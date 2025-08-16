Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
bohár dániel Putyin béke Trump

„Haha. Nem is lett béke.” Nevetgélnek a globalista/liberálisok

2025. augusztus 16. 11:40

Ők ennek örülnek. Ennyit tudnak hozzáfűzni a világunk eseményeihez.

2025. augusztus 16. 11:40
null
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„»Haha. Nem is lett béke.« Nevetgélnek a globalista/liberálisok. Ők ennek örülnek. Ennyit tudnak hozzáfűzni a világunk eseményeihez. Sajnálom, mert ugyan a rosszindulat megvan bennük, a történelmi tudás viszont annál kevésbé. 

Segítek nekik! A több évig zajló háborúkat viszonylag ritkán szokták néhány óra alatt lezárni. Vegyük csak a második világháborút. Teherán, Jalta, Potsdam, Párizs, San Francisco.  Konferenciák helyszínei, ahol a kor nagyhatalmai tárgyaltak a második világháborúról és annak lezárásáról, majd az azt követő időkről. Egy háborút könnyű kirobbantani, de lezárni annál nehezebb. A történelmi tapasztalat mutatja, hogy ez mindig így lesz. 

Tegnap Alaszkában valami elkezdődött. Egy hosszú út első lépése. Aki ennek nem képes örülni, az a háborút támogatja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. augusztus 16. 12:01
Oroszországban igen, az ukrik meg majd egymást fogják lövöldözni, amerikai, EU-s vásárlású fegyverekkel, hogy ne unatkozzanak a libsik Európában, migráncssimogatás közben
Válasz erre
0
0
gjdsnz
2025. augusztus 16. 12:00
"A több évig zajló háborúkat viszonylag ritkán szokták néhány óra alatt lezárni" De amikor Trump azzal kampányolt, hogy majd 24 óra alatt békét csinál, akkor persze még Bohár is ezt nyomta :D
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. augusztus 16. 11:55
A ballibsik szemellenzős hazaárulók! Brüsszel bukása után elkezdődnek a masszív perek, mindazért a hazaárulásért, hazudozásért, mocskolódásért, amit elkövettek! Ámen!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!