„»Haha. Nem is lett béke.« Nevetgélnek a globalista/liberálisok. Ők ennek örülnek. Ennyit tudnak hozzáfűzni a világunk eseményeihez. Sajnálom, mert ugyan a rosszindulat megvan bennük, a történelmi tudás viszont annál kevésbé.

Segítek nekik! A több évig zajló háborúkat viszonylag ritkán szokták néhány óra alatt lezárni. Vegyük csak a második világháborút. Teherán, Jalta, Potsdam, Párizs, San Francisco. Konferenciák helyszínei, ahol a kor nagyhatalmai tárgyaltak a második világháborúról és annak lezárásáról, majd az azt követő időkről. Egy háborút könnyű kirobbantani, de lezárni annál nehezebb. A történelmi tapasztalat mutatja, hogy ez mindig így lesz.

Tegnap Alaszkában valami elkezdődött. Egy hosszú út első lépése. Aki ennek nem képes örülni, az a háborút támogatja.”