az olasz szárazföldet Szicíliával összekötő gigantikus függőhidat – a költségeket pedig védelmi kiadásként számolná el. 

Tekintve, hogy a nagyon komoly államadóssággal küzdő Olaszország védelmi kiadás tekintetében a NATO egyik legmegbízhatatlanabbul teljesítő országa (GDP-arányosan 1,5 százalék a védelmi költségvetése), még az ilyen trükkökkel sem fogja elérni a 2035-ös célt, de egy 13,5 milliárdos beruházás katonai álcahálója legalább papíron jól mutat. Az olasz kormány ugyanis ragaszkodik hozzá, hogy a Messinai-szoros felett építendő, mintegy 3,5 kilométer hosszúságú híd stratégiai értékű a NATO számára. Kérdés, hogy maga a NATO és kiváltképp az Egyesült Államok mit fog szólni a hirtelen katonailag stratégiai fontosságúvá minősített híd, illetve a költségvetési átcsoportosítás ötletéhez. A Messinai-szoros nem tartozik ugyanis a NATO mobilitási útvonalai közé, vagyis a könnyebb csapatmozgásokra való hivatkozás katonailag is bajosan állja meg a helyét.  

Meloni egyértelműen a gazdasági növekedésben bízik azáltal, hogy kihasználja a tagállamokra erőltetett, mesterségesen hizlalt védelmi költségvetést. 

Olaszország nem áll túl fényesen: a prognózisok (most alapvetően Trump kereskedelmi háborúja miatt) 1 százalék alatti növekedést jósolnak, márpedig a miniszterelnöknek a politikai jövője szempontjából is ideje valami komolyat mutatnia a szavazóknak. 

2027-ben választásokat tartanak, az ellenzék pedig a leghevesebben éppen az erőltetett militáns, újrafegyverkező fordulatot és annak – szerinte – Olaszországra nézve káros költségvetési hatásait bírálja. Ismerős narratívával a kormányfőn az egészségügyi és oktatási fejlesztéseket kéri számon – Meloni pedig ügyesen próbálja megoldani, hogy a védelmi célú pénzeket olyan beruházásokba irányítsa, amelyek alapvetően és elsősorban polgári célokat tudnak szolgálni. Lépése első látásra egyszerű termelésélénkítés: a védelmi költségvetésből táplált beruházásokat olyan formában próbálja kivitelezni, amely nemcsak a védelmi ipart, de a polgári infrastruktúrát is erősíti. A védelemre hivatkozva épülő új üzemek, logisztikai hálózatok és fejlesztések így egyszerre szolgálnak nemzetbiztonsági és társadalmi célokat – és ez már nemcsak hadigazdaság, hanem politikai marketing is. Olyan trükkös megoldás, amelyet kompromisszumképessége miatt nehéz támadni. 

*** 

Nyitókép: Solan Kolli / AFP

csapláros
2025. augusztus 09. 20:07
Nincs semmi kivetnivaló abban, ha egy beruházás kettős célú, azaz polgári célokat is szolgál, jóllehet a messinai hidat katonai beruházásként eladni valóban necces ötlet, hiszen a híd hiánya nem gátolta a szövetségeseket abban, hogy Nápolyig is eljussanak anno. Nálunk ilyen lehet a Lakitelek-Kecskemét-Solt (valamikor szintén felvonulási célú) út korszerűsítése autópályává. Az É-Lengyel út- és a kitűnően szervezett helyi közlekedési hálózat is Hitleréknek köszönhető.
survivor
2025. augusztus 09. 20:02
neszteklipschik Szétesik az EU magától. A NATO meg USA nélkül félkarú....
survivor
•••
2025. augusztus 09. 20:00 Szerkesztve
Csippantom a csajt ! Sunáznám...❤️ Mondjuk a Dórikát is megDúrnám❤️
neszteklipschik
2025. augusztus 09. 19:50
Az nem jó tünet, amikor a katonai szövetség tagjai elkezdenek össze-vissza hazudozni egymásnak. Azt mutatja, hogy nem bíznak meg egymásban. Ha pedig nem bíznak meg egymásban, akkor kérdéses lehet magának a szövetségnek a léte is akkor, amikor azt próba elé állítják. Ez az 5% az, ahol ez megjelenik: mindenki azt hazudja, hogy ezt majd teljesíteni fogja, de senki nem gondolja ezt komolyan. Akik meg legalább papíron meg akarják csinálni, azok ilyen "kreatív könyveléssel" kívánják az 5%-ot elérni. Az USA maga se költ 5%-ot, pedig neki kéne példát mutatni.
