Zelenszkij történelmi bejelentése: Ukrajna nem tudja visszaszerezni a Krímet és nem tud belépni a NATO-ba

Az ukrán elnök egy online sajtóbeszélgetésen tegnap este leszögezte: Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást. A hírről beszámolt a Portfolio és a KárpátHÍR is, akik az Ukrainska Pravda tudósítására hivatkoznak.

„A Krím kapcsán: