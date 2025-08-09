Ft
Lengyel topcsapat jelentkezett be a klubot váltó Koszta Márkra

2025. augusztus 09. 18:59

Egyre inkább körvonalózdni látszik, melyik klubnál folytathatja a magyar játékos.

2025. augusztus 09. 18:59
null

A Nemzeti Sport információi szerint a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin az első számú kérője a Görögországból távozó Koszta Márknak. A 28 éves támadó a görög élvonalbeli Volosztól való távozása után jelenleg is szabadon igazolható, és bár a nyáron többek között 

a Debreceni VSC-nél is felmerült a neve, jelenleg a tavaly a lengyel bajnokságot, az Ekstraklasát a negyedik helyen záró Pogon tűnik a legvalószínűbb állomásnak.

A korábban Izraelben és Dél-Koreában is megforduló légiós várhatóan a hétvégén tárgyal a Szczecin vezetőségével, ha meg tudnak egyezni, már jövő héten orvosira utazhat Lengyelországba.

Érdekesség, hogy Koszta Márk annak a Koszta Péternek a fia, aki sportigazgatóként feljuttatta a Kazincbarcikát az NB I-be. 

Az azóta a posztjáról leköszönő szakembert még a „barcikai csoda” után a Mandiner kíváncsiságból megkérdezte arról, nem tervezte-e hazacsábítani fiát az élvonalba jutás után. Koszta Péter akkor félig viccesen így felelt:

Azt nem mondom, hogy meg sem fordult a fejemben, de még ha el is gondolkoznék rajta, hamar elhessegetném. 

Egyikünknek sem akarok rosszat – mondván, biztosan csak az apja miatt van itt –, szerintem ő sem szeretné – meg hát tartok tőle, a mi bérkeretünkbe amúgy se nagyon férne bele…”

(Nyitókép: Facebook/Maccabi Bnei Reineh)

