Zelenszkij történelmi bejelentése: Ukrajna nem tudja visszaszerezni a Krímet és nem tud belépni a NATO-ba

Karácsonyra érhet véget a háború! Itt az idő, Trump sarokba szorította Zelenszkijt
Ukrajna egypár napot kapott az Egyesült Államoktól a béketerv elfogadására.
Az ukrán elnök végül elismerte a realitásokat, fordulópont jöhet a kommunikációban és a háborúban is.
Az ukrán elnök egy online sajtóbeszélgetésen tegnap este leszögezte: Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást. A hírről beszámolt a Portfolio és a KárpátHÍR is, akik az Ukrainska Pravda tudósítására hivatkoznak.
„A Krím kapcsán:
nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket.
Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk” – mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető 2019-ben találkoztak, Párizsban, hogy az akkor átmenetileg befagyott donyecki konfliktus lezárásáról tárgyaljanak, emlékeztetnek.
Az ukrán elnök tegnap este arról is beszélt, hogy szeretné, ha Ukrajna NATO-taggá válna, de tisztában van vele, hogy a szövetség tagállamainak egy része, beleértve az USA-t, ezt most nem támogatják.
„Hogy őszinte legyek:
pontosan tudjuk, hogy sem az Egyesült Államok, sem néhány más ország nem látja még Ukrajnát a NATO-ban. Oroszország pedig, természetesen, soha nem is fog minket ott látni”
– fogalmazott az elnök.
