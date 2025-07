Lehull a lepel: Debrecenben egyelőre semmit sem láthattak az új csapatból

Új időszámítás kezdődött a DVSC labdarúgócsapatánál, amely az előző idényben csak az utolsó fordulóban tudta kiharcolni a bennmaradást az NB I-ben. A klubban tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a spanyol hátterű Five Eleven Capital futballholding, amely a nyáron átvette az irányítást a játékoskeret kialakításában és a szakmai stáb kiválasztásában is. Az eddigi vezetőedzőnek, az angol-szerb Nestor El Maestrónak mennie kellett – amiért a vezetőség kapott is hideget-meleget a szurkolóktól –, s a helyére a 45 esztendős Sergio Navarro érkezett a kispadra, aki az elmúlt három évben a világ egyik leghatékonyabban működő akadémiáját vezette az Athletic Bilbaónál.