Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Krím

Zelenszkij történelmi bejelentése: Ukrajna nem tudja visszaszerezni a Krímet és nem tud belépni a NATO-ba

2025. december 10. 08:17

Az ukrán elnök végül elismerte a realitásokat, fordulópont jöhet a kommunikációban és a háborúban is.

2025. december 10. 08:17
null

Az ukrán elnök egy online sajtóbeszélgetésen tegnap este leszögezte: Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást. A hírről beszámolt a Portfolio és a KárpátHÍR is, akik az Ukrainska Pravda tudósítására hivatkoznak.

„A Krím kapcsán:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

 nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket.

Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk” – mondta az ukrán elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkij elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető 2019-ben találkoztak, Párizsban, hogy az akkor átmenetileg befagyott donyecki konfliktus lezárásáról tárgyaljanak, emlékeztetnek.

Az ukrán elnök tegnap este arról is beszélt, hogy szeretné, ha Ukrajna NATO-taggá válna, de tisztában van vele, hogy a szövetség tagállamainak egy része, beleértve az USA-t, ezt most nem támogatják.

„Hogy őszinte legyek: 

pontosan tudjuk, hogy sem az Egyesült Államok, sem néhány más ország nem látja még Ukrajnát a NATO-ban. Oroszország pedig, természetesen, soha nem is fog minket ott látni” 

– fogalmazott az elnök. 

Nyitókép: MTI/AP/Kin Cheung

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 116 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mai nap
2025. december 10. 11:30
Jó-jó! De a Donbaszszal mi lesz? Zaporizsjával? Ogyesszával?
Válasz erre
0
0
Averti
2025. december 10. 11:05
Zelenszkij nem tényező. Az EU-s elitre kell figyelni. Ez az ő háborújuk, ami elősorban civilizációs-ideológiai. Készek mindent bevetni és mindent kockáztatni (EU-s pénzügyi rendszer alapjainak kockáztatását is), nehogy lelepleződjenek. Mert amikor az álarc lehull, mennek a levesbe a destruktív ideológiájukkal együtt.
Válasz erre
2
0
egyszeri
2025. december 10. 11:02
Hétvégére jönnek a keményebb fagyok Kijevben és keletebbre.
Válasz erre
2
0
sanya55-2
2025. december 10. 10:56
Elég lassú felfogású, 2-t év kellett hozzá és majd ha a többit is felfogja, ajajaaaaajjjjjjj
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!